【花蓮食記】小和山谷 - 沒有招牌隱藏在壽豐日式老宅內的熱門餐廳，南瓜咖哩飯、明太子烏龍麵、舒芙蕾鬆餅

每到來到花蓮都很期待體驗老宅餐廳，之前吃過的一碗小也是間很有味道的老宅，這次帶小朋友到白鮑溪戲水區玩水，中午就在壽豐的小和山谷用餐。

小和山谷是間藏身在郊區日式老宅內的餐廳，雖然地點較偏僻但還是抵擋不了假日滿滿的用餐人潮，且只能現場候位無法預約，除了用餐環境有特色，他們的餐點擺盤也相當精緻，有種在吃法國菜的錯覺，南瓜咖哩飯、明太子烏龍麵、舒芙蕾鬆餅都是經典招牌必吃，很意外在花蓮郊區會有這間這麼厲害的店！

開車前往可停餐廳對面壽文路白線，附近路邊很好停車。

店內使用手機掃QR code點餐，詳細菜單可參閱：小和山谷

▲小和山谷從外面看不到任何招牌，只有牆上的WHAT A PEACEFUL LIFE 座右銘，如果不是地圖上的標示會以為是一般民宅不敢入內，真的超級低調。

▲老宅前方屋簷下有候位休息區，利用候位的時間可以先好好拍個照欣賞老宅的細節。

▲餐廳左右各停放了一台骨董機車，門口還有鐵製燒木炭的暖爐，現在真的很少見到了。

▲廁所在餐廳後方，使用空心磚推砌而成也很有特色，前面和後面都有一大塊空地可以讓小朋友跑跑。

▲抵達後先入內登記電話和名字，有空位會電話通知，當天假日用餐時間等了大約半小時。

▲店內使用大量木質餐桌椅與內裝，復古吊燈也很有質感，用餐空間雖然大但座位排得有些緊密，坐起來略為擁擠，假日用餐人潮眾多環境較為吵雜，有些可惜了老宅的氛圍。

▲冰鮮奶茶 100元：外觀有好看的漸層，表層有綿密的奶泡，底下則是琥珀色的紅茶，攪拌後兩者完全融合，濃郁的茶香與厚重奶香兩者達到平衡，甜度也很適中。

▲冰野莓果昔 185元：使用鳳梨 、蘋果、草莓、蔓越莓、藍莓打成果昔，有著濃稠細緻的口感並伴隨濃郁果香，甜度冰塊是固定無法調整。

▲紫米飯 20元。

▲蛤蠣巧達濃湯 100元：濃湯有加入橄欖油、鮮奶油，湯頭勾芡程度適中，喝起來有濃郁奶香，配料除了滿滿的蘑菇和蛤蠣外，還有花蓮特產花蓮薯，完全融入當地特色食材。

▲山谷手打肉排南瓜咖哩 280元：主廚巧妙的將紫米飯、手打肉排、魔鬼蛋一層層做堆疊，擺盤有創意視覺效果極好，南瓜咖哩醬是中辣程度，可以吃得到南瓜纖維，加入鮮奶油後更加香濃，手打肉排使用台灣溫體豬製作並加入蘋果丁、洋蔥，再放上一片溶化的起司整個超香，魔鬼蛋是水煮蛋去掉蛋黃，再使用美乃滋、黃芥末擠上蛋黃的位置，製作過程繁瑣，根本是法式料理的級別。

▲烤布蕾鮭魚明太子烏龍麵 260元：麵體使用讚岐烏龍麵，口感Q彈滑順，醬汁內有滿滿的明太子、南瓜醬、碎鮭魚、泡菜，表層有一小塊烤焦糖，吃起來鹹鹹甜甜並帶有明太子醬的鮮美，非常夠味。

▲貝貝果果舒芙蕾鬆餅 220元：舒芙蕾鬆餅是周末假日限定，盤上使用棉花糖、碎餅乾、莓果醬裝飾，兩塊舒芙蕾鬆餅上下堆疊，再放上一塊餅乾和草莓冰淇淋，最後淋上莓果醬，舒芙蕾鬆餅口感鬆軟有層次，內層吃得到鮮奶油內餡，奶香味與莓果香氣都很明顯，沒想到連甜點都有如此高的水準！

雞蛋糕短評：位在鄉村中的日式老宅，雖然空間較小但用餐氛圍極好，必吃店內招牌山谷手打肉排南瓜咖哩，咖哩醬汁有濃郁的南瓜香氣，肉排多汁軟嫩，擺盤也很賞心悅目，烤布蕾鮭魚明太子烏龍麵有明太子的焦香，舒芙蕾口感有層次，草莓冰淇淋球很香，也是幾乎每桌必點。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★☆



【小和山谷美食資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉壽文路43號

電話：038655172(不接受電話預訂)

官網：facebook

營業時間：10:00–17:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無(連假期間收10%清潔費)

洗手間：有

刷卡：有(可Linepay)

