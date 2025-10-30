台北必吃早餐【真芳碳烤吐司-信義創始店】招牌必點豬肉蛋起司吐司/加會員送紅茶/DREAM PLAZA星巴克旗鑑店/...

是什麼樣的吐司讓人一吃就上癮，還成為台北必吃早餐，每到用餐時刻總是座無虛席，它的吐司有一種特別的碳香，加上特製檸檬美乃滋和起司，成為獨一無二的真芳碳烤吐司，招牌必點豬肉蛋起司吐司，嫩煎豬排加上半熟蛋搭配特製檸檬美乃滋，超好吃的，現在加入會員還送紅茶，來台北信義區千萬不要錯過在地平價的必吃早餐。
真芳的由來：取自台語「金ㄆㄤ」的諧音！想必早餐一定真香，招牌必點碳烤吐司和紅茶牛奶。
看這一層層的餡料，搭配在一起超完美的，每一口咬下都能感受到真材實料的厚度與滑順感。
比早起更重要的，是去那裡吃早餐！
最新DM，實際DM以店家為主。
加入會員送紅茶乙杯
台北必吃早餐：豬肉蛋起司吐司＋紅茶。
招牌必點：豬肉蛋起司吐司75元，嫩煎豬排加上半熟蛋、起司搭配特製檸檬美乃滋，超好吃的，沒有華麗的餡料，只有最單純的美味。
辣肉蛋起司吐司75元，加上特製的辣醬，口感層次更豐富，喜歡吃辣的可以嚐鮮，個人偏好原味比較好吃。
兩人銅板價就能享用早餐，成為台北信義區平價早餐。
周邊景點：博客來書店24小時
周邊美食：DREAM PLAZA星巴克旗鑑店
感覺現在才是來的最佳時機。不像開幕那麼多人潮，可以悠閒的喝咖啡。影片分享
星巴克DREAM PLAZA門市設有四大主題吧檯：星巴克典藏摩登吧檯、星巴克創意調酒吧檯、經典吧檯、茶瓦納吧檯以及烘焙點心坊，打造獨一無二之尊榮體驗區
我們這次坐在星巴克101景觀座位區。
全球最大星巴克【星巴克典藏DREAM PLAZA】台北信義區星巴克旗艦店/全台唯一四大主題吧檯/101景觀座位區/101透明景觀電梯/頂樓一整層戶外座位區
吃飽可以到信義區逛街。這次參加最新活動：2025 ELLE Weekend；日期：2025/10/25-10/26；地點：台北101水舞廣場
我們來這裡聽音樂、逛市集，度過法式悠閒週末時光。
拍照打卡加會員換贈品。
真芳碳烤吐司-信義創始店 台北早餐三明治： 台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄17號；營業時間：06:30-13:30
