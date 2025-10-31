這次南投小旅行的第一站，我們先來到國姓鄉！

走訪景點前我們先找個地方吃午餐，臨時上網搜尋到這間評價不錯的老店「北山米苔目」，一看照片就是那種超接地氣的在地小吃店，立刻決定繞過來吃看看。

結果一到現場就發現真的好熱鬧，門口都是人，大家不是在裡面吃，就是在等待候位，人氣真的很高。

北山米苔目｜南投國姓在地人氣老店! 銅板價麵食、客家湯圓與手工饅頭!

北山米苔目位在國姓鄉中正路四段上，店面樸實簡單卻很有老店風情。我們中午抵達時，整間店幾乎客滿，裡面外面都坐滿人，那畫面真很有當地人日常吃午餐的樣子，滿滿人情味。

📍店家資訊｜北山米苔目

•地址：南投縣國姓鄉中正路四段178號

•電話：04-9245-0110

•營業時間：07:00-14:00

菜單超級親民，主食有米苔目、米粉、粄條、切仔麵、雞絲麵等，還有湯圓、湯類、小菜跟滷味，是那種可以一家人各自挑喜歡吃的，然後湊一整桌的那種店。

很可惜，我們來的時間米苔目已經賣完了，要不然很想來一碗吃吃看，而且還有湯圓米苔目的組合耶！兩樣都是我愛吃的。

所以想吃米苔目建議要早點來，以免米苔目售完。

過貓沙拉 $40

炎熱的天氣特別適合來一盤，上面淋的是甜甜的美乃滋沙拉醬，冰冰涼涼、清爽脆口。

油雞腿 $120

肉質嫩又多汁，皮Q肉香，搭配一點蔥花提味剛剛好，可以搭配附的醬汁入口。

肉燥米粉（湯）$40

有大小碗可選擇，小碗的份量還蠻多，很紮實的一碗米粉。湯頭清爽中帶有肉燥及蝦米香氣，米粉吸飽湯汁很夠味，加上一點胡椒粉更提香。

雞絲麵（湯）$45

這碗是孩子的最愛，湯頭香濃，雞絲給得不少，吃起來很滿足。

湯圓 $60

沒吃到米苔目，這碗湯圓也有意外的驚喜！湯頭鹹香中帶有肉燥香氣，湯圓Q彈且份量十足。

豆干 $10

一片10元的豆干帶有醬汁香氣，帶彈勁的口感。

黑糖饅頭

餐後忽然見到門口貼著一張「包子饅頭開始營業」的牌子，才發現原來這裡除了賣麵，還有饅頭、包子！

吃完麵後忍不住外帶了幾顆，饅頭大顆又紮實，黑糖香氣濃郁，還帶一點微濕潤口感，一顆好像是30元吧（有點忘了）。

這趟南投行一開始就被美食收服，「北山米苔目」果然是在地人氣老店，雖然這次很可惜招牌米苔目賣完，但其他餐點表現也都不錯！

整體來說是間平價又道地的國姓小吃老店，不論是經過國姓還是安排南投行程，都可以來嚐嚐這間人氣小吃店。

