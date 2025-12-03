> 美食 > 大同區深夜也能吃到生魚片！「魚鮮生綜合生魚片」平價客製化刺身，寧夏夜市宵夜新選擇。

大同區深夜也能吃到生魚片！「魚鮮生綜合生魚片」平價客製化刺身，寧夏夜市宵夜新選擇。

2025-12-03 

大同區深夜也能吃到平價生魚片，「魚鮮生」以客製化刺身、親民價格與宵夜時段吸引夜貓族。想用 200 多元快速解饞，這裡是寧夏夜市周邊少見的海鮮選擇。

魚鮮生位於屈臣氏正對面，地點醒目好找。攤位以冷藏冰櫃展示當日魚貨，模式偏向外帶，但現場仍在騎樓擺放幾張鐵桌供客人快速享用。環境簡單、機能性導向，適合圖方便、不拘泥形式，只想吃點海鮮解饞的客群。

定價依區間挑魚種，宵夜時段彈性客製好入手

魚鮮生最大的特色就是客製化。顧客可依想花費的價格，向老闆指定魚種比例，例如多放鮭魚、想試試旗魚或軟絲等。這類依預算組合的方式，在台北市區相對少見，也讓不少夜市客覺得更好掌握餐費。

240元大盒刺身，鮭魚表現穩定、份量對得起價格

本次購買的大盒綜合生魚片價格為 240 元，客製選擇三份鮭魚搭配一份軟絲。整盒視覺橘紅為主，份量以價格來說算有誠意，切片厚度也不會過薄。

鮭魚紮實耐嚼，軟絲偏緊實，比較適合偏好口感明顯的客群

鮭魚新鮮度合格，無腥味，油花屬於日常等級，走紮實耐嚼的類型。軟絲外觀漂亮，但口感偏硬脆，需要較多咀嚼力，少了軟絲應有的彈滑感，若想保險些，選擇鮭魚會更穩定。

份量與價格亮眼，細膩度與專門店仍有差距

整體而言，以240元價格能吃到這樣份量的刺身，確實具有競爭力；但精緻度與刀工細緻度難與日料專門店相比，定位更接近「快速、平價、方便取得的宵夜選擇」。

深夜也能吃到生魚片，寧夏周邊的快速選項

「魚鮮生綜合生魚片」主打價格親民、營業到凌晨、魚種可客製化，對夜晚想吃刺身的人來說，是台北市區少見的便利選擇。雖不能期待專門日料的細緻口感，但以份量與可及性而言，確實是寧夏一帶深夜想吃生魚片時的可行答案。

魚鮮生綜合生魚片

  • 所在地址：103臺灣台北市大同區民生西路198號12號 (屈臣氏正對面，寧夏夜市北側)
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 18:00-01:00 (公休日建議以現場公告或電話確認)
  • 店家電話：0933-729-382
  • 評價：★★★★★

      0