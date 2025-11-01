瑞芳親子景點推薦指南！全台最美海岸線，沿途彩繪屋隨行超童趣。

深澳鐵道自行車是新北瑞芳打卡地標與親子景點，橫跨八斗子站與深澳站，號稱全台最美海岸鐵道自行車，穿越山海之間並搭配光雕隧道。

深澳鐵道自行車近期被選入台灣百大觀光亮點之一，是新北市一個極受歡迎的打卡新地標與親子景點。它擁有全台灣最美海岸鐵道自行車的稱號，主要運行在深澳支線的八斗子站與深澳站之間。這段鐵道最大的特點在於它非常靠近海岸線，並且是全台灣唯一一個月台橫跨基隆市與新北市兩個行政區域的車站。來到這裡，遊客可以踩著造型可愛的海洋動物自行車，在山與海的環繞中穿梭，沿途不僅有美麗的自然景色，還能體驗充滿童趣的彩繪牆、彩繪屋以及夢幻絢爛的光雕隧道，為旅程增添豐富的色彩與樂趣。



深澳鐵道自行車交通指南

想要前往深澳鐵道自行車，其交通資訊相當明確。餐廳的地址在新北市瑞芳區建基路二段121號，開放時間是每日上午10點00分到下午17點00分，如果有計畫前往，需要事先確認營業時間。如果選擇搭乘大眾交通工具，有多種路線可供選擇。遊客可以先搭乘火車抵達基隆站，然後轉乘客運791或791區間車，在建基煤礦站或八斗子火車站下車。另外，也可以搭火車到南港站、八堵站或瑞芳站，轉往海科館站或八斗子火車站。公車791路線從基隆國家新城出發，會經過基隆火車站、海洋大學、八斗子火車站、望海巷，最後到達深澳站。對於自行開車的顧客，從中山高速公路經過大業隧道，沿著北寧路經過海洋大學和碧砂漁港，即可抵達八斗子火車站。此外，從台62線快速道路的八斗子匝道下來，經過調和街，也能輕鬆到達八斗子商圈。



八斗子站深澳站購票資訊

深澳鐵道自行車提供了單趟與來回的選擇，讓顧客可以根據行程彈性安排。單程票價是150元，來回票價為300元，不過通常會提供250元的優惠價。遊客可以從八斗子站或深澳站兩邊選擇搭乘或折返，例如選擇從深澳站搭乘單趟到八斗子站，八斗子站附近設有停車場，方便遊覽車等候。單趟的騎乘時間大約在25分到30分鐘之間，發車的頻率大約是每小時一班車，班次算是密集。由於搭乘的人潮眾多，為了確保能夠順利出發，店家建議遊客務必在發車前的15分鐘到達現場等候。在完成購票手續之後，工作人員會在車票上蓋印章作為通行證明。



海岸鐵道自行車的騎乘樂趣

深澳鐵道自行車採用的是雙人協力車設計，車廂的造型設計得非常可愛，充滿了海洋動物的主題，例如有鯨魚、海豚、螃蟹等圖案，極具童趣。另外，這裡也有專門適合孩童使用的雙人踏板車，因此成為一個非常適合親子家庭一同玩樂的景點。不過，如果是穿著較高跟的鞋子，可能會稍微影響踩踏的舒適度，建議遊客穿著輕便的鞋子前往。這段深澳線鐵道在日治時期，原本是一條軌距762公厘的輕便鐵路，早期是用於載運糖、鹽和煤等物資到港口進行轉運出海，曾經風光一時。後來雖然廢棄許久，但因為2014年海科館的啟用，深澳線才再次復駛，2016年八斗子車站也重新啟用，讓這條老鐵道重現生機。



光雕隧道與無敵海景

從深澳月台出發前往八斗子火車站的旅程中，沿途的風景非常豐富，其中最受歡迎的亮點之一，就是穿過超酷炫的光雕隧道。這個隧道內部結合了可愛的彩繪與聲光效果，整個騎乘體驗變得非常熱鬧且充滿繽紛色彩。八斗子火車站被譽為是全台灣最靠近海邊的火車站，它的月台設計甚至橫跨了基隆市與新北市的交界處，這也是全台灣唯一一座橫跨兩個縣市的車站，這份地理上的獨特性，讓八斗子站充滿了話題性與專業性。在騎乘的過程中，遊客就在山海之間，可以盡情欣賞壯闊的無敵海景，看著大海本身就是一件非常浪漫且療癒的事情。此外，遊客還可以掃描車內的二維碼，聆聽沿途的導覽解說，讓旅程知識性更豐富。



親子景點彩繪屋與吉祥物

除了自然山海美景與光雕隧道，沿途的鐵道兩側還有充滿趣味的彩繪牆與彩繪屋隨行，這些可愛的彩繪屋是沿途一個超吸睛的打卡點，讓整個旅程更添童趣。彩繪牆上的主角是深澳自行車道的吉祥物，包括豆腐君、象鼻君和山野君，這些設計可愛又繽紛，讓小朋友感到特別興奮。這段鐵道自行車之旅騎起來非常輕鬆，一點都不會讓人感到疲累，非常適合所有年齡層的遊客。整段單趟的車程大約是25分鐘，總距離為1點3公里。八斗子站的日落山海絕景也非常值得一看，如果遇到好天氣，可以抓準日落時間前往，欣賞夕陽餘暉灑滿海岸線的美景。此外，如果是綠石槽的季節，沒時間去老梅綠石槽的遊客，這裡也能看到部分類似的景觀，讓深澳鐵道自行車成為北部目前極度推薦的親子景點。

深澳鐵道自行車｜交通位置

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號

時間：10:00–17:00

電話：02 24062200

官網：Rail Bike 深澳鐵道自行車官網 | Rail Bike 深澳鐵道自行車官網