2025邂逅故事江南D5. 10/22㊂🏨上海中優城市萬豪酒店➯🚌動吧 Donbar(陸家嘴旅遊環線)➯🍜金米籮大飯店(虹口店)➯...

早安，上海！

連續 4天早出晚歸，今天的行程終於可以放慢一點。

7點 morning call，9點半出發，難得能多睡一會兒補充體力，今天是我們在中國的最後一天。

餐廳在一樓，用餐時間是早上 6點半到 10點半，憑房卡即可入內享用早餐。

餐點種類豐富，現煮麵依然是亮點，乾麵或湯麵都可依個人口味調整，跟烹煮的大姐說一聲即可，現煮的特別好吃。

在中國這 4天的早餐，每家飯店的中、西式料理都很豐富。

有幾樣比較特別的想和台灣做個比較：(純屬個人觀感)

①. 這裡的人早上很習慣吃甜甜圈！？

②. 麵包布丁也很流行，這是我第 1次在中國吃到這樣的料理，口感還不錯。

吃飽後回房間休息一下，距離集合時間還早，準備把行李帶到一樓大廳。

動吧 Donbar(陸家嘴旅遊環線)是一輛雙層英倫風巴士，上層有 360度環景窗，行駛途中可沿途欣賞風景，輕鬆暢遊上海市區。

⬇️以下是搭乘動吧 Donbar時拍攝的照片，感謝同團朋友的分享。

⬇️⬆️動吧 Donbar雙層巴士主要環繞小陸家嘴區域行駛，約 30分鐘內可逛一圈。

車上有導遊小姐介紹上海著名地標，如金茂大廈、上海中心、環球金融大廈與東方明珠塔。

沿途欣賞風景，真切感受到上海基建的進步。

行車途中，導遊小姐向我們介紹上海著名的⬆️上海三件套，位於浦東陸家嘴的上海中心大廈、上海環球金融中心與金茂大廈。

因外型獨特，被暱稱為廚房三件套，上海中心像打蛋器、環球金融中心像開瓶器、金茂大廈則像注射器。

其中，上海中心大廈是中國第 1高樓、世界第 2高樓，在車內仰望這 3座建築，真是壯觀又震撼。

行程結束後，我們來到⬇️⬆️金米籮大飯店(虹口店)享用午餐。

這裡主打中式料理，偏浙江、杭州風味，飲料依舊是可樂*1和啤酒*2。

餐廳內部裝潢十分氣派，多為歐式風格，一走進去幾乎金光閃閃，有點搶了餐點的風采，今天的午餐也吃得非常飽。

吃飽後，我們前往上海著名的和平飯店，馬路對面就是外灘陳毅廣場⬇️。

這裡也能看到⬇️東方明珠塔、上海中心大廈、環球金融中心和金茂大廈等地標。

天氣終於放晴，街道兩旁熱鬧非凡，多是伴手禮名店。

這裡的點心繽紛多彩、色澤鮮豔，像芒果乳品派、大白兔迷你糖果、香芋拉絲奶酥、芥末味大白兔奶糖和玫瑰拉絲奶酥，看了都讓人忍不住想嚐一口。

今天還嚐到了道地的上海蝴蝶酥，這種酥脆的西式糕點是上海特色點心，也是熱門伴手禮。

口感酥脆，帶有濃郁奶油香，我們也買了幾盒帶回台灣。

⬇️⬆️這條路是上海黃浦區的南京東路，商店小舖多樣，走在街上可以悠閒逛街，加上今天天氣很好，格外舒服。

我們來到外灘中央商場，這裡有一隻巨型裝置藝術橘仔，慵懶地趴在紅色坡屋頂上，非常吸引遊客目光。

⬇️上海 Chiikawa Shop 以及 Chiikawa 天貓週年慶活動在這，主要販售吉伊卡哇相關玩偶和周邊商品，分為一、二樓，價位偏高，看看就好。

整條路上都是各式商店，走累了可以到外灘地下美食街，這裡有各種小吃和飲料，適合坐下來休息或用餐。

集合時，同行的林大哥在這裡買了麝香葡萄分給大家，超級熱情，我們準備前往下一站了。

上海的吳江路⬇️是一條熱門美食休閒街，緊鄰南京西路地鐵站，交通便利。

以雙層立體步行街設計著稱，聚集各式上海特色小吃、餐廳、咖啡廳和飲料店。

因交通便利，⬇️⬆️吳江路是遊客和市民的熱門去處，也是美食集中地。

從傳統小吃到網紅餐廳、咖啡館應有盡有。

作為上海唯一的雙層立體步行街，上層行人通行，下層為商廈運輸通道，還有音樂噴泉和雕塑點綴。

這裡最特別的是，上海這個大都市裡竟然停著一艘⬇️路易號郵輪！？我們趕緊過去看看。

真的不誇張，就在石門一路對面竟然停著一艘大郵輪，原來是⬇️⬆️上海路易威登『 The Louis 路易號概念旗艦店。

雖然入內參觀無料，但需預約。

郵輪外觀銀光閃閃，非常搶眼，販售高檔 LV精品，入口處也有 LV Logo可拍照，但幾乎都要排隊。

對面是星巴克臻選(上海烘焙工坊)⬆️， Logo保留傳統棕色美人魚設計。

這家店於 2017年12月開業，一度是全球最大的星巴克分店。

⬇️⬆️張園歷史可追溯到 1878年，由中國商人張叔和從和記洋行購得，命名為張氏味蒓園，又稱張家花園。

佔地廣闊，建築保留濃厚的舊上海風格。

張園是上海保存最完整、建築形式最豐富的石庫門建築群，園區內多為文化和娛樂活動場所。

建築特色鮮明，每個角落都非常好拍照。

上海張園因電視劇繁花在此取景，更加吸引遊客。

園區為公共開放式園林兼城市活動中心，老建築風格展現上海城市化發展，見證了城市興衰與時代更迭。

張園每個角落都充滿上海風情，不愧是標誌性歷史景點。

園內結合深厚歷史底蘊與獨特魅力，展現古老風韻與現代氣息。

走進張園，彷彿穿越回舊上海，古色建築與精緻園林讓人流連，每座建築都像在訴說自己的故事。

除了古建築，張園也是文化活動聚集地，常舉辦戲曲表演、民間藝術展覽等，讓人感受濃厚文化氛圍，領略中國傳統文化魅力。

園區內綠樹成蔭、鮮花盛開，我們悠閒漫步，欣賞美景。

這裡有茶館、遊樂場等休閒設施，融合歷史與現代元素，讓遊客既能感受歷史，又享受便利與舒適。

旅程總有終點，結束張園行程後，我們前往⬇️⬆️上海浦東機場辦理報到。

車行途中，夕陽映照窗外， 5天的時間轉眼而過，真是稍縱即逝。

告別中國上海的導遊小曹後，我們一行人準備登機，踏上返國旅程。

這 5天的行程感想如下：

①. 中國大陸進步迅速，一線城市基建非常先進，這 5天入住的飯店房間舒適，服務也很貼心。

②. 現金使用較少，消費幾乎全靠手機支付(微信、支付寶)，十分方便，台灣目前尚未全面普及。

③. 導遊小曹非常盡心盡力，兼具高中歷史老師背景，景點解說詳盡、專業，對天文與歷史知識熟悉，是位優秀的導遊。

④. 中國地域廣闊，每個省份景點各具特色，這次江蘇的蘇州與杭州景色秀麗，讓人嘆為觀止，也讓人期待下次再訪。

⬇️上海浦東機場

在上海浦東機場搭機時，我查了台北天氣，發現已連下快一週雨。

飛往桃園途中，機場有些塞車，原定晚上 9:50降落，延遲到 10點多；降落時機身還抖動，真是嚇人。

終於回到可愛的家，期待下次再見～中國！

⬇️台灣桃園機場

第 5天走下來，共計 12,388步。