【澳門威尼斯人酒店】房型價位訂房優惠，亞洲版拉斯維加斯！超壯觀運河、teamLab 超自然空間

「澳門威尼斯人酒店」我們來了！還沒踏上澳門的土地之前，就聽說這裡是「拉斯維加斯威尼斯人酒店」的翻版，但實際看到的壯觀程度，可真是一點都不含糊啊！走進大廳那一刻，整個金碧輝煌到讓人目不轉睛，彷彿置身歐洲宮殿。這次入住不只是單純的住宿體驗，更像是場華麗的夢遊之旅～無論是室內運河、義式建築、購物大道，還是房間裡的奢華細節，都讓人驚呼連連！
- 名稱：澳門威尼斯人酒店
- 地址：澳門望德聖母灣大馬路路氹金光大道
- 電話：+853 2882 8888
- 參考價格：雙人房淡季約 NT$4,800元
- 評價：Google 4.5 分/5.0；Agoda 9.0分/10.0
澳門威尼斯人酒店 房型價位
澳門威尼斯人酒店，房型及價格如下：
|房型
|床型
|價格 (TWD)
|豪華皇室套房
|1 張特大雙人床
|4,700元起
|豪華貝麗套房
|2 張雙人床
|5,300元起
|奢華皇室套房
|1 張特大雙人床
|5,828元起
|奢華貝麗套房
|2 張雙人床
|6,736元起
澳門威尼斯人酒店訂房優惠？
早餐可加購，每人約 TWD 1,444元起
部分方案含「艾菲爾鐵塔門票 + teamLab 超自然空間優惠 + 班車服務」
價格依淡旺季及訂房平台略有浮動。
澳門威尼斯人酒店 空間環境
2011年第一次來澳門威尼斯人的環境
威尼斯人酒店以「威尼斯」為主題設計，整個度假村融合義大利浪漫風格與現代奢華元素。挑高的大廳、華麗的吊燈、滿滿金色雕飾，從踏進門口開始就充滿濃濃歐洲風情。
來到這裏，真的覺得每個視覺角度都很驚人，站在這裏俯看下方，真是壯觀
佔地55萬平方呎(約16萬坪)娛樂場分「帝王殿」、「赤龍殿」、「鳳凰殿」以及「金鱗殿」四個主題區
場內四區共設有約870張賭桌，有百家樂、廿一點、輪盤等博彩遊戲，另外還設有超過3,400部角子老虎機
連天花板也都是繁複的壁畫，雖然明知是人工的，但真的還是很美
這裏集大型博彩娛樂、會展、酒店及表演、購物元素於一體，可說是應有盡有
這裏也是等人的好地點
這裏是太陽劇團的場地區
建議來到這裏一定要看太陽劇團的表演
澳門太陽劇團已於2012年結束其在澳門的常駐演出，當時其在威尼斯人酒店的駐場劇目《ZAIA》因票房不佳而提前終止了合作。
澳門威尼斯人酒店 房間介紹
光看這樣的房間會覺得氣派豪華吧!? 我們一進來時，可是哇~~哇~~哇，真是是百聞不如一見。不過，這可是威尼斯人酒店裏最基本的房型呢
很難想像吧，威尼斯人酒店的房間數，幾乎3000間耶，而且最小間的房間至少也有個2、30坪
這種現代摩登的房間又混合點奢華風，房間的色彩配置也很得當，真的很不錯
衣櫃裏有個電視，只不過房間實在太大了，所以躺在床上看電影，還覺得電視太小呢
入房後會先經過浴室，寢室，靠窗旁還有個精緻的小客廳呢
Jean窩在沙發裏，一整個舒服啊
桌上也有小型的事務機器，有公務需求的人還滿方便的，只不過上網要付費，真是殘念啊
酒店裏的網路費用一般都貴森森的，所以看看就好
一般訂房有分含早餐或不含的，不過，要是不差這一點錢的朋友，叫個room service來點精緻早餐也不錯
窗外的風景也很不錯吧，銀河酒店真的是豪華風！
房門打開後先經過浴室
這樣的浴室也是令人驚嘆啊，感覺上有點低調奢華的風格，不會太繁複，也很不錯
雙洗手台、浴缸、淋浴間~~~
還有梳妝台呢，女生看到這個應該會很愛吧
備品看起來很精緻，不過，品質好像有點差，哈哈
這個套房住起來真的很舒服~~只可惜，這裏真的太大了，從門口一進酒店，要穿過寬廣的賭場大廳，出了電梯後，又得經過長長的走廊才到客房，所以在這裏迷路可是一點都不誇張
澳門威尼斯人 設施
飯店內設施超級完善，根本就是一座城市！
✅ 大運河購物中心：超過300間精品、餐廳與伴手禮店，從高端品牌到人氣小吃通通有。
✅ 賭場娛樂區：氣勢磅礡的賭場空間，讓人一秒置身拉斯維加斯。
✅ 泳池與健身房：戶外泳池區視野開闊，還有按摩浴缸與兒童泳池。
✅ 餐飲選擇：各式中西料理應有盡有，米其林餐廳、港式點心、甜點咖啡廳通通能找到。
✅ 免費接駁服務：往返澳門各大口岸超方便，不用擔心交通問題。
來到這裏要怎麼逛起呢，我們覺得這裏的基本規畫還是跟一般的酒店差不多，只是大得多
一樓是賭場和精品店，也有游泳池、還有個小型的高爾夫球場，因為場地夠大，也有大型的表演中心，當然也有著名的大運河購物中心(這裏的可逛度也是很高)
澳門威尼斯人 貢多拉船體驗
- 地點 : 澳門威尼斯人3樓大運河購物中心
- 開放時間：中午12:00至晚上8:00
義大利很遠，但可以到澳門威尼斯人體驗一下貢多拉船浪漫，也是很棒的旅行體驗
記得要先到這裏兌換實體票券。地點 : 威尼斯人酒店三樓大運河中心
搭船處就在售票處旁
貢多拉船繞行一圈通常大約需要 15到20分鐘
威尼斯人真的把氣氛營造的唯妙唯肖!! 河岸旁是精緻的義大利文藝復興風格建築，難怪這裏非常受歡迎
彷彿置身於義大利的水上城市，也是澳門威尼斯人的必訪項目之一
這裏真的太精采了，不管是天天天藍的人造天空、精緻華麗的建築、穿梭不息的貢多拉船，真的都可以讓人拍出彷彿置身歐洲的網美照片
來澳門旅遊千萬不能錯過啊
澳門威尼斯人 澳門teamLab 超自然空間
- 展覽開放時間：11:00-19:00，最後入場時間為18:15（星期三公休）
- 地點：澳門威尼斯人度假村3樓的金光會展（地址是澳門路氹城金光大道內）
- 交通：可以搭乘公共交通或自駕前往威尼斯人度假村，位於澳門路氹城金光大道
澳門teamLab 超自然空間是由國際藝術團隊teamLab打造的「沉浸式美術館」，自從推出後已在全世界造成轟動
每個地方都有不同的特色，常在網路上看到很多人的分享都很棒
這是一個由無數光點堆疊而成的立體作品
這是無數顆大球形容的空間，超夢幻的
這一區也是很厲害的互動設施
收錄了多個必去經典景點：像是昂坪360纜車、太平山山頂纜車、杜莎夫人蠟像館、維多利亞港遊船通通都有！一機在手，手機出示QR code 就能輕鬆入場，省時又省力，真的超方便！不只使用簡單，重點是還能幫你省下一大筆門票錢！
- 詳細介紹⇒香港FunPASS
澳門威尼斯人酒店 美麗夜景
2011第一次來澳門，威尼斯人酒店的夜景真的讓人印象深刻～是愈夜愈美麗，不枉我們快半夜了，還像瘋子一樣寧願犧牲休息時間，吹著冷風也要出來拍照啊！
佔地1050萬平方呎，所以總面積大約是三百多萬坪，夠誇張了吧
其實澳門的夜景比白天更迷人
穿越酒店與大馬路的護城河橋
而且感覺燈光都是經過設計的，在夜裏欣賞美麗的建築物也是一絕
這裏真的美的像歐洲一樣
這座是通往大廳的橋畔，嘿嘿嘿，其實晚上鶯鶯燕燕的，也是這裏的特色啦
我們兩個就這麼一直的拍啊拍，花了不少時間，因為每個地方都很美啊
新濠天地，這裏也是新興的娛樂中心，就在酒店的對面
遊湖的貢多拉船
圖畫裏才是真正的威尼斯
2025年夜遊各大酒店！澳門特色酒店本身就是一大亮點，即使不入住，也值得進去參觀！豪華渡假村 × 表演娛樂
感受澳門「紙醉金迷」氛圍的旅人，我們就安排某天晚上走在大街上拍照，免費奢華夜景超值！
澳門威尼斯人 交通接駁車
從主要口岸出發
澳門國際機場 → 威尼斯人酒店
車程約 5 分鐘，可搭飯店免費接駁車或計程車。
氹仔客運碼頭（Taipa Ferry Terminal） → 威尼斯人酒店
飯店提供免費接駁巴士，全程約 10 分鐘，非常方便。
港珠澳大橋口岸 → 威尼斯人酒店
可搭乘飯店免費接駁巴士或的士，約 15–20 分鐘抵達。
外港客運碼頭（Macau Ferry Terminal） → 威尼斯人酒店
同樣有免費接駁車，約 20 分鐘路程。
澳門輕軌 LRT
最近的車站為 「蓮花口岸站（Lotus Checkpoint Station）」 或 「路氹西站（Cotai West Station）」。
從 蓮花口岸站步行約 8–10 分鐘 即可抵達威尼斯人。
輕軌票價依距離約 MOP 6–10（約台幣 25–40 元），可使用澳門通（Macau Pass）支付。
若是從 氹仔碼頭站（Taipa Ferry Terminal Station） 搭輕軌，只需兩站即可到達蓮花口岸站，非常方便。
連搭計程車的地方，也是這麼金碧輝煌
不管是計程車也好，或是酒店的交通巴士，都是在西翼大廳下車
澳門威尼斯人 心得評價
整體來說，澳門威尼斯人酒店真的名不虛傳！
✔️ 房間寬敞又舒適，充滿古典氣息。
✔️ 飯店內就能吃喝玩樂購物，一整天都不會無聊。
✔️ 交通便利，接駁車多又準時。
✔️ 夜晚點燈後的大廳與運河更夢幻，是拍照聖地。
唯一小缺點是人潮真的多，尤其假日或節慶時，拍照需要一點耐心。不過整體體驗非常值得，無論是第一次來澳門還是家庭旅遊，都超推薦入住威尼斯人！
【澳門自由行4天3夜】2025澳門景點行程必吃美食推薦！輕軌交通＆優惠門票
紫色微笑帶你實際走訪最新澳門旅遊行程！豪華飯店入住新濠影匯明星匯、葡京人LINE FRIENDS 套房。玩一整天超夯的新濠影匯水上樂園，從早嗨到晚。再訪水舞間看表演，到官也街老街漫遊及尋小吃、吃美食餐廳，必遊澳門旅遊塔自助餐廳吃到飽、賞夕陽看夜景。再帶小孩玩F1級卡丁車、GoAirborne室內跳傘~通通排好排滿！
一次打包超過 15 個世界文化遺產！從經典的大三巴牌坊、議事亭前地、玫瑰堂、大砲台，到媽閣廟、港務局大樓、崗頂前地建築群，以及東望洋燈塔雪地殿聖堂，完整呈現澳門「歷史城區」的迷人魅力。不論是半日經典散策，還是一日深度文化遊，都能帶你感受中葡文化交融的獨特風情，拍照打卡也超級好看！
澳門玩住宿要選哪裡？「最新澳門飯店攻略」來囉！本文整理半島、氹仔、路氹精選酒店，包括新濠影滙、永利皇宮、威尼斯人、巴黎人、摩珀斯、JW 萬豪等綜合度假村與旗艦酒店，附上評價、價格與住宿特色，還有澳門精選酒店地圖，一眼看懂各區域位置
- ⇒ 澳門酒店飯店推薦
搭配澳門FUN PASS自由行神卡，搭8字摩天輪、威尼斯人貢多拉船、參觀teamLab超自然空間，超值又好拍！到了澳門機場，順手採買澳門名產-鉅記餅家、英記餅家伴手禮、吃美食餐廳。無論是親子、情侶還是朋友出遊，這篇澳門自由行四天攻略都能讓你玩得盡興不踩雷！
我們整裡澳門16間必吃美食，穿梭在澳門本島、氹仔之間吃好吃滿，除了眾所週知的豬扒包、葡式蛋撻外，還有澳門熱門老店、街頭小吃、必買伴手禮，一定要收藏！
- 詳細介紹⇒澳門必吃美食推薦
