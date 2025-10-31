宜蘭冬山在地風味餐廳推薦！一佳村養生餐廳暢遊新寮瀑布、茶園採茶體驗。

宜蘭冬山一日遊！一佳村養生餐廳在地風味餐廳，暢遊新寮瀑布與星源茶園採茶體驗。

宜蘭是許多人週末放風小旅行的首選，這次特別規劃了一趟深入宜蘭冬山鄉的放鬆行程，結合了在地美食、自然美景與手作體驗，從品嚐「田媽媽」認證的健康養生桌菜，到走訪山谷中的「新寮瀑布」步道吸收芬多精，最後到茶園親手採茶、製作獨一無二的「茶香午安枕」，整趟路線規劃得非常順暢，景點之間的距離也很近，無論是親子家庭出遊，或是帶著長輩同行，都能享受一趟充實又不匆忙的療癒一日遊。



宜蘭冬山美食推薦，一佳村養生餐廳的田媽媽手路菜

這趟旅程的第一站，我們來到鄰近仁山植物園的「一佳村養生餐廳」，這裡是由田媽媽沈淑惠夫妻於2004年創立的知名「田媽媽」系列餐廳，餐廳被青翠山林環抱，空氣清新，環境十分樸實，園區內種植了超過200種原生藥草與野菜，店家精選其中15種入菜，將藥草與美味的古早味手路菜完美結合，必點的招牌「甘蔗燻雞」，選用放山雞以甘蔗慢火燻製，外皮金黃油亮，肉質鮮嫩多汁，入口還帶著淡淡的甘蔗清香，「紅麴豬腳」更是滷得皮彈肉嫩、膠質豐富，鹹香不膩，另外像是「七葉膽雞湯」、「赤道櫻草炒蛋」等，都是外面吃不到的特色養生料理，就連「十穀飯」都香氣十足，讓人吃得美味又安心。



宜蘭冬山親子景點，新寮瀑布步道的療癒芬多精

享用完豐盛又健康的養生桌菜後，接著驅車前往不遠處的「新寮瀑布步道」，這條步道全長約1.2公里，來回大約只需要40分鐘，非常適合全家大小一同健行，步道沿著新寮溪而建，沿途綠樹成蔭，走起來相當涼爽舒適，前段路面平緩好走，後段雖然稍微有些石階，但難度不高，一路上聽著潺潺的流水聲，呼吸著滿滿的芬多精，讓人瞬間忘卻了都市的煩憂，步道的終點就是氣勢磅礡的新寮瀑布，豐沛的水量從高處奔騰而下，水花四濺，近距離感受瀑布的震撼，是趟CP值超高的療癒體驗。



宜蘭DIY體驗，星源茶園的採茶與茶香午安枕

結束了瀑布健行，下午我們來到「星源茶園」，進行一場深度的在地文化體驗，這裡不僅可以親自戴上斗笠、走進茶田，在老師的指導下學習如何親手摘下「一心二葉」的嫩芽，更特別的是，還能看到文旦樹與茶樹共生共榮的獨特景象，星源茶園堅持採用自然農法、友善耕作，守護著這片土地的純粹，在體驗過程中，園主也會分享冬山鄉從水患之地轉型為茶柚產地的在地故事，最後，還能親手DIY製作「茶香午安枕」，將充滿香氣的茶葉封入棉布中，成品療癒又實用，非常適合作為這趟宜蘭一日遊的完美紀念品。



一佳村養生餐廳

一佳村養生餐廳電話:03-958-8852

一佳村養生餐廳營業時間: 11:00–14:00, 17:00–19:00 詳見官網或google商家資訊

一佳村養生餐廳官網:點我

一佳村養生餐廳ＦＢ:點我

一佳村養生餐廳ＩＧ:點我

一佳村養生餐廳地址:宜蘭縣冬山鄉中城二路58巷11號



新寮瀑布步道

地點：宜蘭縣冬山鄉新寮二路

時間：08:00–17:00

備註：入口有免費停車；步道全長約1.2K 來回約40分鐘



星源茶園

地址：宜蘭縣冬山鄉中城路115號

電話：03-958-8947

體驗：採茶、採柚、茶香午安枕DIY、中英文導覽

