【基隆老味道之六十二-和平島美食】坤山麵店.基隆隱藏板45年老麵店.油蔥麻醬廣東麵香濃.餛飩湯.黑白切也別

坤山麵店:基隆市中正區平一路27巷12號，電話:0972 159 355，營業時間:16:00-22:30

十年前你問基隆小吃最具代表的是那一種?天婦羅、一口吃香腸、吉古拉等等，猜想鮮少人會說是「乾麵」，但要是你現在再問，應該很多人敗倒在基隆乾麵這個看起來不怎樣，但一吃就上癮的基隆小吃。我常常被問基隆乾麵最推那一家?老實說這答案不好回答，因為光我記憶中的基隆乾麵就有5、60家美味的乾麵，扣除沒營業(幸好消失的很少)，而且到今天我一直還沒寫完。今天這家，也是我兒時記憶中存在的，只是很模糊。每次，我在寫基隆乾麵，就有一定有人跟我提及「坤山麵店」(或坤山大飯店)，到了現場我才發現，原來是我初戀、失戀時常吃的那一碗。結論:這家乾麵真的強，基隆前五妥妥的，尤其是那油蒽，餛飩、黑白切也好吃。果然是基隆人不會告訴你的麵店。還有，千萬別點大碗的，因為小碗你就吃不完。

坤山位於和平島內，也就是這幾年讓基隆紅到外國的「正濱漁港」彩色屋，過了那座橋(和平橋)就是我們基隆人口中的和平島。這幾天基隆觀光發展的好，能把人流導到基隆市區外，能讓許多人專程到基隆玩，而不在是去宜蘭、九份回程的順便足以證明。如果你不是自駕，和平島的唯二交通工具就是巴士，當然你也可以坐計程車。不知道，以前的叫客文化是不是還有就是。

坤山麵店位於平一路25和平二路口，對面是和平島著名的「池王宮」，巷弄看過去是對岸協和發電廠的煙煙囪?但怎會這麼大?

坤山麵店基隆上就是一家路邊麵攤，當地人習慣開玩笑的叫它「坤山大飯店」(類似的笑話基隆有很多)，但不知曾幾何時改成了「坤山麵店」，但不管是什麼名字寫著牆上都或多或少有一點歲月的玩笑。說來，這裡就三大樣，各種麵食(沒賣飯)、各種湯品，然後就是燙清菜和黑白切。

黑白切就是看到什麼就點什麼，有時阿伯、奶奶太忙常常會忘記，這點請大家多多包涵。另外就是這麵攤下午四點才開始營業，老闆會一邊煮麵一邊準備黑白切(現煮現燙)，所以想吃完整的黑白切切記不要太早去，但太晚去又有可能你看到時已經被切光了.......。比方，我想點這看起來就很好吃的生腸，奶奶就說有人訂了..全切光....。

幸好，乾麵沒賣完就沒問題，兩人點了一碗乾麵、一碗炸醬麵，遵照友人的指示點了小碗的。用的麵條是基隆乾麵的起手式「廣東麵」。

這一碗乾麵和市區一樣35元，但大概是兩碗左右的份量，難怪人家會說坤山伯的小碗就是人家的大碗，除非你食量真的大，千萬不要點大碗，尤其是女生。另外，這碗乾麵一端上來就油蔥四溢，而且油蔥乾很大塊，一看就是自己熬的，再丟上豆芽和蒜菜。大致上基隆乾麵就是這麼簡單.....有人愛淋基隆的辣椒醬，但我打死都不會加，除非是油蔥不夠香。

第一口我就折服，純論乾麵基隆前三妥妥的，麵條下得好微脆帶點咬勁，撲鼻而來的油蔥更是香得亂七八糟，每一口都是麵香混著油蔥香，越吃越香，越吃越涮嘴，直到你回過神已然整碗見底。對比，如今的三角窗，那油蔥簡直是久旱逢甘霖的存在。

麻醬麵45元，一般來說麻醬麵不會有這麼多的油蔥，可坤山伯的麻醬麵才不管你...來說也有趣，這油蔥和麻醬第一次讓我覺得如此合拍，不在是彼此毀滅而是你濃我比你更濃卻依然存在你的味覺心底，越吃越有滋味、越吃越明白，雖然吃到最後有一點撐後的微鹹膩，但這碗麻醬麵不止基隆前三，可能也是我吃過的前三。愛慘。

除了麵好，這裡的餛飩湯也有水準，湯頭同樣帶著偏厚的油蔥(個人喜好不同)，另外添了一點韭菜、蔥花，餛飩以扁食論算是大顆，皮也比較寬大，吃起來相對滑潤，內餡微微的偏鹹(好像也有一點油蔥)，但前幾口真的超級香甜，可惜破了好幾顆xd。

黑白切我點了三樣，但最後只上了頭殼肉，而且是帶Q嫩微筋的豬眼，另外坤山伯黑白切的醬油膏和辣椒醬也蠻厲害的。我看有一些人還覺得乾麵味道不夠重，把麵條拌到這醬汁裡........混著一起吃。

結論，要談基隆乾麵，你得來一趟坤山，至於我的基隆乾麵前三、前五、前十懶人包，等我吃到100家再聊吧!

