[ 台北美食 ] 心潮仙宮-信義區新開幕 微風南山時髦台菜餐廳

2025-10-30 15:55文字：ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

心潮飯店推出全新品牌「心潮仙宮」！

以時髦精緻的中式圓桌宴為核心，結合獨立包廂與酒吧氛圍，打造專屬於現代人的「新派台菜盛宴」。

整體空間設計延續「心潮」的藝術品味，並加入更多都會時尚感。

每個包廂可容納 10–24 人，非常適合包場、慶生、派對與商務宴席。更設有 Wine Bar，除了來自世界各地的紅白酒，也推出了六款融合台灣食材的「仙宮特製調酒」，每一口都像是對當代台菜文化的嶄新詮釋。

厚炸排骨菜香炒飯粒粒分明、香氣撲鼻，排骨軟嫩多汁，炒飯鍋氣十足。

紅糟肉軟嫩入味、搭配特製醬料層次豐富，每一口都讓人驚艷。

芋泥鴨鴨肉熟度剛剛好，搭配綿密細緻的鹹芋泥，鹹香溫潤。

酸白菜牛小排軟嫩，微酸帶鹹的香氣，酸香開胃。

推薦一定要點的功夫雞湯，湯底濃郁富膠質，雞肉軟嫩、菇香濃厚。

心潮招牌烏龍奶茶茶香突出順口好喝。

調酒系列推薦月扇蝶，桂花、桂花蜜、琴酒與紫蘇，外觀夢幻又與台菜意外合拍。

整體用餐體驗不僅高級又有溫度，從餐點到氣氛都展現出「心潮」團隊對台式料理的創新與細膩。

-

更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 紅糟嫩豚映青蔬 $300

✔️ 香煎芋泥鴨 $720

✔️ 酸白菜炒牛小排 $550

✔️ 臘肉炒高麗菜 $260

✔️ 厚炸排骨菜香炒飯 $480

✔️ 功夫郁香雞湯 $300

✔️ 月扇蝶 $350

✔️ 阿里山碳焙烏龍奶茶 $180

-

📍 台北市信義區松智路17號4樓 (微風南山4F)

🚉 #捷運市政府站 #捷運101站

☎️ 02-2723-5559

🕰 週日至週三11:00-21:30

週四至週六11:00-22:00

