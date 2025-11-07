【花蓮住宿】小旅行迷你公寓 - 步行到花蓮車站只需五分鐘，小管家服務超親切

常出國的人就會知道國內住宿的價格有多不合理，所以我們近期旅遊都找CP值較高的背包客棧或青年旅館，這次在花蓮入住這間小旅行迷你公寓，距離花蓮車站步行只需5分鐘，附近的美食小吃為車頭虱目魚，旅店走的是工業風，一樓公共空間有休息區、簡易廚房，櫃檯服務人員極為親切，還親自幫忙將行李拿上樓，讓我們受寵若驚，難怪在訂房平台和google都有如此高的評價。
開車可停停佳安停車場或國聯一路路邊停車格，搭乘火車至花蓮車站下車，步行約3分鐘。
訂房連結→ 、、、
▲小旅行迷你公寓外觀為白色獨棟老宅，黑底白字的招牌很有質感。
▲一樓公共空間有吧檯和沙發休息區，裝潢使用文化石搭配工業風的家具。
▲書架上有許多旅遊美食相關書籍，也有花蓮旅遊的資訊都可以翻閱瀏覽。
▲公共區有還有個寄放行李的空間，對沒有交通工具的背包客來說很重要阿！
▲牆上有花蓮的散步地圖和私房景點，沒有做功課的漫遊也是很放鬆的旅遊方式。
▲後方是簡易廚房的空間，有冰箱、開飲機、咖啡機、烤箱，咖啡機還有免費的咖啡可以享用。
▲廚房外有個戶外座位區，是曬衣場+抽菸區的所在地。
▲參觀完公設要辦入住了，旅店使用掃QR code方式填寫資料辦入住，今天的管家是ELI和小陸，一看到我們馬上熱情迎接還幫忙將行李扛上樓，服務超好。
▲房間鑰匙是傳統喇叭鎖式，安全性稍差。
▲樓梯間有冰溫熱開飲機和冰箱，開飲機旁還有免費茶包。
▲到房間時管家已開好冷氣迎接我們，我們這次入住的是三人房上下舖房型，房間有對外窗採光極好，空氣流通完全沒有菸味和霉味，房內整潔也不錯感覺不到灰塵。
▲床鋪寢具整體整潔不錯沒有明顯汙漬，但下鋪的兩張床墊太軟已失去支撐性，上鋪的床墊比較正常些。
▲床上還擺了一張旅店的明信片，讓人感受到這裡的溫度與人情味。
▲兩張床的中間有一盞檯燈，牆上有充電孔方便手機充電。
▲窗邊有一個藍色小沙發，沙發旁有提供毛巾、水杯、吹風機、衛生紙。
▲吹風機是大隻的，風力和熱度都不錯。
▲房內有一台小電視，但掛得有點高，睡上鋪獨享的福利？
▲房內有少許掛勾和曬衣架，如果衣架能再多提供幾個會更好。
▲窗外有個小陽台，陽台還蠻大的，但樓層不夠高看出去的都是鐵皮屋的風景。
▲浴室使用純白牆面瓷磚和純黑地磚，空間寬闊通風好，沒有明顯黴班和水痕。
▲淋浴間有提供沐浴乳和洗髮乳，但水量偏小，熱水穩定不會忽冷忽熱，排水順暢。
▲旅店知道我們有小朋友還貼心準備了澡盆和小凳子，對親子相當友善。
當天晚上睡得很好，幾乎是一覺到天亮，房間隔音不錯很好聽到隔壁房間聲響，而且房間採光和通風都很不錯，小管家的服務更是五星等級，推薦給大家。
訂房連結→ 、、、
雞蛋糕短評：旅店位在車站附近地理位置極好，櫃台人員非常友善會協助將行李拿上樓，還將冷氣開好非常貼心，房間空間寬闊乾淨無菸味，房內有電視可正常使用，床鋪下層床墊偏軟，浴室也很整潔，但水量稍微偏小。
設計★★★★
整潔★★★★
舒適★★★★
位置★★★★★
服務★★★★★
CP值★★★★☆
【小旅行迷你公寓住宿資訊】：
地址：花蓮縣花蓮市國聯一路103號
電話：0987238150
官網：http://www.minivoyage.com/
等級：星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：無
游泳池：無
早餐：無
刷卡：無
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【花蓮住宿】洄瀾窩青年旅舍 Hualien Wow Hostel - 位在車站前的高CP值旅店，單車友善旅館
- 【花蓮住宿】經典假日飯店 - 步行到車站只要6分鐘，兩千元左右就能入住四星級飯店CP值好高
- 【花蓮食記】COUNTRY MOTHER'S - 大份量國王早餐，雙倍的肉量太陽蛋超豐盛
- 【花蓮食記】一碗小 - 隱藏在小巷內日式老宅的人氣麵店，羊肉湯超香
- 【花蓮食記】邊境法式點心坊 - 花蓮很強的法式甜點店，招牌焦糖鹽光閃電吃過超難忘
- 【花蓮食記】正品蚵仔煎 - 內用免費紅茶無限暢飲，煎皮酥脆蚵仔肥美
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓