新北石門區的鵵 Rabbird海景咖啡廳，鄰近富基漁港，採預約制。主打手沖咖啡三杯體驗與美味甜點，坐在窗邊就能欣賞無敵海景，是北海岸人氣景點。

在眾多海景咖啡廳中，鵵 Rabbird以其獨特的預約制經營方式與極致的海景視野，在北海岸地區成功開創了話題，這間位於新北市石門區崁子腳路18之2號的咖啡廳，是繼三芝海邊海景咖啡廳「我們在海邊」之後，由同一個老闆開設的新分店，顯示出經營者對於海景選址的專業與獨到眼光。雖然這次造訪時天氣不佳，雲層厚重且陰雨綿綿，但雨中的景色依然別有一番情緻，而當傍晚烏雲逐漸散去時，透過窗戶透出的一點光線，讓海景顯得格外美麗，預計在夏天來臨之際，這間鵵 Rabbird一定會成為新的打卡熱點。



鵵 Rabbird的地理位置與環境特色

鵵 Rabbird的地理位置非常優越，就在富基漁港附近，對於開車前往的顧客來說，周圍的停車選擇多樣，可以選擇使用富基漁港的收費停車場，或是停在路旁沒有劃線的區域，交通相對方便。這間咖啡廳雖然只有一層樓，但內部環境的設計極為出色，採用了大片的落地窗，確保顧客無論坐在哪個位置，都能輕鬆欣賞到窗外的無敵海景。這次幸運地坐到了窗邊的座位，店內還規劃了一個獨立的單人沙發區，非常適合喜歡獨處的I人（內向者）享受私人時光。鵵 Rabbird也是一間寵物友善咖啡廳，現場的工作人員「牛奶」只要上班就會帶著她的柴犬寵物「嘎逼」一起，這隻柴犬有著可愛的厭世臉和軟軟的嘴邊肉，非常溫馴，顧客可以隨時走過去摸摸牠。在傍晚時分，顧客還能欣賞到夕陽的餘暉，甚至能看到漁船入港，為這片海景增添了更多動態的風景。店內使用的杯盤與陶藝品也相當可愛且富有質感，提升了整體用餐的氛圍與體驗。



專業的手沖咖啡體驗與預約制度

鵵 Rabbird的消費模式與一般咖啡廳不同，它採取的是預約制度，顧客需要先透過Instagram傳訊息預約，如果沒有預約滿座，有時也會接待散客進入喝咖啡。這裡的收費方式是每人費用350元，這份費用包含了三杯手沖咖啡的體驗，甜點則是另外單點，均一價為150元。在咖啡的專業性方面，這次由工作人員牛奶端上的手沖咖啡都非常好喝，口感清爽順口，並且帶著淡淡的花香風味。每一杯咖啡上桌時，工作人員都會詳細介紹咖啡豆的品種與風味特色，讓顧客對所喝的咖啡有更深的認識，其中有一款咖啡帶著明顯的桂花香氣，味道非常受人喜歡。此外，每杯手沖咖啡通常會附上一片太妃糖巧克力，巧克力的微苦滋味與手沖咖啡搭配起來非常對味，即使連續喝了好幾杯咖啡，胃部也沒有任何不適感，顯示出咖啡的品質極佳。



鵵 Rabbird招牌甜點的風味細節

除了專業的手沖咖啡，鵵 Rabbird的甜點同樣表現優秀，讓顧客覺得不虛此行。其中，伯爵戚風蛋糕是許多人推薦的品項，這份戚風蛋糕搭配了清爽的鮮奶油，顧客可以沾著吃。伯爵戚風的口感非常鬆軟，濕潤度足夠，不會讓人覺得太乾，單獨品嚐就能感受到明顯的伯爵茶香氣。另一款甜點檸檬塔則被形容為極度美味，甚至讓一位平時非常耐酸的顧客吃到都會稍微皺眉，可見其酸度非常夠勁、酸得夠味，酸到令人心坎裡。檸檬塔下方的塔皮口感也烤得非常好吃，對於討厭吃到不酸的檸檬塔、喜歡酸溜溜風味的顧客來說，這份檸檬塔絕對是必點的首選。



結語與石門海景咖啡廳的權威性

雖然鵵 Rabbird開在新北市石門區，老實說地理位置確實有點遠，但這間店所提供的無敵海景、優質的手沖咖啡和高水準的甜點，讓顧客認為這趟路程非常值得。老闆對於地點的選擇非常厲害，無論是這間二店或是其他店，都能找到這樣具有特色又迷人的地方，這也使得鵵 Rabbird在北海岸海景咖啡廳中，擁有非常高的專業地位。

