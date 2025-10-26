花蓮車站美食推薦！車頭虱目魚30年老店，Google4.2星評價晚來吃不到。

花蓮車站美食推薦！車頭虱目魚30年老店必點虱目魚湯與肉燥飯，在地人宵夜首選。

在花蓮車站等火車的空檔，總會尋找附近的美食，「車頭虱目魚」就是許多在地人與旅客的共同記憶，這間在花蓮車站前經營超過30年的老店，憑藉著Google地圖上近千則評論、4.2顆星的好評，成為國聯三路上的指標性小吃，店家從中午11點半一路營業到晚上9點半，是解決午餐、晚餐甚至宵夜的好去處，不過也提醒假日前來的饕客，熱門的虱目魚湯常常提早賣完，想吃一定要趁早。



花蓮車站美食，在地人熟悉的騎樓用餐環境

「車頭虱目魚」的規模不小，是由三間店面打通，用餐區主要分布在騎樓和馬路邊，雖然用餐環境相對簡陋，沒有精緻的裝潢，但這就是在地小吃最具特色的風景，每到用餐時段依舊座無虛席，生意非常好，開車的旅客可以停在附近的佳安停車場，或是國聯一路的路邊停車格，交通還算方便。



必點虱目魚湯與虱目魚粥，老饕建議搭配蒜蓉醬

來到這裡的客人，幾乎人手一碗湯品或粥品，其中「虱目魚魚肚湯」是招牌必點，一碗120元，魚肚部位的油脂相當豐富，肉質吃起來也很纖細緊實，湯頭鮮美，不過，根據許多老饕的經驗分享，這裡的虱目魚土味會稍微重一些，建議一定要搭配店家提供的蒜蓉醬一起食用，更能提出虱目魚的鮮甜，如果不想啃魚刺，店內的虱目魚粥也是熱門品項。



花蓮小吃標配，口味偏淡的肉燥飯與高CP值小菜

吃虱目魚湯怎麼能不配一碗肉燥飯，「車頭虱目魚」的肉燥飯大碗50元、小碗30元，特色是使用帶皮的肥肉滷製，但吃起來肥而不油，不過整體醬汁的口味偏清淡，搭配爽口的醃瓜仔可以增添風味，如果喜歡重口味，建議可以點一顆滷蛋或半熟蛋搭配著吃，另外，店家的CP值也展現在小菜上，一大盤「地瓜葉」只要40元，「油豆腐」一份三塊也只要20元，滷得相當入味，是在地人用餐的標準配備。



車頭虱目魚美食資訊

地址：花蓮縣花蓮市國聯三路6號

電話：038357816

官網：facebook

營業時間：11:30–21:30(周五、周六)(周日~周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



