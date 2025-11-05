【老劉牛肉麵】宜蘭五結40年老店，龍德工業區上班族的最愛，多樣化小菜份量多

這家位於冬山河附近的「老劉牛肉麵」是龍德工業區上班族的最愛，每到中午吃飯時間就大排長龍。環境寬敞明亮，多種小菜可選擇、份量頗多。當時吃到的牛肉麵是本店招牌，湯頭香醇順口，牛肉切片肉質細嫩入味，湯頭表層看似油亮，實際口感醇厚不油膩，寬幅家常麵條略帶咬勁，真的很棒。

地址：宜蘭縣五結鄉利成路一段27號

營業時間：10:30–14:30

電話：03 950 4853

老劉牛肉麵｜交通停車

自行開車：Google導航輸入「老劉牛肉麵」即可到達

停車場：門口設停車場，附近可白線內停車

老劉牛肉麵｜空間環境

第一次嚐鮮，是情人節時到冬山河散步，順道經過Ben帶我過來的

沒想到過了8年，已經擴大營業囉



假日真的是一位難求啊

櫃台有切小菜和結帳，好忙碌

小菜種類還蠻多的

還有很多炒青菜可以選擇

老劉牛肉麵｜菜單價位



新MENU

老劉牛肉麵｜心得評價



大碗和小碗的牛肉麵

大碗的牛肉麵比臉還大，瑞瑞嚇了一跳(我要吃完這碗公嗎)?!



寬幅家常麵條略帶咬勁，真的很棒

湯頭香醇順口，牛肉切片肉質細嫩入味，湯頭表層看似油亮，實際口感醇厚不油膩



幫小孩點餛飩麵也很不錯



這裡算是一家大小都可以飽足的地方，吃飽飽才能上路繼續玩喔

2006-03-30文章



Ben說這家位於冬山河附近的牛肉麵，是龍德工業區上班族的最愛，每到中午吃飯時間就大排長龍。第一次嚐鮮，是情人節時到冬山河散步，順道經過Ben帶我過來的。

之後有天晚上，老爸想出門吃宵夜，問我有發現新的美味小吃?我馬上想起這家牛肉麵。

小時候老爸就愛帶我去吃牛肉麵，於是，他一口答應了。但是，聽到要開車從宜蘭市到冬山河，老媽一直罵我們神經病。經過我一再推薦，大家終於要出發了，可是，我卻不知道店面確切位置。(唉!路癡是一輩子的事)

呵呵，還好我上次有拿張名片。聰明如我，開往高速公路去囉!!



這些照片是第二次去店裡才拍的。我爸媽一直問我拍吃的幹麻?!好丟臉。我很難跟他們解釋”部落格”這種東西。害我一邊拍一邊紅著臉被念。回家後放到網路上再跟他們解釋一遍，他們也覺得這樣的旅遊、美食日記真有趣。

老爸還幫我給牛肉麵打了分數:80分

他要我寫說:湯頭實在美味，屬於難得的甘醇口感。一定要推薦給朋友來吃。到了晚上10點，仍然有許多工人進來品嚐一番。也有啤酒和小菜，對辛苦工作的人來說，或許是一大美味享受。工人不時還跟老闆說，下次他們還要來這裡用餐。

如果你也喜歡吃牛肉麵，千萬別忘記來比較看看喔!!

老劉牛肉麵｜附近景點美食

附近景點： 溪和觀光工廠、二結穀倉、台灣足鞋知識館

