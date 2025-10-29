> 美食 > 宜蘭牛肉麵推薦！一品香牛肉拌麵宜蘭50年老店，軟嫩帶筋牛肉麵排隊必吃。

宜蘭牛肉麵推薦！一品香牛肉拌麵宜蘭50年老店，軟嫩帶筋牛肉麵排隊必吃。

2025-10-29 

宜蘭美食推薦！一品香牛肉拌麵飄香五十年的宜蘭在地美食老店，連在地人都愛不釋口的經典美食。

提到宜蘭市美食，許多在地人心中都有一個共同的名字，那就是「一品香牛肉拌麵」，這間店最早創立於民國61年，當時是以「一品香紅燒牛肉麵」聞名，後來專注於牛肉拌麵，飄香至今已經超過數十年，店家憑藉著專心做好一碗麵的職人精神，成功擄獲了在地人與觀光客的味蕾，成為宜蘭市區中山路上不可錯過的經典小吃。


宜蘭在地牛肉麵用餐環境

「一品香牛肉拌麵」位於宜蘭市中山路三段235號，地點非常熱鬧，只要是用餐時間，店門口總是聚集著排隊人潮，店內的用餐空間平實自然，就是傳統小吃店簡單的幾張桌椅，但總是坐無虛席，香氣更是飄散到街上，吸引著路過的行人，提醒開車的民眾，店家沒有特約停車場，需要在路邊尋找停車格，建議提早前往。


一品香牛肉拌麵菜單必點推薦

雖然店名是牛肉拌麵，但店家的牛肉麵（湯麵）也同樣出色，湯頭喝起來清澈有味，帶著牛肉熬煮出的天然鮮甜，喝起來順口不油膩，麵條則是使用傳統的陽春麵，煮得恰到好處，保有Q彈嚼勁，也能完美吸附湯汁，最讓人驚豔的是牛肉，這裡選用的是帶筋部位，並非一般常見的牛腱肉，經過長時間滷製，口感達到軟嫩卻又保有嚼勁的完美平衡。


宜蘭必吃小菜滷豆干

來到「一品香牛肉拌麵」，老饕都知道一定要切一盤滷味，尤其是他們的滷豆干，幾乎是每桌必點的品項，豆干滷得非常透徹，呈現誘人的色澤，鹹度適中並帶有一點微甜，口感軟嫩但完全不軟爛，與香氣十足的牛肉麵搭配堪稱絕配，是成就這餐美味體驗的重要配角。


宜蘭老店營業時間與資訊

「一品香牛肉拌麵」的菜單選擇雖然不多，但店家專精於牛肉麵這一味，並用心將其做到最好，這份堅持才是飄香數十年的關鍵，店家營業時間為上午11點至下午2點，下午休息後從4點營業至晚間7點20分，中間有休息時段，想朝聖的饕客務必留意時間，以免撲空，這家在地人也愛不釋口的老滋味，絕對是造訪宜蘭市不能錯過的一站。
 

一品香牛肉拌麵

地址：宜蘭市中山路三段235號
營業時間：11:00-14:00、16:00-19:20
電話： 03 935 3370
4