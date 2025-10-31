來到小琉球，除了玩水與找海龜之外，還有許多充滿自然奇觀的景點值得探索。其中，「龍蝦洞」就是一個兼具地質特色與冒險感的熱門景點。特殊海蝕溝造型不僅成為IG上常見的打卡背景，更因為早期當地居民在這裡捕捉龍蝦而得名。若你也喜歡帶點挑戰性、又能欣賞壯麗海景的秘境之旅，龍蝦洞是小琉球值得一遊的景點。

小琉球龍蝦洞攻略｜海蝕溝秘境、IG熱門打卡點與看海龜景點推薦!

龍蝦洞位置有點隱密，導航直接設定「龍蝦洞」就可以抵達，入口處有一片空地可以停放機車，還有一攤賣海龜玩偶等紀念品的攤販，龍蝦洞距離熱門的「美人洞」和「花瓶岩」大約8-10分鐘車程。這裡可以停留的時間不長，建議可以跟周圍景點安排順遊。

由入口走進來後不久，右手邊就是龍蝦洞的位置。這是我站在上面往下拍的龍蝦洞全貌，當天的天氣非常好，海跟天空都好藍好藍。比較可惜的是可能前陣子颱風或風浪較大關係，所以沙灘上都是漂流木，看起來就沒有那麼乾淨漂亮。

需要注意的是，龍蝦洞並非平易近人的景點，想要抵達洞口需要拉著繩索小心攀下，路段陡峭且岩石較為尖銳，鞋子建議穿運動鞋或溯溪鞋比較安全。建議大家要先評估安全性，再決定是否下去。

這裡的地形由珊瑚礁岩構成，經過長年海水拍打沖刷，形成一道狹長的海蝕溝，看起來就像是一條隱藏在礁岩中的裂縫，極具特色。

很多遊客會選擇在洞口拍照，背後搭配深邃的海蝕溝，既神秘又充滿冒險感，因此成為小琉球的IG熱門打卡點。不過，要退潮才能下來拍照喔！

這裡也可以探索生態，水裡不時可以看到小魚小蝦及寄居蟹等。

除了洞口本身的景色，沿著旁邊的小徑繼續走，會來到一片廣闊的礁石平台。這裡視野開闊，能眺望無邊際的大海，也是觀察海龜的好地方。運氣好可以捕捉到牠們在海中悠游的畫面。當天我們就有短暫看到海龜，可惜來不及拍照。

「龍蝦洞」的名稱，源自於早期當地居民會在這裡捕捉龍蝦。由於海蝕溝內環境潮濕陰暗，加上海浪帶來豐富的養分，讓這裡成為龍蝦棲息的好地方。雖然現在已不再有人在這裡捕蝦，但這段歷史也為景點增添了一份故事性。

旅遊小提醒：

1. 注意安全：攀繩下到洞口時，請務必小心，避免穿拖鞋或涼鞋。

2. 天氣考量：若遇上漲潮或風浪大，不建議前往，以免發生危險。

3. 環境保護：請勿亂丟垃圾，保持海岸乾淨。

4. 留意潮汐：礁岩平台在漲潮時可能會被海水淹沒，建議在退潮時前往最安全。

