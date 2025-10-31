小琉球三天兩夜親子旅行攻略｜搭船、租車、美食、玩水一次收藏!

最適合親子旅遊又充滿海島風情的地方，應該就是「小琉球」了！

暑假期間我們安排了小琉球三天兩夜親子旅行，帶著孩子從台北出發，到高雄先住了一晚後，隔天開車到東港搭船前往充滿碧海藍天與可愛海龜的小琉球。

小琉球距離台灣本島15公里，總面積6.8平方公里，旅行適合安排的天數為兩天一夜或三天兩夜。單純想要放鬆看海安排兩天一夜就足夠，想要更深度的玩樂就可以跟我們一樣玩個三天兩夜。

氣候方面，是台灣唯一不受東北季風吹襲影響的觀光離島，一年四季都可以玩水，除了適合暑假旅遊玩樂，也特別推薦春季（3-5月）及秋季（10-11月）前往，這時的氣候也最為舒適，人潮也不會那麼多。

我們這趟親子旅行沒有太多計畫，抵達島上後才尋找租車店家、接著隨心探索島上美食與景點，是一趟療癒且充滿歡樂的夏日旅程。

前往小琉球的方式就是搭船，以下為出發港口、營運船公司、時刻與票價等資訊：

📍出發港口與航線選擇

• 從東港碼頭（屏東縣東港鎮）至小琉球（白沙觀光港）為最常見航線，由多家民營交通船公司營運。

• 另有從鹽埔漁港至小琉球（大福漁港）之航線，選擇較少但人潮也較少。

📍常見船班時刻（僅供參考）

東港 → 小琉球（白沙觀光港）

• 泰富航運：07:20、09:00、10:30、12:00、13:30、15:30、16:50 等。

• 藍白航運：07:20、08:50、10:10、11:50、13:30、15:20、16:50 等。

• 東琉聯營：07:00、08:00、09:00、10:00、10:45、11:30、12:30、14:00、15:00、16:30 等。

小琉球 → 東港

• 泰富航運：08:00、09:50、11:20、12:50、14:30、16:10、17:20。

• 藍白航運：08:10、09:30、11:10、13:00、14:20、16:00、17:20。

• 東琉聯營：07:40、09:00、10:30、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、17:20等。

⚠️ 注意：假日、旺季或天候不佳時船班可能「加開／縮減／變動」，建議出發前查詢船公司官網或現場公告。

📍票價資訊

• 成人來回票（12 歲以上）：約 NT$ 450。

• 兒童票（3～11 歲）：約 NT$ 225。

• 航程約為25～30分鐘左右（依航線與海況略有不同）。

⚠️實用搭乘小提醒：

• 建議提前至少30分鐘到達碼頭，特別是假日人潮多。

•搭船需實施實名制，請務必攜帶身分證、健保卡或護照等有效證件。

•若有暈船顧慮，請於開船前30分鐘服用暈船藥。

•來回船票請妥善保管，若遺失需重新購票。

• 留意天候（風浪）可能影響是否停航，出發前查詢船公司最新公告。

在小琉球旅遊最方便的交通方式就是租機車代步，島上道路不大、景點之間距離也近，騎車環島一圈大約30分鐘，無論前往海邊玩水、探訪秘境或覓食都非常輕鬆。

我們是搭船抵達碼頭後直接在附近找尋店家租借機車，也可以透過民宿代訂，抵達後就可直接取車。小琉球租機車費用每日約$300–$400元。

若是家庭旅遊或不方便騎車，也可事先向民宿詢問汽車租賃資訊，前兩次旅行我們都是向民宿詢問租車資訊，租汽車費用較高、移動性也較不方便，但有需求的話還是可供選擇。

整體來說，小琉球島上交通便利又自由，只要一台機車就能輕鬆玩遍整座島，盡情享受小島的陽光與海風。

【Day 1】東港搭船出發：小琉球租機車+開啟美好的旅程

抵達小琉球後先到民宿放好行李，原本想吃的泰式料理與壽司店都公休，臨時改吃「夏味鮮海鮮」，沒想到也超驚喜！

每一道菜份量都很實在，生魚片新鮮、蝦甜、蚵仔超大顆，小孩也吃得很開心。

◆ 行程： 夏味鮮海鮮 → 海找冰 →蛤板灣→好香香碳烤→市區走走

🔖今日行程重點：

📍夏味鮮海鮮

料理新鮮、份量十足，價位親民，臨時踩點卻意外成為大推名單的在地餐廳。

📍海找冰

用冰淇淋配海景太幸福！坐在露天座位看著無敵海景，一邊吃冰一邊吹風超愜意。

📍蛤板灣

白沙灘搭配湛藍海水，被稱為「威尼斯沙灘」的小琉球秘境之一，非常適合親子玩水、拍照。

📍好香香碳烤

晚餐隨意選的平價燒烤店，還有投幣式的卡拉OK，可以輕鬆吃飽又不傷荷包。

📍市區散步

吃飽後到市區走走逛逛，悠閒結束第一天。

【Day 2】天氣太美的一天：秘境海灘+必吃美食全蒐集

今天一早，陽光灑滿整座島，蔚藍天空、閃耀海面，整個人都被小琉球的藍療癒。

早上10點準時開打「小蝌蚪起司餅」電話，沒想到打了31通才接通，順利預訂下午兩點半取餐！現場真的超熱門，沒預約就吃不到。

◆ 行程： 穀泰GoodThai泰式料理 → 杉福漁港 & 杉福秘境沙灘 → 龍蝦洞 → 小蝌蚪起司餅 → 花瓶岩 → 老宅冰坊 → 小山看海 →夜間導覽→市區吃宵夜。

🔖今日行程重點：

📍穀泰GoodThai泰式料理

午餐在這間人氣泰式餐廳用餐，招牌火山排骨、綠咖哩都很推薦，環境氛圍很不錯。

📍杉福漁港 & 杉福秘境沙灘

人潮少、海水清澈，可以看到小魚悠游，非常適合親子戲水與探索潮間帶。

📍龍蝦洞

天然岩洞搭配碧藍海景，海蝕地形壯觀又好拍。

📍小蝌蚪起司餅

想吃一定要預約，小琉球超人氣起司餅，每一口都香濃迷人。

📍花瓶岩 & 老宅冰坊

經典地標花瓶岩拍完照後，再到琉球老宅冰坊享受復古氛圍與冰品，是午後最悠閒的時光。

📍小山看海 & 夜間導覽

傍晚到小山看海欣賞夕陽，晚上參加導覽活動，觀察陸蟹與夜行生物。

📍Mr奶酥 & 海珍鹽酥雞

我們的宵夜場美食，完美為這天劃下句點。

【Day 3】追海龜看海景 → 沙灘放空 → 伴手禮買好買滿

第三天依舊是陽光普照的好天氣。

小琉球最後一天~海龜看了、水玩了、冰吃了、麻花捲買了，傍晚心滿意足搭船回東港。

◆ 行程： 相思麵 → 中澳沙灘 → 望海亭 → 美人沙灘 →白燈塔→ 杉福秘境海灘 →冰箱冰舖→買麻花捲→搭船返東港

🔖今日行程重點：

📍相思麵

古早味人氣麵店，柴燒辣椒香氣十足，是在地人推薦必吃小吃。

📍中澳沙灘 & 美人沙灘

細白沙灘與清澈海水，適合親子玩水、觀察生態或單純坐著發呆，渡假感滿滿。

📍望海亭

不下水看海龜的好地方，我們當天看到好幾隻大海龜，停留時間也很久。

📍白燈塔

國內唯一一座日治時期由漁會出資建造的燈塔。

📍杉福秘境海灘

真心覺得這裡太美，一連兩天都來這裡玩水。

📍冰箱冰舖

炎熱天氣的救星，綿密冰品清爽解暑。

📍龍鑽烘炸手工麻花捲

最後一站買伴手禮，酥脆香甜又不黏牙。

傍晚搭乘16:50船班回東港，帶著滿滿回憶與笑聲結束這趟療癒海島行。

三天兩夜的小琉球旅行，沒有緊湊的行程，卻有滿滿笑聲與驚喜。從搭船開始、吃海鮮、追海龜、玩沙灘、吃冰、看夕陽，每一刻都特別美好！

