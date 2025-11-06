2025碧潭地景裝置展｜呆在碧潭の水豚君，活動日期：2025/11/01㊅～2025/12/28㊐，水豚君陪你度過最可愛的冬...

2025碧潭地景裝置展｜呆在碧潭の水豚君開始囉！

我在平日的晚上去走走，傍晚微風輕拂，潭水閃閃發亮，今年的主角是來自日本超人氣IP水豚君 KAPIBARASAN，首次現身新北碧潭，呆萌的臉龐、慵懶的姿態，可愛到讓人忍不住會心一笑。

📸2025碧潭地景裝置展｜呆在碧潭の水豚君

📆活動日期：2025-11-01㊅～2025-12-28㊐

📍地址：新北市新店區碧潭東岸廣場

⏰展覽亮點：超人氣水豚君、大型療癒裝置、快閃店限定周邊。

📌🎫入園無料｜🅿️🚗🏍️汽車、機車有料｜廁所🚾🚻。

📢主辦單位／店家保留隨時修正、暫停、終止或解釋本活動之最終權利，詳情依照官方／店家活動網站公告為準。

展區位在新北市新店區碧潭東岸廣場，一進入就能看到巨大的水豚君迎賓裝置，圓滾滾的身體、微微上揚的嘴角超療癒。

不過因為展區只有單一景點，稍顯單調，想前往的遊客可以自行斟酌安排！

傍晚的碧潭，太陽下，地景燈光亮起，水豚君的光影倒映在潭面上，柔和又浪漫。

呆在碧潭給我的感覺，是一種放慢步調、享受生活的態度。

在碧潭東岸商店街上方，這裡較有規模的餐廳有 2家：水灣餐廳 Waterfront 碧潭店與碧水堂碧潭店，平日也有營業。

不過，有些店家已被投幣式娃娃機取代，而後半段的地景裝置今年也全無，顯得有些單調。

你說碧潭落寞嗎！？

相信新北市政府也在努力振興，只是人氣始終難以回升，有點像如今的新莊夜市(老街)。

整體來說，呆在碧潭の水豚君在假日人潮應該會比較多一點，附近也有天鵝腳踏船，有興趣的民眾可以體驗看看。

如果不想太累，這裡也有電動天鵝船可供選擇，輕鬆又愜意。