【正濱漁港】基隆必遊景點彩色小漁村、阿根納造船廠，光雕秀～美食餐廳景點一次報給你

「正濱漁港」是基隆老字號的漁港了，沒想到日治時期它可曾是台灣第一大港呢!! 後來因時代變遷，重要性大不如前，現在因為彩色屋因而聲名大噪，重新吸引眾人的目光!! 因為吸引了不少觀光客，所以附近也多不少小店，餐廳，漫步在漁港旁的彩色屋，還有幾分異國情調呢! 加上附近阿根納造船廠遺址，加上附近的阿拉寶灣秘境的話，和平島公園，遠眺基隆嶼，來漁港逛逛吃吃東西，來場基隆美景美食一日遊！

名稱：正濱漁港

地址：基隆市中正區正濱路72號

正濱漁港｜交通停車

日月亭和一停車場

地址 : 基隆市中正區和一路42號

大眾交通工具

正濱漁港｜阿根納造船廠

阿根納造船廠

我們將車子停在附近的停車場(日月亭和一停車場)

這裏有幾百個停車位，沒想到橋旁就是阿根納造船廠

這座緊鄰正濱漁港的廢棄船廠，被遺忘將近30年後

沒想到卻因美國隊長(克里斯·伊凡)來此拍攝手遊廣告而爆紅

它裸露的鋼筋水泥很有末日頹廢風格

後來不少廣告都此拍攝，加上現在社群媒體發達，成為民眾拍照打卡留念的著名景點

2016年登錄為基隆市歷史建築

正濱漁港｜彩色屋

超夢幻色彩繽紛的牆面加上山海相連的美景

完成一炮而紅，很有異國風情!!

聽說這些顏色也是特別挑選的哦，不是隨便挑挑就彩繪上去的

特別在藍天白雲下更襯托它不凡的美

彩色屋最佳拍照點就在對岸正濱路上的觀景平台

這裏白天夜晚都有不同的風情

因為地勢的關係，所以港邊的作業道路才是真的可以近距離觀賞的地點

好像一幅畫，太美了！

一秒到國外的感覺啊！

漁港內散步，還有一些裝置藝術很好拍呢！

逗趣的鐵製烏賊

彩色屋下有幾家餐廳都非常不錯，這次順便介紹

正濱漁港｜美食餐廳推薦

海那邊~正濱漁港彩色屋下小餐館

有賣日式刨冰、海鮮鮭卵茶泡飯、日式甜湯，好吃又好拍

就連甜點都很吸引人啊！

詳細圖文：海那邊

地址：基隆市中正區中正路529號

電話： 02 2462 0538

這間歐風白色西班牙小酒館展現出藝術家畢卡索的深愛二樓是藝術品畫室展覽，三樓也有用餐座位

Casa Picasso

地址： 基隆市中正區中正路527號

電話： 02 2463 3789

那天原本要吃的是這間，後來人多放棄了，下次再來，正濱漁港隱藏美食-飛魚卵乾拌麵，一個兼具 分析師/侍酒師/釀酒師/廚師 身份的人，下麵給您吃

照片來源 : 下麵粉絲團

下麵Let’s Have Noodles

地址：基隆市中正區正濱路96號

電話：0936-455-939

正濱漁港必吃，全台唯一手工炭烤吉古拉

早上7點半開門，不到中午11點就收工

我們是下午來的，當然無緣一見!!

它是在漁港旁哦

所以下次真的要早點來才嚐的到這獨特的古早味

照片來源 : 吉古拉粉絲團

涂大的吉古拉

地址：基隆市中正區正濱路27號

電話：0910-251-920

時間：07：30～11：00 （週日、一休）

價格：現場零售每支20元，每人只能買一支

2022城市博覽會最後一個週末，巧遇光雕秀！

專屬基隆海派浪漫，正濱漁港光雕秀～好美！

海派浪漫光雕秀是由周邊國小學童創作的圖畫，加上近千件共創入選的作品，

美麗的彩色小漁村夜晚更是美麗！！

基隆景點美食推薦

