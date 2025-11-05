【花蓮食記】王記茶舖人文茶堂(中山店) - 花蓮版春水堂，珍珠奶茶奶味很香濃

王記茶舖人文茶堂在花蓮已開業30年，這間被喻於花蓮版的春水堂，用餐環境充滿中式風格，有戶外水池造景庭院，用餐空間舒適寬闊，招牌珍珠奶茶奶味極為香濃，這裡也提供多元的簡餐，很適合跟朋友在這裡點杯飲料或用餐好好聊天感受餐廳的氛圍。
開車前往可停中山路路邊停車格或鄰近的花蓮國興站停車場。
▲我們這次造訪的是中山店，餐廳是獨棟兩層樓透天，門口的中式屋瓦增添許多古風，當天假日用餐時段生意非常好門口都是人。
▲餐廳周圍都被造景池所圍繞，池內還有鯉魚悠游自在的游泳，讓人跟著一起放慢步調。
▲店內用餐座位都有使用木製屏風隔開，更有獨立的空間和隱私。
▲架上陳列著店內茶葉產品和不同品種的茶葉罐，茶葉罐一字排開非常壯觀阿！
▲王記茶舖菜單：飲料類有熱茶、熱拿鐵、四季養生熱茶、四人份小壺泡、單品調味冰茶、檸檬冰茶、特調冰奶茶、新鮮花果冰茶、原味手工冰茶、單品冰拿鐵、單一冰鮮奶，餐點類有商業定食、養身鍋、經濟單餐、各式茶點和茶食。
▲珍珠奶茶(大) 157元：我們這次沒有內用，外帶了一杯珍珠奶茶喝看看，大杯的份量蠻大的，表面有綿密的奶泡，奶香非常濃郁，茶味較不明顯，珍珠是小顆類型，口感偏軟少了點Q度，好喝程度有到春水堂的level，但是也沒有特別驚艷。
雞蛋糕短評：店內氣氛很好，中式的庭院設計類似台中的春水堂，這次外帶他們的珍珠奶茶，奶味很濃郁，幾乎蓋過茶味，珍珠偏軟是小顆的。
用餐環境★★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★
【王記茶舖人文茶堂中山店美食資訊】
地址：花蓮縣花蓮市中山路565號
電話：038339388
官網：https://wangs.com.tw/
營業時間：10:30–22:30
外送：
線上預定：inline
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有
