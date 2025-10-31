彰化燒肉脂本燒肉超犯規！必點30CM幻切牛舌，A5和牛入口即化。

彰化燒肉店脂本燒肉，提供日式質感用餐空間與頂級燒肉套餐，主打30CM牛舌與日本A5和牛，鄰近彰化車站，是彰化聚餐的首選餐廳。

在彰化市中心，有一間從員林拓展而來的燒肉餐廳「脂本燒肉」，成功以其高品質的食材和精緻的日式風格，迅速成為在地美食的新焦點，這間餐廳從外部設計到內部裝潢，都充滿了濃厚的日式質感，運用大量的木質元素搭配柔和燈光與綠色植物，營造出一個充滿生命力且極為舒適的用餐空間，脂本燒肉主打豐盛的燒肉套餐，特別是對於喜歡牛肉的饕客來說，這裡的30CM幻切牛舌、蔥鹽口袋牛舌以及頂級日本A5和牛，絕對是無法錯過的夢幻逸品。



彰化車站日式質感與停車便利

脂本燒肉彰化店的地理位置非常好，它位於彰化車站的後方，即使對於搭乘大眾運輸的顧客來說也極為便利，開車前來的顧客也不用擔心停車問題，餐廳左右兩側皆有停車場，特別推薦扇形車庫公有立體停車場，不僅車位數量多，收費也合理，步行到餐廳門口不用5分鐘，極度方便，在進入餐廳之前，顧客會在候客大廳看到老闆特別打造的明月與星空意象，設計感十足，讓等候時間也成為一種享受，這間燒肉店在Google上累積了超過2600則評價，且獲得4點9顆星的極高分數，顯示出顧客對於其餐點品質與服務的高度肯定。



脂本燒肉頂級燒肉套餐選擇

脂本燒肉主要提供燒肉套餐，顧客可以選擇雙人或三人份的套餐，雙人套餐的價格從1580元起跳，套餐份量設計得非常足夠，讓顧客能吃得滿足，套餐內容相當豐富，包含了3種牛肉、3種豬肉、2種海鮮、3拼蔬菜、2份手卷、2份主食以及2杯飲料，整體而言，餐點的選擇多元且豐富，CP值極高，顧客在入座後，服務人員會貼心地送上鮮香清甜的雞湯，這份湯的味道醇厚，熱熱地喝非常暖胃，而且雞湯可以免費續加，另外，餐廳也提供生菜、蔥鹽和韓式泡菜，其中的生菜和蔥鹽不夠都能續加，醬料方面則有燒肉醬、檸檬汁和昆布鹽，若喜歡吃辣的顧客也可以向服務人員索取辣椒。



30CM牛舌夢幻逸品體驗

脂本燒肉的招牌菜色之一，就是令人驚艷的30CM幻切牛舌，這份牛舌不僅長度驚人，厚度也相當足夠，光看就覺得非常划算，為了確保顧客能品嚐到最棒的美味口感，這類需要專業技術處理的高級食材，服務人員都會主動詢問是否需要幫忙代烤，讓顧客完全不用擔心自己烤不好浪費食材，在服務員的完美代烤之下，牛舌能達到完美的5分熟度，吃起來粉嫩帶有脆脆的口感，除了品嚐原味，搭配店家自製的招牌蔥鹽一起享用，那鹹香嫩脆的滋味，會讓人一試就愛上，再者，澳洲蔥鹽口袋牛舌也同樣值得推薦，厚切牛舌中間被畫上一刀，塞滿了秘製蔥鹽，烤好後吃起來外層焦脆，裡面Q彈柔軟，鹹度適中的蔥鹽搭配嚼勁，讓它成為厚切牛舌愛好者的最愛。



日本A5和牛極致入口即化

對於追求頂級牛肉體驗的顧客來說，日本A5和牛絕對是必點的品項，例如日本A5和牛霜降，其油脂紋理如同雪花般美麗，簡直就是牛肉界的藝術品，經過燒烤後，豐沛的油脂在舌尖上瞬間融化，口感如奶油般細膩，鮮甜的肉汁只需要沾上一點點鹽巴，甜度就會更加突出，服務員建議A5和牛霜降烤至5分熟是口感最佳的極限，再熟一點，肉的嫩度會明顯流失掉，另外，日本A5和牛橫膈膜則是店內的隱藏版極品，套餐可以加價單點，橫膈膜同時兼具濃郁的肉香和柔軟的口感，吃起來又帶有脆彈的嚼勁，嫩口又鮮甜，只需用一點鹽來襯托，就能達到風味與紮實口感的完美平衡。



脂本燒肉包廂與聚餐選擇

脂本燒肉在空間規劃上，特別考慮到了團體聚餐的需求，餐廳的二樓設有包廂區，非常適合大小團體包場使用，大包廂的空間設計可以輕鬆容納多達36人，完全能夠滿足公司行號或是大型多人聚餐的要求，小包廂則可以容納10人，適合不喜歡被打擾、追求私密用餐空間的美食饕客，如果有包廂需求，建議顧客要提前預約，一般用餐區的空間同樣舒適，用餐時間限制為120分鐘，讓顧客有足夠的時間享受美食。



海鮮主食甜點的豐富度

除了燒肉，脂本燒肉套餐中的海鮮和主食同樣表現出色，海鮮部分可以選擇極鮮大草蝦和日本帆立貝，服務人員同樣會詢問是否需要代烤，大草蝦的蝦肉質Q彈且滋味鮮甜，而帆立貝的個頭大且肥美，一口咬下，鮮美的滋味會在口中緩緩釋放甜味，主食部分，月見和牛飯被大力推薦，這碗飯鋪滿了整圈大片和牛肉，肉量給得非常有誠意，中間是大量的蔥鹽，上方則放上靈魂蛋黃，吃之前建議將蛋黃與米飯攪拌均勻，讓蛋黃滋潤每一顆米粒，搭配強勁的蔥鹽與和牛的鮮甜，讓人停不下來，月見海鮮烏龍麵則放了超多蛤蜊和珠貝，Q彈的烏龍麵吸附了蛤蜊的鮮美和蛋黃的滑順香氣，滋味濃郁，甜點部分，日式手作雪花冰的芒果口味濃郁清甜，配上芒果啵啵球，讓口感層次更完整，阿里山天然檸檬愛玉則清涼微酸，具有很好的解膩效果，整體而言，脂本燒肉從肉品到甜點，每一個環節都展現了高水準的品質，是一間非常值得多次回訪的彰化餐廳。