> 美食 > 【老劉牛肉麵】宜蘭五結40年老店，龍德工業區上班族的最愛，多樣化小菜份量多

【老劉牛肉麵】宜蘭五結40年老店，龍德工業區上班族的最愛，多樣化小菜份量多

tiger Walker 玩樂季牛肉麵香醇湯頭寬幅家常麵
2025-11-05 09:39文字：紫色微笑 

紫色微笑

這家位於冬山河附近的老劉牛肉麵是龍德工業區上班族的最愛，每到中午吃飯時間就大排長龍。環境寬敞明亮，多種小菜可選擇、份量頗多。當時吃到的牛肉麵是本店招牌，湯頭香醇順口，牛肉切片肉質細嫩入味，湯頭表層看似油亮，實際口感醇厚不油膩，寬幅家常麵條略帶咬勁，真的很棒。

  • 地址：宜蘭縣五結鄉利成路一段27號
  • 營業時間：10:30–14:30
  • 電話：03 950 4853

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

本文重點｜快速連結

Toggle

老劉牛肉麵｜交通停車

自行開車：Google導航輸入老劉牛肉麵即可到達

停車場：門口設停車場，附近可白線內停車

老劉牛肉麵｜空間環境

第一次嚐鮮，是情人節時到冬山河散步，順道經過Ben帶我過來的

沒想到過了8年，已經擴大營業囉


假日真的是一位難求啊


櫃台有切小菜和結帳，好忙碌


小菜種類還蠻多的


還有很多炒青菜可以選擇

老劉牛肉麵｜菜單價位


新MENU

老劉牛肉麵｜心得評價


大碗和小碗的牛肉麵


大碗的牛肉麵比臉還大，瑞瑞嚇了一跳(我要吃完這碗公嗎)?!


寬幅家常麵條略帶咬勁，真的很棒


湯頭香醇順口，牛肉切片肉質細嫩入味，湯頭表層看似油亮，實際口感醇厚不油膩


幫小孩點餛飩麵也很不錯


這裡算是一家大小都可以飽足的地方，吃飽飽才能上路繼續玩喔

2006-03-30文章


Ben說這家位於冬山河附近的牛肉麵，是龍德工業區上班族的最愛，每到中午吃飯時間就大排長龍。第一次嚐鮮，是情人節時到冬山河散步，順道經過Ben帶我過來的。

之後有天晚上，老爸想出門吃宵夜，問我有發現新的美味小吃?我馬上想起這家牛肉麵。
小時候老爸就愛帶我去吃牛肉麵，於是，他一口答應了。但是，聽到要開車從宜蘭市到冬山河，老媽一直罵我們神經病。經過我一再推薦，大家終於要出發了，可是，我卻不知道店面確切位置。(唉!路癡是一輩子的事)
呵呵，還好我上次有拿張名片。聰明如我，開往高速公路去囉!!


這些照片是第二次去店裡才拍的。我爸媽一直問我拍吃的幹麻?!好丟臉。我很難跟他們解釋”部落格”這種東西。害我一邊拍一邊紅著臉被念。回家後放到網路上再跟他們解釋一遍，他們也覺得這樣的旅遊、美食日記真有趣。

老爸還幫我給牛肉麵打了分數:80分
他要我寫說:湯頭實在美味，屬於難得的甘醇口感。一定要推薦給朋友來吃。到了晚上10點，仍然有許多工人進來品嚐一番。也有啤酒和小菜，對辛苦工作的人來說，或許是一大美味享受。工人不時還跟老闆說，下次他們還要來這裡用餐。

如果你也喜歡吃牛肉麵，千萬別忘記來比較看看喔!!

老劉牛肉麵｜附近景點美食

宜蘭五結鄉美食15間推薦

更多宜蘭美食推薦

精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！

更多宜蘭景點推薦

宜蘭住宿推薦｜30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

宜蘭景點懶人包》【宜蘭最新景點】整理好囉！最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，不碖躲雨躲太陽的室內景點、免門票景點、好玩的觀光工廠，或者好山好水的戶外景，鄉鎮分類找這篇就對了！

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，還有超多宜蘭免門票景點、觀光工廠、親子景點與親子餐廳通通整理給你。搭配宜蘭二日遊行程建議＋推薦的親子友善飯店

帶小孩來宜蘭玩該怎麼安排？別擔心，這篇一次幫你整理超過90個「宜蘭親子景點」全攻略！精選TOP 40熱門推薦，包含玩水秘境、免門票公園、親子飯店、觀光工廠、幾米主題景點、親子餐廳到戶外農場通通有！

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！從「宜蘭免門票景點TOP30」、秘境步道、自然生態，到適合小朋友的體驗活動與熱門打卡點，不藏私一次整理給你，讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，不但收錄了超夯的免門票室內景點，還包含了宜蘭親子景點、文化導覽、在地小農活動等豐富玩法。不論晴天雨天都能安心出遊！

分享「宜蘭親子公園」、「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，最新的有宜蘭市陽明公園、羅東運動公園的泡泡森林公園~超推薦!。未來在丟丟噹森林廣場、冬山河親水公園，規劃共融式遊戲場喔!另外，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

宜蘭熱門玩水景點、免費戲水秘境一次看！這篇網羅最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，讓你一次搞懂宜蘭哪裡最好玩。從免費景點到私房秘境，宜蘭得天獨厚的天然環境和清涼乾淨的水質，讓戲水、泡湯、踏浪一次滿足

你用得到的宜蘭懶人包

更多宜蘭旅遊文章推薦給你，宜蘭真的好山、好水、好好玩～

以上是紫色微笑老劉牛肉麵文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點花蓮景點台東景點台北景點
基隆景點桃園景點新竹景點苗栗景點
台中景點彰化景點南投景點雲林景點
嘉義景點台南景點高雄景點屏東景點
澎湖景點金門景點馬祖景點

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

老劉牛肉麵(宜蘭店)

03-9504853
宜蘭縣五結鄉利成路一段27號
3.9

老劉牛肉麵(宜蘭店)

03-9504853
宜蘭縣五結鄉利成路一段27號
3.9