火鍋控必收！似錦涮30+種時蔬火鍋料飲料吃到飽，還有似錦堂蛋捲當甜點！

最近真的好愛「踩新店」！最棒的是，還能巧遇好久不見的老朋友～這次來到太平新開的【似錦涮】，試營運期間就誇張到✨肉量加量不加價、還免收服務費並造成轟動的沒預約吃不到！！

✨目前為了回饋各位饕客11／1起～11／30只要在goole評論留任一評論就可享肉量加量～～

似錦涮的自助吧更是超豐富！有肉燥飯、油豆腐、滷蛋、咖哩飯、麻辣鴨血、霜淇淋、飲料，再加上30多種火鍋料與時蔬通通任你拿～最讓我驚喜的是飯後甜點，竟然是台中人氣伴手禮「似錦堂」的蛋捲與磅蛋糕，還能加價換購他們家的瓶子布丁！全部都在智慧選物機裡自己拿，超有趣～

一走進來就立馬看到排列整齊的自助時蔬區域，因為我們是一開店就來，所以會發現食材上方有透明罩保護，並可見冷藏櫃中冒出陣陣白色霧氣，營造出食材新鮮、衛生無虞的感覺。

很特別的是有似錦堂的選物機超有趣，等等吃完火鍋要去姊妹家坐坐，又剛好可以買個蛋捲去下午茶。結果吃到最後才發現，原來就連火鍋套餐最後的甜品也在這裡拿取、真的太好玩了！！！

整體空間以現代簡約的風格為主，灰色調的清水模牆面搭配淺木質調的餐桌與座位，顯得乾淨明亮。特別引人注目的是天花板上垂掛的木質編織吊燈，散發出柔和的暖黃燈光，為空間增添一抹雅致的設計感。用餐區巧妙地以隔板和深綠色布簾區隔成半開放式包廂，既保有隱私感，又不失通透性，給人一種自在又舒適的用餐體驗呢。

就算一個人來用餐也沒問題喔！！

似錦涮用餐規則提供給大家參考！！

似錦涮菜單，先選湯底在選肉品，肉品有牛肉、豬肉、羊肉、雞肉、鴨肉以及素食套餐可選！基本肉盤以6oz為主，在依照自己的肉量來選擇8oz或10oz加價。

可另外在單點肉品或海鮮；最特別的是火鍋店內還有賣炸物，小涼推酥炸甜不辣或脆薯。

點餐後！選擇付款方式、可線上付款(刷line pay)或到繳費機付款(可現金或刷卡)。

自助吧有高麗菜、青江菜、大陸妹、覓菜、山東白菜、豆皮、麻糬燒、魚板、南瓜、大黃瓜、魚餃、豆腐、芋頭貢丸、九層塔甜不辣、鑫鑫腸、香菇、金針菇、竹輪、小貢丸等通通任你吃！

高達近30種以上時蔬菇類、火鍋料任你夾，就算人多也不用擔心，因為只要缺了啥菜、服務人員都會立馬補齊~~ 所以要記得不要浪費食材、依照自己的食量來拿取，吃完再來拿就好!!

副食區有白飯、招牌咖哩、阿嬤的肉燥、麻辣鴨血

想不到吧！通常提供的肉燥幾乎都是沒啥料，似錦涮這邊的阿嬤的肉燥內除了滿滿肉燥以外、還有滷蛋、滷油豆腐，就連咖哩醬內也有不少紅蘿蔔、馬鈴薯以及洋蔥相當濃郁，麻辣鴨血口感有點類似果凍般的Q嫩又入味，湯頭帶了點微微的麻香氣！！

除了英式奶茶、阿薩姆紅茶、無糖綠茶、檸檬水等冷飲以及可樂氣泡飲料以外，也有咖啡及現擠霜淇淋~~

吃火鍋少不了調味料，似錦涮這邊提供了沙茶醬、烏醋、蔥花、蒜末、辣椒等８種調味料。

這邊提供的是小美冰淇淋；有四種口味喔！

副食的部分除了咖哩飯、阿嬤的肉燥飯、麻辣鴨血、還有王子麵、蒸煮麵、粉絲、意麵可以選擇喔！建議想吃啥就拿啥、不夠再拿就好，以不浪費為原則！！

酥炸甜不辣（加點），不得不說這裡的甜不辣比外面的鹹酥雞攤要來得好吃，不只是香酥Ｑ軟有勁，更能感受到魚漿的比例多，這樣的甜不辣吃起來更涮嘴！

副食給的咖哩飯、阿嬤的肉燥飯也是料多實在。尤其小凉再一次因為這阿嬤肉燥飯內的滷蛋、油豆腐以及自助吧的芋頭貢丸、時蔬等又再訪了一次呢

好運麻辣湯，似錦涮家的麻辣湯頭不是屬於嗆辣，而是帶點微微的麻香溫潤順口的風味唷！！在經過時蔬、肉品的加持過煮後，朋友表示這湯頭是可以喝的喔！！這一鍋裏面沒有鴨血和豆腐，喜歡吃鴨血的朋友可以直接到主食區，拿取麻辣鴨血來吃即可或加入麻辣鍋內都很棒喔！

祥瑞昆布湯，外觀清澈透亮，呈現淡雅的金黃色。湯頭本身清甜回甘，口感溫潤順口，能完美襯托出肉片、海鮮與蔬菜的原始鮮甜，是品嚐食材原味的絕佳選擇。

暖心麻油湯，顛覆了傳統麻油湯的印象！入口時是麻油的溫暖香氣，卻完全沒有油膩感。整體風味清爽甘醇，帶著紅棗的淡淡甜味，讓人可以輕鬆喝下一碗又一碗，沒有負擔喔！

美國溼式熟成雪花牛10oz，因為肉量加量、所以實際上這一盤有12oz，可說是肉控的最愛！！

每一片肉都呈現鮮明的玫瑰紅色，上面點綴著如雪花般細緻、分布均勻的白色油花，油花與瘦肉交織成美麗的紋理。肉片被小心翼翼地捲起，層層堆疊，形成一座華麗的肉品小山，且從側邊一看肉片的厚度也夠，吃起來更是過癮~

想不到雪花牛涮麻油湯頭超讚！一入口是溼式熟成的軟嫩，完全不柴，接著麻油的香氣衝出來，跟牛肉的甜味超搭，整個是暖心又暖胃的頂級享受！

霜降松阪豬肉，肉片上均勻分布著雪白如霜的油花，宛如大理石般的精緻紋路，每一片都切得恰到好處，厚薄適中。

當它輕輕涮入熱騰騰的麻辣火鍋湯中，肉質特有的口感、同時吸附了湯底的精華，讓每一口都香氣四溢、層次豐富，美味絲毫不減。

不吃牛、豬肉的朋友，這邊也有提供台灣好棒棒雞腿鍋唷！

偶爾想要喝湯時，小涼就會點昆布湯並將大量的時蔬滾煮在裡面，這樣湯頭喝起來更鮮甜味，最後在煮肉肉即可，你們呢？？

你沒看錯自助時蔬吧內竟然有芋頭貢丸，而且是那種裡面滿滿芋頭的芋頭貢丸捏！對於芋頭控的小涼來說一定要吃好吃滿，畢竟芋頭貢丸在市面上賣也不便宜XD

吃火鍋最開心的就是可以把自己喜歡的食材一次入鍋，煮熟後一次大滿足地吃入肚啦！！喜歡重口味絕對不能錯過好運麻辣湯帶來的溫潤不嗆辣的麻辣鍋風味喔！

需要加湯時就來後方自取，保溫壺上都有註明是哪一種湯底唷!

比較特別的是飯後甜點給兌換劵，要吃時再自行到前方的選物機拿取喔！

依照兌換劵上面的號碼操作真的很有趣，且甜點也可以帶回家再吃或當場食用更貼心！

似錦涮的飯後甜點以似錦堂原味蛋捲、磅蛋糕為主，瓶子布丁需加購換取。

瓶子布丁、磅蛋糕當日口味是可可。

專屬自己的甜點自己搞XD 加購50元的瓶子布丁超划算，難怪可遇不可求，但遇上一定要吃！！布丁單吃風味就很棒，但在擠上霜淇淋插上似錦堂的原味蛋捲，不只是視覺吸睛，吃起來口感又相當豐富。

似錦涮家的霜淇淋不是那種很甜膩的，所以加入伯爵紅茶裡，化身冰淇淋紅茶也很好喔！！！

似錦涮

電話：04-2393-9687

地址：台中市太平區立文街6號

營業時間：11:30~14:00 、17:30~21:30，假日11:00~21:30

11/10開始全時段營業11:00~22:00(最後收客20:30)

