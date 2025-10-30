【桃園火鍋推薦】饗點鍋精緻鍋物桃園成功店：18盎司浮誇極寵和牛 + 巨龍龍蝦海陸拼盤還有蔬菜飲料冰淇淋水...

位於桃園成功路上靠近桃園農工、桃園巨蛋的饗點鍋桃園成功店個人精緻鍋物，除了有多種鍋底湯頭可以選擇，還有超狂大份量高品質的現點現切頂級肉品跟超浮誇的巨龍龍蝦海陸拼盤，只要點套餐，就可享有自助吧無限供應， 提供超過 20 種新鮮時令蔬食、火鍋料，讓您均衡飲食， 必吃香噴噴的滷肉飯、多款麵食（王子麵、蒸煮麵等）任你吃到飽，多種飲料、甜點、水果、冰淇淋冰棒和小朋友最喜歡的小零食、都是無限供應，現在新開幕有多項優惠活動，臉書ig打卡就送肉盤，結帳時可以獲得集鍋卡，滿10鍋送1鍋，平日中午商業午餐只要$298還可以享用自助吧！實在是太划算了

饗點鍋-桃園成功店

住址：桃園市桃園區成功路二段61號

訂位電話：03 339 5111

營業時間：11：30-21：00最後點餐20：00

FB:https://www.facebook.com/joy.hotpot.wujie

IG: https://www.instagram.com/joy.hotpot/

附近嘟嘟房南門市場站的特約停車場消費滿1000即可折抵一小時停車優惠

饗點鍋-桃園成功店︱餐廳環境

饗點鍋-桃園成功店就位於桃園成功路上靠近桃園農工、桃園巨蛋

店內空間寬敝明亮，用餐環境很舒適

饗點鍋-桃園成功店︱蔬菜飲料冰淇淋水果自助吧

點套餐就可以享用種類眾多的蔬菜、飲料、港點、零食、麵食、魯肉飯自助吧

提供超過 25種新鮮時令蔬食、火鍋料，而且蔬菜都是當天新鮮送來店裡在處理上桌

女兒最喜歡的古早味餅乾糖果區，還有小時候最喜歡的跳跳糖、撒在冰淇淋上面也很好吃

韓式拉麵、低脂麵、冬粉等各式麵體，這邊都有供應非常齊全 白飯的旁邊還有提供滷肉和肉鬆、黑芝麻，爸爸吃他喜歡的滷肉飯，小朋友可以吃喜歡的肉鬆飯

這裡居然還有水果甜點自助吧，提供新鮮當季的水果，有我喜歡的綠葡萄和女兒喜歡的砂糖橘子和布丁豆花

除了杜老爺冰淇淋可以吃到飽

還有好多種冰棒也這超讚的，有布丁雪糕和芒果口味的跟紅豆粉粿

還有不用挖就可以吃的到的小美冰淇淋，旁邊還有棉花糖跟脆片可以DIY屬於自已的冰品

饗點鍋-桃園成功店︱18盎司極寵和牛肉盤$1688

愛吃肉的一定要點這個，18盎司極寵和牛肉盤是雙人套餐一次集結了五種頂級牛肉，肉質是店家經過嚴格把關挑選過的肉商提供，皆是高品質現點現切的頂級肉品

極寵和牛套餐有A5日本和牛上後腰脊蓋肉、Choice安格斯牛小排、Prime頂級肩小排、Prime美國霜降背肩牛、Choice脂板腱牛

從豐富油花到紮實肉香，不同部位提供多重口感，越嚼越香，超大片的A5日本和牛上後腰脊蓋肉，肉質鮮嫩多汁吃起來好享受

一次五種肉品滿足我和老公對肉品不同的愛好選擇

饗點鍋-桃園成功店︱巨龍滿載海陸拼盤$1998

一上來就超浮誇吸晴的巨龍滿載海陸拼盤，專為海鮮與肉品雙重愛好者設計而來，超大隻貝里斯龍蝦還有北海道生食級干貝、特選鮭魚、大文蛤、黑虎草蝦和鮮甜白蝦，還可以（台灣本產、梅花豬、美國特級小肥牛、本㦃去骨雞腿排）肉品三選一

饗點鍋-桃園成功店︱椰子雞湯鍋（素）+$100

椰子雞湯鍋以蔬菜高湯為底，加入新鮮椰子汁、椰子片、紅棗、枸杞等。湯頭清甜順口，尾韻帶有淡淡的藥材與椰子的自然清香，越煮越甜

饗點鍋-桃園成功店︱菒香麻辣鍋+$80

菒香麻辣鍋，辣度是屬於多數人可接受的小辣，不像傳統麻辣鍋那樣嗆口，尾韻帶菓香的微甜，自助吧還有超嫩的鴨血豆腐可以自取加入

饗點鍋-桃園成功店︱胡椒雞湯鍋+$55

胡椒雞湯鍋湯頭溫暖有勁，帶有白胡椒的辛辣和紅棗枸杞的甘甜，屬於溫補湯底，辛香不嗆口層次豐富，喝起來非常暖身

饗點鍋-桃園成功店︱養生藥膳鍋（素）+$50

素食也可以食用的養生藥膳鍋湯頭口感醇厚、帶有清雅的藥材香氣，適合注重養生或喜歡湯頭清甜濃郁的你

饗點鍋-桃園成功店︱個人評價

天氣漸漸變涼了，真的好適合吃鍋，這次到饗點鍋桃園成功店享用火鍋的感受相當好，他們肉品是店家嚴格挑選過的肉，老公都對肉的品質讚不絕口，我喜歡的巨龍海鮮滿載盤也超厲害，女兒超喜歡這邊的自助吧，有她喜歡的餅乾零食還有小罐的飲料，還有肉鬆滷肉飯和水果甜點冰棒自助吧，直說下次還想再來，而且現在新開幕有多項優惠活動，臉書ig打卡就送肉盤，結帳時可以獲得集鍋卡，滿10鍋送1鍋，平日中午商業午餐只要$298還可以享用自助吧！實在是太划算了

饗點鍋-桃園成功店︱菜單

實際菜單內容價格依照店內為主