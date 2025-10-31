彰化員林不限時咖啡廳！右舍咖啡整棟綠植建築超好拍，員林必朝聖的人氣第一名店。

彰化員林咖啡廳必訪！右舍咖啡綠植爬滿老屋的絕美外牆，文青必來的打卡景點，也是不限時咖啡廳首選。

彰化員林老宅咖啡廳！「右舍咖啡vicinocafe」這棟老宅從服飾店蛻變為咖啡館，經過歲月的積累，綠色藤蔓植物蜿蜒而上，如今已將整棟建築外牆完全覆蓋，形成一片壯觀的綠色瀑布，成為員林市區最獨樹一格的風景，更是彰化人氣第一、文青們必定造訪的咖啡館首選。



彰化咖啡廳推薦，被綠植包圍的療癒空間

「右舍咖啡」最迷人的，莫過於那被綠意包圍的空間感，一樓的木質調櫃檯搭配工業風格，散發出溫暖又率性的氛圍，客人在此自行找尋座位，並至櫃檯點餐結帳。走上二樓，大片的落地玻璃櫥窗，讓室外的陽光與綠意交錯映入，光影斑斕極富詩意。最惹人注目的便是一整面頂天的書牆，為空間注入了滿滿的人文氣息，也讓這裡成為一間絕佳的不限時咖啡廳，無論獨處或聚會，都能在此找到最舒適的角落。



員林美食推薦，百元單品咖啡與濃郁抹茶

這裡的飲品價格相當親民，一杯美式咖啡僅75元，而單品手沖咖啡也只要105元起，對於想品嚐好咖啡的顧客來說CP值非常高。手沖單品咖啡的風味表現中規中矩，但足以滿足日常的咖啡癮。而店內的抹茶系列更是讓抹茶控驚艷，色澤翠綠的抹茶飲品，喝起來口感極為濃郁，香氣厚實，甚至被形容為「抹茶界的提拉米蘇」，是店內的人氣品項之一，無論內用或外帶，店家目前均統一使用外帶杯盛裝。



右舍咖啡菜單與甜點，愜意的午後時光

除了咖啡與抹茶，「右舍咖啡」的吧檯甜點櫃也提供了多樣化的選擇，讓顧客在品飲咖啡的同時，也能搭配一份甜點，享受愜意的午後時光。店家的線上菜單提供了完整的飲品選項，顧客可以輕鬆選擇自己喜愛的風味。這間從早上8點就開始營業的咖啡館，早已深度融入員林在地人的生活節奏中，成為許多人開啟一天，或是尋求片刻寧靜的首選之地。



彰化景點，從咖啡館延伸的員林小吃之旅

「右舍咖啡」所在的員林市區，更是美食臥虎藏龍之地，許多饕客會將這裡作為旅程的起點，在享受完一杯好咖啡後，便往鄰近的第一市場方向探索。第一市場周邊是員林小吃的聚集地，到了夜晚更是熱鬧非凡，從街邊小吃到在地餐館應有盡有。下次來到彰化，不妨安排一趟員林輕旅行，從「右舍咖啡」這棟綠色老屋開始，感受這座城市的獨特魅力。



右舍咖啡 vicinocafe

地址: 彰化縣員林市萬年路三段67號

電話: 04 836 4864

營業時間: 08:00–15:00

FB: 按這裡

Vicinocafe MENU

線上MENU : bit.ly/2020vicinomenu