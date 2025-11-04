【澳門JW萬豪酒店】澳門親子飯店優惠訂房｜天浪滔園漂漂河、兒童親子樂園、名廚都匯

前進澳門入住澳門銀河綜合渡假城，原來這裏有好幾家不同的酒店，而「澳門JW萬豪酒店」就是其中之一，澳門萬豪酒店是全亞洲最大的萬豪酒店，澳門親子飯店前五名，酒店簡約高貴，令人難忘。裏面的設施除了萬豪中餐廳、名廚都匯外，怡世寶SPA 也有著名的天浪滔園漂漂河及親子遊樂設施，米芝蓮指南曾評價澳門JW萬豪酒店為「高級舒適」，真的是來澳門遊樂的住宿首選之一

名稱：澳門JW萬豪酒店

地址：路氹城「澳門銀河」綜合度假城，望德聖母灣大馬路

電話：+853 8886 6888

參考價格：雙人房淡季約 NT$ㄅ11,00元

評價：Google 4.5 分/5.0；Agoda 9.1 分/10.0

交通 :

1.機場旁有免費接駁車

2.輕軌站在路氹西站下車，B 出口步行大約 5-10 分鐘 到酒店

澳門JW萬豪酒店房型及價格如下：

房型 床型 價格 豪華雙床客房 2 張雙人床 NT$11,121元 泳池景特大床房 1 張大床 NT$11,105元

澳門JW萬豪酒店哪裡買最便宜？

澳門JW萬豪酒店｜空間環境

「澳門JW萬豪酒店」位於 路氹，銀河綜合度假城裡面，靠近望德聖母灣大馬路與蓮花海濱大馬路交界。

大廳的櫃台，利用燈光營造出來的場景，視覺效果一流

酒店大廳，挑高三、四樓高，氣勢非凡

這是用玻璃還是壓克力之類拼貼出來的藝術作品，也很驚人吧

澳門JW萬豪酒店｜房間設施

先來看看這次入住的房間吧，這是行政客房，每間房間大約10來坪左右，非常舒適

還有膠囊咖啡機

格局規畫的非常好，一進來就覺得相當迷人，有放鬆的感覺

這張雙人床又厚實又舒服，真的非常棒!!

大致上和一般的房間差不多，地毯則是讓房間增色不少

書桌的配置也很棒，很適合一般家庭出遊，也很適合商務出差

衛浴空間營造的質感也很好

打開後還以為搖控器怎麼跑來這裏了

原來是在鏡子中間也崁入了一個電視呢，泡澡時也可以看，就連洗臉刷牙時也可以看!!! 真的太費工夫了

沙發也很好坐!!! 整体而言，真的是高雅又舒適

因為住的是23 層，所以窗景就是如此令人震撼啊，這樣的規模真的在台灣是不可能見到的，下方則是一間間有私人泳池的套房

下方也是讓萬豪酒店一炮而紅的全球最長575米漂漂河(夏天才開放)

夏天一到這裏可是一房難求，因為太熱門太受歡迎了

夜景也很浪漫迷人吧

我們還另外參觀了不同的房型，像這個優逸雅苑御池套房，整體的風格也非常棒吧，真的非常大器!!

澳門JW萬豪酒店｜咖啡廳

咖啡廳，也是享用下午茶的地方

來的時候正巧碰上聖誕節前夕，所以裏裏外外都有這樣熱鬧又精采的裝飾

澳門JW萬豪酒店｜兒童親子樂園

酒店裏也有親子樂園，帶小孩來玩時也很適合來些玩樂

規模也非常大

這要是我們家小貝果、小榛果來裏，一定會玩到不想回家

澳門JW萬豪酒店｜泳池、漂漂河

澳門 JW 萬豪酒店的泳池設有 戶外大型泳池

包含天浪泳池、白沙灘、滑水道、水上漂流河道、多個泳池～

夏天一到 ，這裏的歡笑聲一定此起彼落

這裏除了是游泳池外，也是漂漂河的所在地

加上澳門夏天天氣熱，來這裏泡水清涼一下，一定很舒服

酒店裏的SPA 區

澳門JW萬豪酒店｜美食餐廳

名廚都匯

名廚都匯共分為6個不同美食專區，分別設有海鮮區、澳葡及意大利美食區、京川粵菜區、日韓美食區、甜品軟雪糕區及果汁區。菜色非常國際化，重點是食材給的非常大方，圖中的菜色都是吃到飽的!!!

多款現切火腿!! 可以夾麵包，可以用帕瑪火腿夾哈蜜瓜吃!!

整隻的川味烤魚，當然是辣味的哦，不過，這裏的辣度調的剛剛好，不會辣到受不了

鹽焗火雞

大隻的蟹螯!! 裏面的肉也滿大塊的哦

大閘蟹吃到飽!!! 真的是痛風buffet啊!! 不過，這應該是其他地方產的大閘蟹!!! 但也很好吃啦

現煮麵點

片鴨!! 當然囉，光就這個而言，目前台灣比較高檔自助餐大致上也會有這樣的餐點出現

飲料區，這一區的呈現方式倒滿像酒吧的!!當然囉，提供的茶點也是很不錯的

這裏的奶茶都是用這種黑白牌的哦，有這種奶水真的才道地啊

澳門JW萬豪酒店｜澳門百老匯

澳門百老匯，這裏有不少餐飲名店，一旁也是博奕廣場!

樓下也有一間24小時OK便利超商，從酒店走到這裏約莫十來分，有家便利超商真是是住客的福音啊

這是半夜出來買東西時拍的，所以都沒什麼人，但晚上打掃的人不少，也很安全哦，又因為在室內也不怕刮風下雨，所以穿過這些賣場到百老匯是很舒服的事

