【員山鄉/美食】田中間的文青咖啡店；遠離塵囂的溪邊庭院風光-光宅

雖然寵物友善資料夾裡存著一堆名單，而且新店家也是源源不斷地冒出來

但有沒有那麼一間店，讓你在看到的第一眼就覺得一定要去，且完全不會被其他店取代？

對我來講，宜蘭的光宅就是其他新開店家完全無法取代，我一定要去一次的地方！

光宅本來就是宜蘭知名的老宅餐廳

而搬到溪洲路之後，腹地變得更寬敞，還多了一個漂亮的庭院空間

有種遠離塵囂置身山林的感覺

跟那種排的整齊劃一的座位不同

光宅的室外座位錯落在庭院的各個角落，每一個角落的座位風格也不同，風光不同，氛圍也不同

唯一相同的就是，每一角落的座位彷彿都是融合在環境之中，如此的自然，如此的愜意

而且都很好拍(笑)

室內的部分，現在的光宅成了一棟獨棟的小建築

挑高的空間把光完善的引進室内，完全呼應了店名「光宅」

就像是日劇裡那種鄉野間的小別墅：簡約的白色搭上木造的裝修，老件桌椅、收納櫃

在恰到好處的自然光照耀下，整間屋子就是給人一種溫馨、充滿故事的感覺

先來說寵物的部分

光宅雖然是寵物友善，但因為室內空間東西比較多，且有許多老件

所以帶寵物的話只能坐在庭院 (但也還好，我本來就覺得庭院比較漂亮～)

然後在庭院的話可以坐椅子，但落地需要牽繩

（還要提醒一下因為光宅庭院很多聞香，所以毛孩落地玩耍時要小心！）

不過為什麼要先提寵物的部分呢？

因為光宅規定如果坐在庭園的話，只能夠點甜點，且只能使用外帶包裝

所以如果一開始就是瞄準他們室內或是任何一個鹹食餐點的話

那請務必不要攜帶寵物一起前往！

最後就是餐點的部分

能在室外區用餐的選項事實上真的非常少，甜品基本上也只有戚風蛋糕而已

我們這天點了原味跟可可口味的戚風蛋糕，上面分別用芒果、莓果我將點綴著還有厚厚的乳霜醬

蛋糕本身味道比較淡也比較乾，TOPPING雖然簡單卻增添了不少口味、口感上的層次

不過我點的爆米香拿鐵倒是不錯

除了本身拿鐵奶香味濃厚之外，還有非常香的爆米香味道

帶著甜味，但甜味就像是點睛之筆一樣，完全不會有膩感

配上戚風蛋糕非常的適合

光宅

地址：26443宜蘭縣員山鄉溪洲路140巷32號

營業時間：營業時間需看店家IG、FB

電話：039311238