台北信義區新開創意美食【李蝦記爆蝦火鍋】全台首間乾蝦麻辣鍋/一鍋二吃雙重享受/跟臉盆一樣大的爆蝦鍋/招...

跟我一樣愛吃蝦的朋友有福了，這裡簡直就是蝦蝦控的天堂，全台首間推出爆蝦鍋加麻辣鍋，讓我們一鍋二吃雙重享受，不僅可以吃到滿滿一鍋的大蝦，還能享用紅油鮮香麻辣火鍋，地點就在台北最熱鬧的信義區ATT 4 FUN 5樓，先吃大火爆炒、香辣帶勁乾蝦鍋，再喝四川秘製麻辣紅油的麻辣湯，還可以涮肉，加入鴨血豆腐、王子麵等成為麻辣火鍋，享用多層次口感，成為全台最新創意吃法。

這是一場視覺與味覺雙重饗宴，爆蝦鍋光端上桌就讓人驚豔，一打開香氣撲鼻，一整盆的乾蝦居然還有擺盤，吃起來更是絕妙滋味，讓人一口接一口停不下來。

先吃香鍋大蝦開胃，再喝沸滾紅油湯頭熱呼呼，一鍋大蝦超滿足。影片分享

最新推出螃蟹季，霸王海蟹中卷鍋1288元。

全台首間爆蝦火鍋，先爆炒再加湯，一鍋兩吃好滿足，先吃乾鍋再吃火鍋，新開幕免費贈送四川秘製香辣湯底，還有任選3項配料只要50元，平日用餐還送鮮凍三點蟹一隻，趁新開幕來嚐鮮。

用餐環境乾淨舒適，擁有大片的落地窗，採光良好。

設有調料台，醬料及茶水自行取用。

顛覆我對傳統火鍋印象，沒想到居然可以一鍋二吃，先蝦後涮，一次滿足。

最新DM，實際DM以店家為主。爆蝦火鍋雙人分享餐：招牌爆蝦鍋/腿翅爆蝦鍋/肋排爆蝦鍋/腿翅肋排鍋四種可選，(口味可選：麻麻的/微微辣/有點辣/爽辣/爆辣) + 獨家鍋底：正宗川味紅油麻辣鍋底。

特別優惠，指定配料（嫩鴨血、老豆腐、凍豆腐、杏鮑菇、金針菇、王子麵等) 任選三樣50元

抽屜裡除餐巾紙和餐具，還有有提供塑膠圍兜、塑膠手套，超貼心的～

招牌必點：肋排爆蝦鍋雙人888元，送正宗川味紅油麻辣鍋底，整鍋油油亮亮香到不行 乾蝦鍋底還有薯條、花椰菜和玉米，一整個超豐盛的。

乾鍋蝦源自四川乾鍋料理，蝦子以爆香辛香料，經大火爆炒至香辣入味，且用極少湯汁收乾醬香，讓蝦肉更鮮甜，超好吃的。

豬肋排比想像中好吃，非常軟嫰，入口即化，且很入味，列為必點。

跟我一樣愛吃蝦又愛吃麻辣火鍋的你可以來試試， 一鍋兩種吃法，先來一鍋爆香蝦乾鍋，再來川味紅油麻辣鍋，真是雙重享受～

底層有薯條、花椰菜、玉米，等吃完再加入特製麻辣紅油高湯，瞬間變成麻辣鍋。

我們加點老豆腐、、金針菇、王子麵三樣50元

單點：梅花豬128元

吃完告知服務人員，將特製麻辣紅油高湯倒入鍋中，變成麻辣火鍋，再將食材放入，湯頭超美味，搭配食材也很好吃。

正宗川味紅油麻辣鍋底香氣十足，讓人一吃就上癮，湯頭超好喝的。

李蝦記爆蝦火鍋：台北市信義區松壽路12號5樓；營業時間：11:00-22:00；周五六11:00-23:00

