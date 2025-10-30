沖繩牛排必吃！潛水員牛排Flipper只賣3.5小時，厚切菲力軟嫩多汁到讓人落淚。

沖繩必吃牛排！名護美食代表潛水員牛排Flipper，以超軟嫩厚切菲力聞名，想吃務必提早排隊。
提到沖繩美食，許多人第一時間會想到牛排，而在沖繩北部的名護市，有一間開業多年、人氣始終不墜的老字號牛排館「潛水員牛排 Flipper」，主打「現點現煎」，以極度鮮嫩多汁的厚切牛排聞名，不僅深受在地人喜愛，更是觀光客心目中的沖繩必吃清單首選，溫馨的美式家庭氛圍，非常適合全家大小一同享用。
沖繩排隊美食 營業時間與候位規則
「潛水員牛排 Flipper」最有名的一點，就是它一天只營業短短3個半小時，從上午10點30分營業到下午2點，因此想吃到的唯一方法就是提早排隊，抵達餐廳後，記得要先進到店內，在門口的登記簿上寫下姓名與用餐人數，並且勾選希望的座位是「吧台區」還是「一般桌」，如果想快點入座，勾選「都可以」會是最好的選擇。
Flipper 停車資訊與復古用餐氛圍
這間餐廳的交通對自駕旅客相當友善，牛排館設有免費停車場，而且還有專人負責指揮，非常貼心，店內的裝潢走的是濃厚的美式鄉村風格，結合了溫暖的木質調與柔和燈光，吧台座位區充滿溫馨感，另外也有適合家庭聚餐的多人座位區。
沖繩必吃 300公克厚切菲力牛排
來到這裡的饕客，首選推薦絕對是「菲力牛排」，一份套餐3700日圓即可享有300公克的份量，上桌時，厚切牛排在鐵板上滋滋作響，香氣逼人，店家預設的熟度是5分熟，牛排上放著一坨蒜泥與奶油，隨著熱氣融化後均勻塗抹，更能增添香氣，這個肉質真的令人驚艷，一口咬下，豐沛的肉汁瞬間在口中釋放，口感極度軟嫩且充滿甜味。
沖繩牛排老饕吃法
牛排套餐均附有濃湯、白飯或吐司、以及飲料，內容非常飽足，許多內行吃法，就是特地點白飯，將牛排切塊後搭配白飯，做成自製的牛排飯，吃起來超級過癮，如果喜歡帶點咬勁的口感，也可以選擇「沙朗牛排」，一份3500日圓為250公克，肉質比菲力更為緊實，油花適中，能同時享受到牛肉的原始風味與彈性。
肉肉控必吃潛水員牛排 Flipper要先預約
「潛水員牛排 Flipper」的美味絕對對得起它的價格，雖然每天只營業短短幾小時，排隊人潮也從未間斷，但實際吃過後終於能理解它的魅力，那種軟嫩多汁的口感真的會讓人回味無窮，如果你是熱愛牛排的「肉控」，來到沖繩北部絕對不能錯過這間名護美食，記得一定要提早到場候位。
潛水員牛排 Flipper牛排館資訊
官網：http://flipper1971.com/
營業時間：10:30~14:00(週三公休)
地址：沖縄県名護市宇茂佐162
電話：+81980525678
