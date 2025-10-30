Joeman愛店曝光！「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」台北居酒屋神級炭火燒鳥，生魚片媲美Omakase，宵夜聚餐必收藏！壽...

這間「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」不愧是大家公認好吃的居酒屋！他們家炭火燒鳥好吃到無可挑剔，雞燈籠、雞心殘各種稀有部位都吃得到，連生魚片、壽司、海鮮丼飯都能做到跟Omakase一樣精緻好吃，更猛的是當日壽星來用餐，或是加價$399，就能享有30多種酒類飲料無限暢飲！每次來台北小巨蛋、台北大巨蛋看完演唱會，都會來「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」這續攤，那天用餐還遇到Youtuber「Joeman」來這聚餐，一問店家才知道是常客！果然「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」名不虛傳～如果你正在尋找台北居酒屋能同時享受串燒、生魚片與深夜小酌的好去處，那麼位於松山區的「燒鳩 刺身•串燒•夜食」真心推薦給你～對了，生意真的超好，記得事先訂位！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」就在市民大道上，離台北小巨蛋走路大概10分鐘，搭捷運的話，從忠孝復興站4號出口出來，步行幾分鐘就能抵達，超方便。開車更輕鬆，把車停在「正好停-市民大道復敦段停車場」，走四號樓梯上來，出來就是餐廳啦！當天營業時間還沒到，就有好幾組客人在外面等候，入座沒多久更是直接客滿，所以建議各位事先訂位啊！

一走進店裡就被天花板滿滿的櫻花震撼到，整間店以木質裝潢為主，吧檯座位能近距離看到師傅料理，整個很有居酒屋的氛圍感，另一側則是半開放式包廂，很適合三五好友聚餐。

▲燒鳩 刺身‧串燒‧夜食本月活動

不分平假日，只要$399就可以無限暢飲，包括Sapporo生啤、Choya 本格梅酒、白鹿清酒、沙瓦、上喜元柚子酒、Highball、調酒等等，多達30種酒精飲品隨便你喝！對了，當日壽星來用餐，$399無限暢飲老闆直接請你喝！但同桌人需一同參加喝到飽活動喔！

🔞喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒🔞

🔺燈籠$220/本

「燈籠」拿起來垂在兩側，真的就像提燈籠一樣，他其實就是母雞卵巢裡還沒成熟的雞蛋，不是每隻雞都有，所以特別珍貴。他們家是把燈籠跟雞肝一起串著烤，而且燈籠只烤到半生熟，咬下去蛋黃會直接在嘴裡爆開，味道超級濃郁，重點是沒腥味超好吃！

🔺金沙明太子雞肉串$80/本

「金沙明太子雞肉串」一上桌就能聞到炭火烤過的香氣，上層是微辣的明太子跟金沙醬，鹹香又濃郁，還撒上起司、海苔粉提香，雞腿肉超嫩還會噴汁，好吃到流淚！

🔺雞松坂$90/本

「雞松坂」外表看起來很普通，但吃起來又脆又多汁，還有滿滿雞汁香氣，非常驚艷！

🔺手作干貝剝皮辣椒土雞翅 $150/本

「手作干貝剝皮辣椒土雞翅」一咬下去，干貝直接噴汁，裡頭還藏著剝皮辣椒，鹹香帶點微辣超涮嘴，雞翅皮烤得很酥香，這道絕對是下酒必點。

🔺黑豚櫛瓜卷卷串 $90/本

「黑豚櫛瓜卷卷串」把豬肉片與櫛瓜片層層堆疊，再捲成一串下去烤，最後撒上起司粉，沒想到咬下去是軟嫩又多汁，櫛瓜清甜與豬肉的油香在嘴裡平衡的剛剛好。

🔺心殘 $70/本

超稀有的「心殘」，是心臟旁的小嫩肉，要五六隻雞才能湊成一串，真的是可遇不可求！口感跟一般雞心不同，更脆彈多汁，而且只能使用當日現殺雞心，完全是

🔺招牌櫻花蝦什錦炸水蓮$250

用炸的水蓮吃過一次就回不去了！這道「招牌櫻花蝦什錦炸水蓮」真的又脆又甜，還帶有櫻花蝦的鹹香，超涮嘴超好吃，推薦一定要點！

🔺金箔月見海膽四色丼 $580

店內招牌就是這碗「金箔月見海膽四色丼」，整碗滿滿的海膽、甜蝦、鮭魚卵以及蟹肉，最後放上蛋黃，還會噴灑金粉，真的奢華到不行，底下的醋飯吸飽海鮮甜味，每一口都超幸福！

🔺現煎明太子芝士玉子燒$280

「現煎明太子芝士玉子燒」拜託一定要點！口感超蓬鬆又柔軟，放入嘴裡不需要咀嚼就直接化開，中間還藏著鹹香起司，上頭則是濃郁的辣明太子醬，份量超大又好吃！

🔺干貝蛤蠣雞白湯 $160

「干貝蛤蠣雞白湯」必點！稍微放一下就能看到一層膠質薄膜，就知道這碗湯有多濃了吧！裡頭還有干貝、蛤蜊的鮮甜，根本是鮮上加鮮，重點是喝起來不會很鹹，根本是碗完美的醒酒湯。

🔺松露干貝魚子蒸蛋 $180

「松露干貝魚子蒸蛋」上面有三大塊干貝，蒸蛋水嫩到不行，還帶有海鮮甜味以及松露香氣，最後魚子在嘴裡啵啵跳，整個奢華又好吃！

🔺招牌厚切鮭魚大腹刺身(三切) $250

🔺大溪黃膏甜蝦刺身(五尾)$250

🔺本港現流花枝刺身(五切) $360

這艘海鮮船有三種刺身，包含厚切鮭魚大腹、本港現流花枝刺身以及黃膏甜蝦，鮭魚真的極厚，油脂豐腴還帶點脆度，花枝更是鮮脆到不行～甜蝦則直接爆出蝦膏香氣，甜味中還帶點濃郁感，不誇張，新鮮程度就跟現撈的一樣！另外也有綜合刺身盛合，有25切($1280)、15切($680)提供給你們參考！

🔺北海道冰鮮秋刀魚壽司/貫$150

「北海道冰鮮秋刀魚壽司」以超精細的花刀切法，才有如此細密的格紋，閃著銀白色澤，吃起來口感超肥美又鮮甜，原來好吃的秋刀魚，吃起來真的完全沒腥味，非常厲害！可惜這道是可遇不可求，想吃要碰運氣～

🔺手作焦糖布丁 $120

飯後甜點再用這顆「手作焦糖布丁」當作完美Ending！他們家布丁就跟蒸蛋一樣水嫩，真的滑嫩到不行，香氣濃郁且甜度剛好，完全不會膩口的那種！

「燒鳩 刺身‧串燒‧夜食」真的是台北最強居酒屋之一，生魚片非常新鮮，炭火串燒更是可圈可點，各種稀有內臟這裡都吃得到，酒鬼朋友更是不能錯過$399喝到飽活動，真的是完美無雷的台北居酒屋！真心推薦給你們！