【永旺夢樂城則名古屋武花園&則武之森】蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器、永旺商場美食餐廳、百元商店3co

名古屋車站附近有一間大型購物中心「永旺夢樂城則武花園 Nagoya Noritake Garden」，緊鄰「則武之森 Noritake」瓷器工廠，是一座好逛好買的商城，距離JR名古屋步行大約十來分就可抵達，蔦屋書店超大書牆非常吸睛。則武之森綠色蔥鬱的庭園中設有陶瓷器工廠以及展示則武全部產品的博物館，可以免費參觀，也可以買到精緻的紀念品，還有非常獨特的星空體驗設施「滿天」。另外豐田產業技術紀念館，也很近。可以安排一天逛完景點再來購物，買晚餐、伴手禮回去飯店剛剛好。

名稱：永旺夢樂城名古屋則武花園 AEON MALL Nagoya Noritake Garden

地址： 愛知縣名古屋市西區 則武新町3-1-17 地圖

營業時間：10:00-21:00

電話：+81525871600

永旺夢樂城則武花園｜交通資訊

在名古屋觀光路線巴士 Me～guru的 則武森林西則武森林站下車即達 地鐵東山線的 龜島的2號出口出站，步行5分鐘 JR、名鐵、地鐵、近鐵的 名古屋站步行15分鐘

則武之森 Noritake｜空間環境

則武之森地圖

永旺夢樂城 Nagoya Noritake Garden 是2022年新開幕的AEON商場，Noritake 是日本著名的瓷器工廠

而「Noritake の森」結合了公園、博物館、美術館和餐廳，留下的紅磚建築也變成名古屋市民的遊憩場所

這二者空間相連在一起，好逛又好玩

哈，臨幸紀念!!

這是昭和天皇到此一遊種下的大樹

則武之森的庭園也很悠閒，適合小坐休息一下

只可惜我們來的時候倉庫區裏正在整修，無法走的太近

庭園真的超美，隨手一拍就是明信片感～

則武之森在明治時期 (1868-1912) 瓷器廠的紅磚建築，也很迷人

這裡有分收費跟免費的館舍，可以邊走邊逛，不用一次花大錢

畫廊

剛好遇到畫廊有展覽，免費參觀

說來有趣，這一天父子、母女分兩組，男生來看汽車；女生去百貨公司逛街，最後在永旺夢樂城相聚吃晚餐

想更深入參觀的話，也有和「豐田汽車技術館」一起逛的共通票，很方便！

咖啡館＆紀念品店

裡面還有咖啡店、輕食店跟紀念品店可以休息一下

來這裏除了免費參觀優美庭園外，這個展館和咖啡館也非常值得一訪哦

裏面有琳瑯滿目的精美瓷器，件件是精品啊

因為名古屋有吉卜力公園，所以這裏聯名了不少餐具，兼具實用與美觀，買回家應該會捨不得用吧

除了觀賞級的精品外，這裏當然也有實用款的，價格也比較親民

永旺夢樂城則武花園｜空間環境

永旺夢樂城門口可是昔日工廠的煙囪



這裏的庭園也是居民休閒的好去處

1-3樓的商場共有「150間」各種餐廳、服飾、咖啡店等

「TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町」

蔦屋書店

名古屋永旺夢樂城中亮眼的就是蔦屋書店的書架啦，成為了知名的網美拍照場所

蔦屋書店則武新町的書架

是這個橫跨一二樓的巨大書架。

原來這是透過天花板鏡面的反射，才造成一大片書牆的壯闊感，視覺效果十足啊，但真正的書只有一層樓而已

可以坐下來看書的空間

書店裏的文具部非常好逛好買

書店裏的親子空間

永旺商場、超市、餐廳

新的永旺商場真的太好逛了，有商場、超市、餐廳~~

我們中午就在此用餐

我們是夏天來的，正好是白桃和葡萄的季節，好吃又便宜，吃的不亦樂乎啊!

永旺超市裏的熟食便當區和壽司區也很精采

可愛的雜貨鋪，好好買

百元商店也很好逛

這裏真的可以待個大半天

