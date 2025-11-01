台北松山宵夜首選推薦！起家莊雞老闆，聚餐滿額免費送全雞。

台北松山區起家莊雞老闆，位於南京復興站，以養生藥膳桶仔雞聞名，是營業至凌晨2點30分的深夜食堂，提供聚餐送雞優惠。

起家莊雞老闆養生藥膳桶仔雞長春總店，座落於台北市松山區長春路，被譽為深夜藥膳桶仔雞的業界代表。這間總店擁有3個店面的寬敞空間，成功打造了台北最受歡迎的桶仔雞盛宴。它不僅以皮脆肉嫩的招牌養生藥膳桶仔雞聞名，更結合了串燒、熱炒等超過100種的豐富選擇。最吸引人的是其極高的CP值優惠，例如多人聚餐消費達到4500元就免費贈送一隻全雞。由於營業時間長達深夜02點30分，這裡成為台北人氣爆棚的療癒食堂與松山宵夜的首選之地。



起家莊雞老闆 南京復興站交通與環境

起家莊雞老闆養生藥膳桶仔雞長春店，位於捷運南京復興站附近，從捷運站沿著慶城街走到長春路交叉口，步行大約5分鐘即可到達，交通便利性極佳。這間店是台北市各間起家莊雞老闆的創始總店，擁有三個寬敞的店面空間，最近甚至進行了擴大，能夠容納更多的顧客。顧客可以看到變寬的主店面，大幅增加了可容納的桌數。如果天氣條件適合，選擇在戶外用餐區享受晚風、大啖雞肉並暢飲生啤酒，會是一種非常輕鬆自在的體驗。餐廳內部裝潢熱鬧舒適，室內空間也設有冷氣空調，即使是炎熱的夏天前往用餐，也無需擔心悶熱的問題。三號店面空間尤其寬大，很適合舉辦多人聚餐或甚至包場活動，例如春酒或尾牙等，十幾二十人的聚會都完全沒有問題。



養生藥膳桶仔雞的美味秘訣

起家莊雞老闆的養生藥膳桶仔雞，是許多顧客指名必點的招牌菜色。這份雞肉的美味來自於專業的烹調工藝，顧客在料理區可以看到一隻隻金黃嫩脆的桶仔雞正在出爐，看起來十分誘人。工作人員在起鍋時，最厲害的就是烹調出來的雞油，這份雞油香味濃郁，是提升雞肉風味的關鍵。店家會將雞肉上桌，旁邊擺放了三樣提味聖品，分別是洋蔥、雞油和胡椒。服務人員會協助顧客將雞肉拆解，以便大家方便享用。整個雞肉又香又嫩，連一般最容易變得乾柴的雞胸肉部位，在這裡也能保持鮮嫩的口感。無論是搭配雞油或是胡椒，都能讓這份桶仔雞的滋味更加分，不過店家提醒顧客，雞油必須趁著熱騰騰時使用，冷了會影響口感。



台北聚餐 超值優惠與專業性

起家莊雞老闆在優惠活動的設計上，展現了極高的回饋誠意，被顧客認為是台北市最划算愉快的聚餐選擇之一。餐廳長期以來都祭出「多人聚餐滿4500元就免費贈送一隻全雞」的優惠活動，對於人多的桌次來說，隨意點餐達到這個金額非常容易，等於是免費獲得了一份頂級的桶仔雞。此外，還有專門針對壽星的優惠，只要是當月壽星，消費達到2800元，並且消費內容包含酒水，店家就會再免費贈送一隻桶仔雞，這份極高CP值的優惠讓這裡成為許多人推薦的最佳聚餐慶生店家。這些極具吸引力的優惠，使得起家莊雞老闆的整體價值遠超其他一般熱炒店，深受顧客的喜愛。



松山宵夜 串燒熱炒與主食選擇

除了主角桶仔雞，起家莊雞老闆也提供了多樣化的串燒與各式熱炒料理，讓顧客有超過100種的豐富選擇。這裡的串燒都烤得相當專業，例如烤洋蔥、櫛瓜、四季豆、青椒、豆皮和豬血糕等，都烤得相當不錯，特別是豆皮和豬血糕深受喜愛。更有「十種肉串拼盤」這種超大份量的組合，非常適合多人一起享用。在熱炒方面，推薦必點鹽烤吳郭魚，整條魚用鹽巴包裹住來烤，魚肉完全入味，鹹度恰到好處，香氣十足。如果不想只吃肉或炒菜，可以點選主食來填飽肚子，例如手工麻油麵線，爽口好吃，配上頂部的蒜酥非常對味，或是淋上雞油的雞油拌飯，這份拌飯香氣十足，建議一上桌就要馬上享用，味道最佳。



湯品與甜點的豐富度

在湯品與甜點的選擇上，起家莊雞老闆同樣展現了豐富的選項。許多顧客來這裡都會必點鳳梨苦瓜雞湯，這份湯品微苦回甘，雞湯的味道非常入味，在聚餐時相當受歡迎。在小菜方面，韓式泡菜相當道地好吃，喜歡泡菜的顧客一定要試試看。另外，像是鹽烤鳳螺這類型的料理，鳳螺大顆又新鮮，是非常好的下酒菜選擇。甜點方面，雖然一般較少在熱炒串燒店看到，但這裡的芋泥起司球加山藥卷非常受歡迎，芋泥球的滋味濃郁，山藥卷也很特別，不過它們的缺點是很容易讓人感到飽足，可能會讓顧客吃不下其他主菜。整體而言，起家莊雞老闆提供了從主餐到湯品，從串燒到甜點的完整用餐體驗。



深夜吃雞的最佳選擇

起家莊雞老闆養生藥膳桶仔雞長春總店最獨特且具優勢的地方，就是它營業到深夜02點30分，是名符其實的深夜食堂。在台北市，想要在這樣晚的時段，吃到品質優良的桶仔雞、串燒與熱炒的店家，可以說只有這裡能滿足顧客的需求。這份服務時間上的專業性，讓它成為夜貓族聚餐的首選。這裡的桶仔雞在台北市的市場中幾乎沒有其他店家可以與之抗衡。無論是想要享受深夜美食、舉辦生日聚會，或是與朋友來個超chill的戶外小酌，起家莊雞老闆長春店都是一個非常推薦且值得造訪的優質餐飲地點。

起家莊雞老闆 養生藥膳桶仔雞長春店

105台北市松山區長春路454號

02 2717 5777

17:00–02:30