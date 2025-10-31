台北南港島語自助餐廳！漢來海港升級版，8大餐區超過200道料理。

台北吃到飽新選擇島語自助餐廳，被視為漢來海港升級2點0版本，擁有8大餐區與超過200道料理，島語訂位每月1號開放搶訂。

在台北的吃到飽餐飲市場中，近年來出現了一間被美食愛好者高度評價的自助餐廳，那就是位於台北漢來大飯店2樓的島語自助餐廳，雖然島語的餐點價格相對較高，但許多饕客一致認同它提供的餐飲水準與服務，完全超越了一般吃到飽餐廳的想像，島語自助餐廳的優勢在於它提供了8大主題餐區、超過200道精緻料理，並且特別規劃了對應的餐酒搭配，讓顧客的用餐體驗與儀式感大幅提升，這也使得整體的餐點價值極高，因此被不少人譽為是漢來海港升級2點0版本，光是飯店地下室專屬停車場的便利性，就讓許多前往的顧客感到非常方便，島語自助餐廳已經成為台北市南港區聚餐或舉辦慶祝活動的熱門選擇。



島語訂位 價格與營業時間

島語自助餐廳位於台北市南港區經貿一路168號2樓，顧客如果想要順利入座，務必掌握預訂的關鍵時間，根據規定，島語的訂位系統會在每個月的1號早上11點，開放後面2個月的座位預訂，因為這間餐廳的人氣非常高，從過去的經驗來看，提早預訂是確保能夠享用到美食的最佳策略，如果沒有事先預約，現場臨時前往通常是很難找到空位的，島語的營業時間分為早餐、午餐、下午茶與晚餐4個時段，早餐時段是06點30分到10點00分，平日僅限房客用餐，午餐時間是11點30分到14點00分，下午茶時段為14點30分到16點30分，但只在假日提供，晚餐的供應時間則為17點30分到21點30分，在餐點的價位方面，所有價格均須另加1成服務費，平日午餐價格為1490元，假日午餐則是1790元，平日晚餐為1790元，假日晚餐價格為2090元，未滿3歲的兒童可免費入場，3歲以上未滿6歲則需酌收200元清潔費加1成服務費，6歲以上未滿12歲半價收費，12歲以上則依成人價收費，這讓不同年齡層的顧客都能清楚了解收費標準。



台北吃到飽的海味震撼區

島語自助餐廳在海鮮區的表現極為亮眼，被許多顧客形容為海味震撼，海鮮料理區的食材堆疊畫面非常壯觀，展現了極高的食材新鮮度，區內提供了鮮美白蝦、當季螃蟹和法國海螺等多樣化的海味，其中最大的亮點是生猛的螃蟹，特別是那長長的鱈場蟹腳，更是許多老饕入座後就會直接排隊夾取的目標，顧客可以品嚐到鱈場蟹肉的鮮甜美味，新鮮度讓人驚豔，在日式料理區，同樣展現了食材的高品質，提供了紅魽、青魽、大目鮪等新鮮魚類刺身，還有高檔的挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝和珍貴的日本海膽，後方的廚師們在用餐高峰時段，會不斷製作新鮮的料理，許多顧客都對這裡的干貝讚不絕口，形容一口咬下那軟嫩與鮮甜的口感讓人愛不釋手，平均每位顧客至少會來回拿取3顆，沙拉區也非常豐富，除了各式沙拉，還有生火腿與起司可以自由拿取，為這場盛宴增添豐富的層次。



8大餐區與餐酒搭配

島語自助餐廳特別規劃了多達8大主題餐區，並將美食與餐酒的搭配視為一大特色，例如日式料理區會搭配清酒，西式料理搭配紅酒，而海鮮則搭配白酒等，讓顧客在品嚐不同主題料理時，都能有最合適的飲品搭配，在烤物區的料理非常精彩，有現烤香魚和日本生蠔等，尤其日本生蠔烤好後，服務人員還會噴上琴酒，藉此襯托生蠔的鮮味，這道烤生蠔因此成為非常搶手的人氣美食，雖然排隊人潮多，但許多吃過的人都認為排隊是值得的，炸物區則提供了炸牡蠣、章魚燒和炸蝦天婦羅等日式炸物，在中式料理區的選擇也很多元，例如烤鴨選用契約合作的櫻桃鴨，烤出的京式片皮鴨比一般的鴨肉大隻，這裡也能吃到桶仔雞等傳統美食，另外還有法式焗烤田螺，田螺肉質Q彈美味，搭配焗烤起司更能增添香氣，烤鴨的皮Q多汁，鴨肉鮮美搭配小黃瓜一同享用，整體吃起來非常清爽。



鱈場蟹腳與甜點飲品

顧客在島語自助餐廳能夠盡情享受各類美味，生魚片的鮮度非常足夠，鮭魚的油脂豐厚且肉質嫩口，甜蝦鮮美即使不沾醬也非常好吃，許多顧客在確認過生魚片的品質後，會接著拿取握壽司，鱈場蟹肉的鮮甜美味，新鮮度令人驚豔，除了海鮮烤物，這裡的櫛瓜、肋排和魷魚等烤物也同樣美味，香魚的肉質細緻，聞起來有淡淡的碳烤香，再搭配一點胡椒，味道會更豐富，在飲料區提供了多種飲品，喜歡小酌的顧客，除了料理台上的餐酒搭配，這裡也有提供生啤酒可以無限暢飲，讓顧客可以盡情享受微醺的用餐體驗，總體來說，雖然島語的價格比一般吃到飽餐廳要高，但其提供的豐富菜色與高品質食材，讓顧客一致給予很高的評價，許多顧客專程從外縣市來台北品嚐後，都覺得這份餐點物有所值，對於想要在台北舉辦聚餐的顧客來說，島語自助餐廳是很值得列入考慮的優質選擇。