新竹手搖飲料天花板！「MOREiN 沫飲」插旗食品路啦！必喝波本香草奶蓋蕎麥、青森蜜桃烏龍，包準一喝上癮！...

新竹最強奶蓋手搖飲料店就是這間「MOREiN 沫飲」，必喝品項一次告訴你！他們家生意好到爆，分店一間接著一間開，最近插旗食品路了！首推「波本香草奶蓋蕎麥」，鹹香起司奶蓋看得到滿滿新鮮香草籽，加上帶有穀物味的蕎麥茶，整個順口好喝到爆，重點是無咖啡因，隨時喝都很可以～「青森蜜桃烏龍」我也超推！使用日本青森100%蘋果汁搭配烏龍茶，再加上蜜桃醬，喝起來非常清爽，好適合炎炎大熱天來上一杯！現在點新品「黑焦粉粿拿鐵」，搭配任一杯飲料，就免費贈送質感手提保冷袋。「MOREiN 沫飲」是我目前喝過最頂的新竹在地手搖飲料店，飲料控一定要收藏起來！

「MOREiN 沫飲 新竹食品店」就開在新竹動物園、假日花市附近，整間店走文青清水模風裝潢，走過、路過不易錯過。

現在飲料店不只拼口味，連裝潢都要比美比浮誇！「MOREiN 沫飲 新竹食品店」整個氛圍根本咖啡廳！還有內用座位，可以在店內小小休息一下～

🔺波本香草奶蓋蕎麥 $65

沫飲必喝招牌就是這杯「波本香草奶蓋蕎麥」，純白色奶蓋裡看得到一粒粒重本的香草籽，把飲料當作甜點在製作，用料超實在！

他們家奶蓋是走鹹香路線，又帶有甜美香草氣味，再加上黃金蕎麥茶，濃郁與清爽滋味在口中交融，這杯真的超好喝！

🔺青森蜜桃烏龍 $69 (+$10手作黑糖粉粿)

「青森蜜桃烏龍」添加100%青森蘋果汁，再加入烏龍茶以及果肉蜜桃醬，喝起來超清爽，很推薦還可以加手工黑糖粉粿，多了咕溜軟Q的口感，真的很加分。

🔺黑焦粉粿拿鐵 $75

新品「黑焦粉粿拿鐵」超特別！就是咖啡紅茶拿鐵加上咖啡粉粿，喝起來不只香氣更有層次，還多了咀嚼的口感，而且用的還是鮮乳坊100%純正鮮奶，奶香很濃厚，下午昏昏欲睡來上一杯，包準精神百倍。

而且點這杯新品，再搭配任一杯飲料，就免費贈送超有質感的手提保冷袋。

🔺雙柚熟烏龍$65 (+$10加蜂蜜珍珠)

「雙柚熟烏龍」基底為烏龍茶，再加上葡萄柚及柚子醬，整個超有秋天的滋味，果香跟茶香融合得剛剛好，想要再有點咀嚼感的話，可以加點泡過蜂蜜的白玉珍珠，味道超搭，喝起來更滿足！

🔺舞鶴焦糖燉奶 $60

「舞鶴焦糖燉奶」也好特別！基底是蜜香紅茶，再加上焦糖燉奶，入口滑嫩綿密，喝起來就像奶香超濃的豆花一樣，說它是甜點也不為過！

「MOREiN 沫飲」絕對是新竹必喝在地手搖飲料品牌，他們家奶蓋是我喝過最頂的沒有之一！奶茶控也不能錯過他們家添加頂級鮮乳坊的鮮奶茶系列，配料還有超好吃的黑糖粉粿、蜂蜜珍珠可以選擇，下次想找新竹手搖飲料、新竹飲料外送，那麼這間「沫飲」真心推薦給你！