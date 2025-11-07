【花蓮住宿】小旅行迷你公寓 - 步行到花蓮車站只需五分鐘，小管家服務超親切

常出國的人就會知道國內住宿的價格有多不合理，所以我們近期旅遊都找CP值較高的背包客棧或青年旅館，這次在花蓮入住這間小旅行迷你公寓，距離花蓮車站步行只需5分鐘，附近的美食小吃為車頭虱目魚，旅店走的是工業風，一樓公共空間有休息區、簡易廚房，櫃檯服務人員極為親切，還親自幫忙將行李拿上樓，讓我們受寵若驚，難怪在訂房平台和google都有如此高的評價。

開車可停停佳安停車場或國聯一路路邊停車格，搭乘火車至花蓮車站下車，步行約3分鐘。

▲小旅行迷你公寓外觀為白色獨棟老宅，黑底白字的招牌很有質感。

▲一樓公共空間有吧檯和沙發休息區，裝潢使用文化石搭配工業風的家具。

▲書架上有許多旅遊美食相關書籍，也有花蓮旅遊的資訊都可以翻閱瀏覽。

▲公共區有還有個寄放行李的空間，對沒有交通工具的背包客來說很重要阿！

▲牆上有花蓮的散步地圖和私房景點，沒有做功課的漫遊也是很放鬆的旅遊方式。

▲後方是簡易廚房的空間，有冰箱、開飲機、咖啡機、烤箱，咖啡機還有免費的咖啡可以享用。

▲廚房外有個戶外座位區，是曬衣場+抽菸區的所在地。

▲參觀完公設要辦入住了，旅店使用掃QR code方式填寫資料辦入住，今天的管家是ELI和小陸，一看到我們馬上熱情迎接還幫忙將行李扛上樓，服務超好。

▲房間鑰匙是傳統喇叭鎖式，安全性稍差。

▲樓梯間有冰溫熱開飲機和冰箱，開飲機旁還有免費茶包。

▲到房間時管家已開好冷氣迎接我們，我們這次入住的是三人房上下舖房型，房間有對外窗採光極好，空氣流通完全沒有菸味和霉味，房內整潔也不錯感覺不到灰塵。

▲床鋪寢具整體整潔不錯沒有明顯汙漬，但下鋪的兩張床墊太軟已失去支撐性，上鋪的床墊比較正常些。

▲床上還擺了一張旅店的明信片，讓人感受到這裡的溫度與人情味。

▲兩張床的中間有一盞檯燈，牆上有充電孔方便手機充電。

▲窗邊有一個藍色小沙發，沙發旁有提供毛巾、水杯、吹風機、衛生紙。

▲吹風機是大隻的，風力和熱度都不錯。

▲房內有一台小電視，但掛得有點高，睡上鋪獨享的福利？

▲房內有少許掛勾和曬衣架，如果衣架能再多提供幾個會更好。

▲窗外有個小陽台，陽台還蠻大的，但樓層不夠高看出去的都是鐵皮屋的風景。

▲浴室使用純白牆面瓷磚和純黑地磚，空間寬闊通風好，沒有明顯黴班和水痕。

▲淋浴間有提供沐浴乳和洗髮乳，但水量偏小，熱水穩定不會忽冷忽熱，排水順暢。

▲旅店知道我們有小朋友還貼心準備了澡盆和小凳子，對親子相當友善。

當天晚上睡得很好，幾乎是一覺到天亮，房間隔音不錯很好聽到隔壁房間聲響，而且房間採光和通風都很不錯，小管家的服務更是五星等級，推薦給大家。

雞蛋糕短評：旅店位在車站附近地理位置極好，櫃台人員非常友善會協助將行李拿上樓，還將冷氣開好非常貼心，房間空間寬闊乾淨無菸味，房內有電視可正常使用，床鋪下層床墊偏軟，浴室也很整潔，但水量稍微偏小。

設計★★★★

整潔★★★★

舒適★★★★

位置★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★☆



【小旅行迷你公寓住宿資訊】：

地址：花蓮縣花蓮市國聯一路103號

電話：0987238150

官網：http://www.minivoyage.com/

等級：星級

入住時間：15:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：無

游泳池：無

早餐：無

刷卡：無

檢視較大的地圖

