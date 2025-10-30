【竹北美食】四川吳抄手遠百竹北店｜紅油抄手、水煮牛必點！香麻不嗆的川味老字號，聚餐氣氛一級棒

開業超過七十年的 四川吳抄手，一直是許多老饕心中「想到川菜就會想到它」的經典代表。從家常小炒、麵食小點，到香麻帶勁的辣味珍饌，如今，這個老字號也來到竹北遠百開設不少網紅與知名部落客早已搶先造訪、熱烈推薦身為嗜辣控的我當然也不能錯過！

這次就一起吃看看，這家歷史悠久的川菜老店，在竹北這個新空間裡，是否依然保有那份讓人上癮的經典風味。

柔和的燈光搭配木質桌椅，溫潤的色調讓整個空間多了幾分沈穩感。座位區分布寬敞、動線流暢，從雙人桌、四人桌到圓桌包廂都有，不論是情侶約會還是三五好友聚餐都相當合適。

整體環境乾淨明亮，紅磚牆與木紋地板交錯出一種低調質感，若是家庭用餐或長輩聚會，店內的圓桌包廂區特別加分整體風格典雅不浮誇，沒有嘈雜喧鬧的壓迫感，服務人員態度親切，整體用餐體驗比想像中更溫馨放鬆。

菜單種類挺多的，看看我怎麼點！第一次翻開菜單就覺得有點選擇障礙，川菜、熱炒、麵食、小點、甜品通通都有，菜色比想像中更豐富既然主打「香麻不嗆」，那就索性挑戰一桌辣味代表作來試試！

綠豆涼粉$90冰涼Q彈、辣香入魂這道 綠豆涼粉 是我整桌裡最喜歡的剛上桌時紅油在燈光下閃閃發亮、香氣撲鼻，涼粉晶瑩透亮，搭配碎花生與蔥花，光是顏色就讓人食指大動。

入口的瞬間超驚冰冰涼涼的口感Q彈爽滑，紅油的香辣與蒜味在嘴裡散開，層次豐富、越吃越過癮。尤其是那微微的酸辣平衡得剛好，吃起來開胃又涮嘴，一不小心整碗就見底。

成都水煮牛$480紅油滾滾、香麻濃厚光用湯匙舀起來就能聞到花椒與辣油交織出的香麻氣勢。

牛肉片切得挺厚嫩中帶彈，吸飽紅湯香氣，入口是先香後麻越吃越上癮雖說是「水煮」，但並不嗆喉、也不死辣，反而是那種香得順口、辣得舒服的溫潤感。

紅油抄手$105來到四川吳抄手，當然得先來份他們家的招牌紅油抄手。餛飩皮薄餡香、包得飽滿可愛，紅油色澤亮眼、香氣撲鼻，看起來就很有辣勁。

一口咬下肉餡鮮甜、口感滑嫩，油香和花椒香也有到位，整體表現中規中矩，是那種「安全好吃」的開場菜。不過辣度真的很溫柔我們點的是「大辣」，結果實際吃起來…嗯，就像是「微辣升級版」香氣有、麻感有，但那股讓人微流汗的辣度沒有出現。

魚香茄子煲$260香氣濃厚、下飯首選熱氣裊裊鍋邊緣微微翻滾，茄子吸滿醬汁，光看色澤就知道非常入味，勺起時能看到肉末、蒜末與蔥花交織在一起，每一口都帶著鹹香、蒜香與一點點辣香氣茄子煮得軟嫩卻不糊爛好吃推薦點這道菜。

紅油燃麵$85吃四川菜一定要點這碗紅油覆在麵條上方、香氣緩緩飄來看起來不錯喔！

麵條Q彈帶勁、拌勻後每一根都裹上辣油與花椒香，入口第一口就能感受到那股香麻與芝麻香氣融合的厚度。不過這碗的辣度一樣偏溫和雖然不辣，但香氣表現相當好，油香滑順、尾韻帶點微麻，越咬越香。

喜歡中式甜品的我，看到菜單上有這兩款甜湯，立刻點來當結尾。

杏仁豆腐$60冰涼滑順、入口杏仁香氣濃郁卻不嗆鼻，甜度剛剛好。

桂花雪耳飲$130這碗真桂花香氣清雅、銀耳煮得軟滑透亮湯底帶點淡淡甜味與蜂蜜香氣，溫潤不膩，裡頭還加了枸杞與紅棗，喝起來暖胃又舒服。

用餐心得・個人推薦必點我最喜歡涼粉和水煮牛肉，整體來說，四川吳抄手遠百竹北店 的餐點風味穩定，環境舒適，服務親切、上菜速度也算快，是個適合家庭聚餐或朋友小聚的地方喜歡川菜的朋友們可以來試試！



📍 四川吳抄手・遠百竹北店

地址｜新竹縣竹北市莊敬北路18號7樓

電話｜03-550-6248

時間｜11:00–14:30／17:00–21:00