桃園青埔美食【青塘小橡】餐點擺盤精緻/加價120元升級定食/現點現做日式料理/客家幣特約店家/華泰名品城萬...

桃園青塘園附近有間超人氣餐廳，主賣日式定食，餐點擺盤非常精緻有儀式感，加價120元升級定食，有米飯或生菜沙拉、溏心蛋、2盤小菜、味增湯、水果，飯和湯可免費續一次，CP值超高，每人低消180元，不收服務費，還有麥茶無限暢飲，招牌必點馬鈴薯燉牛肉、烤川味雞腿排，這裡可以使用客家幣全額扺用，店內桌數不多時常客滿，建議想去的朋友先預約訂位以免等候太久。

生活也要有儀式感，來青塘小橡享受擺盤精緻日式餐點，在平凡的日常中享受生活。

光大門就超好拍的，半圓型的木質拱門，大面積落地窗，打造簡約有質感的日式風格。影片分享

招牌必點：馬鈴薯燉牛肉150元＋120元升級定食，主餐有牛肉、紅蘿蔔、馬鈴薯，白蒟蒻絲等營養又豐盛。

加價120元升級定食，有米飯或生菜沙拉（二選一）、溏心蛋、2盤小菜、味增湯、水果，飯和湯可免費續一次

薑汁豬肉110元加120元升級套餐。附餐有紅藜麥飯、溏心蛋、2盤小菜、味增湯、水果。

招牌必點：烤川味雞腿排150元＋120元升級定食，香煎後的雞腿排外酥內嫩、口感多汁，相當好吃，附餐紅藜麥飯、溏心蛋、2盤小菜、味增湯、水果等相當有飽足感。

重點是白飯和味噌湯居然可以免費再續一次，吃起來超飽的～

招牌必點：牛五花壽喜燒150元＋120元升級定食，附餐紅藜麥飯、溏心蛋、2盤小菜、味增湯、水果等

店內可以使用客家幣，也有提供兒童餐具、兒童餐椅，為桃園親子友善餐廳。

也有提供兒童繪本和兒童書籍，讓孩子等餐之餘也不會無聊。

每道餐點均現點現做，可以感覺到每道菜都用心製作，我們全家在此享用豐盛的午餐。

周邊景點：華泰名品城，最新萬聖節藝術造景。

華泰名品城二期新開POPMART桃園店，必拍巨型CRYBABY蛋糕打卡裝置。

青塘小橡：桃園市中壢區永平街25號；營業時間：平日：11:30-15:00；17:30-20:30；假日：11:30-15:00；17:00-20:30（周三公休）

