桃園龍潭景觀餐廳！見山景觀餐廳第一排百萬夜景、賞夕陽，豬肋排必吃。

桃園龍潭乳姑山上「見山景觀餐廳」，欣賞百萬夜景秘密基地，浪漫落地窗前享受夕陽、星辰美景。

在桃園龍潭的乳姑山上，藏著許多能讓人暫時逃離城市喧囂的景觀餐廳，「見山景觀餐廳」便是其中一處擁有絕佳視野的秘密基地。許多人初次造訪時，都會被那條蜿蜒狹窄的上山小路給嚇到，甚至一度懷疑自己是否走錯了路，然而只要鼓起勇氣跟著導航直直開到底，眼前豁然開朗的開闊停車場，以及那片無敵的山景，便會讓人瞬間明白，這趟小小的冒險絕對值得。



龍潭夜景第一排，坐擁夕陽與百萬星辰

「見山」最迷人的，莫過於它得天獨厚的地理位置，戶外座位區提供了零遮蔽的寬闊視野，傍晚時分，可以靜靜欣賞粉橘色的夕陽染紅天際，溫柔地灑落在遠方層疊的山巒上，氣氛靜謐而浪漫。當夜幕低垂，遠方的城市燈火逐一亮起，化作一片閃爍的百萬夜景，天氣晴朗時，甚至能依稀望見台北101的輪廓，無論是情侶約會或朋友聚會，都是絕佳的氛圍首選。



桃園景觀餐廳，落地窗前的浪漫餐桌

走進室內，整片無死角的落地窗景更是讓人驚呼，店家巧妙的設計，讓每位顧客無論坐在哪個角落，都能將窗外的療癒山景盡收眼底。白天的自然光線柔和舒適，夜晚則映照著點點燈火，營造出浪漫的用餐氛圍。店內一隅更設置了超人氣的打卡專區，一頂純白的露營帳篷搭配可愛的卡皮巴拉玩偶，以及一顆能投射出溫暖光影的太陽造景燈，成為網美們拍出氛圍感照片的絕佳場景。



龍潭美食推薦，視覺與味覺的雙重饗宴

這裡的餐點同樣不馬虎，新推出的「豬肋排套餐」，豬肋排燉煮得軟嫩入味，香氣十足，搭配清爽的沙拉、地瓜與餐後甜點仙草凍，套餐完整度高。「青醬蛤蜊義大利麵」的青醬風味非常濃郁，蛤蜊也相當鮮甜，麵條口感彈牙。而「小惡魔雞肉燉飯」雖標示不辣，但仍帶有黑胡椒的香氣，風味層次豐富。此外，炸物三拼中的「馬茲瑞拉起司條」更是桌桌必點，浮誇的牽絲長度總能引起此起彼落的笑聲。



乳姑山景觀餐廳，夢幻飲品與營業資訊

在飲品方面，「巨峰葡萄氣泡飲」與「草莓冰沙」以其夢幻的漸層外觀，成為上桌時的打卡焦點，視覺效果滿分。「新鮮熱水果茶」則能在微涼的山區夜晚，帶來一股暖意，並且可以回沖。這間結合了絕美夜景與美味餐點的餐廳，營業時間從下午5點一路開到深夜，是下班後放鬆心情、享受靜謐時光的完美去處。



見山景觀餐廳店家資訊

🏠 地址：桃園市龍潭區楊銅路二段562巷138-1號

📞 電話：03-480-6060

🕓 營業時間：

週一～週五 17:00–02:00｜週六延長至03:00｜週三公休



