鹿港第一市場必吃老攤！祖傳三代肉圓林，傳統彰化肉圓Q勁十足不油膩。

說到彰化鹿港，除了知名景點，古早味美食更是不能錯過。鹿港肉圓林是祖傳三代的老攤，位於鹿港第一市場內。這家店堅持傳統低溫油泡的彰化肉圓做法，Ｑ彈不油膩，是深受在地人喜愛的鹿港古早味美食。

彰化鹿港的美食選擇眾多，除了知名的楊州肉圓芋丸、大頭肉圓之外，還有一家祖傳三代的「鹿港肉圓林」深受在地鄉民喜愛。這家老店位於鹿港第一市場內，雖然網路聲量可能不如其他兩家高，但它堅持傳統的彰化肉圓做法，讓它一開攤就是人潮滿滿，是體驗鹿港古早味美食的絕佳選擇。許多老顧客說，來到這裡吃肉圓，就是圖一個Ｑ度與那份傳統的樸實滋味。

鹿港第一市場美食

鹿港肉圓林的位置就在鹿港第一市場內，座位區直接設置在道路上，充滿了市場小吃的活力氛圍。店家採下午營業的模式，從下午2點30分開始營業，一路賣到晚上8點，無論是想當作下午點心或是晚餐，都非常合適。由於生意真的非常好，從開攤那一刻起，老闆的手就沒有停過，客人多以外帶居多，這家深受在地人歡迎的老店，只販售肉圓與丸仔湯兩個品項。

傳統彰化肉圓做法

鹿港肉圓林堅持使用最傳統的彰化肉圓製作方式，採用低溫油泡的方式將肉圓炸熟。這種做法的肉圓，起鍋後會將多餘的油分擠掉，因此吃起來完全不油膩，口感Ｑ度十足，入口極富彈性，是肉圓愛好者圖一個「Ｑ勁」的首選。肉圓上面的淋醬是獨特的紅色特調醬汁，搭配白嫩的肉圓賣相討喜。目前肉圓一顆的價格是45元，在物價上漲的環境下，仍屬於可接受的銅板美食範圍。

祖傳三代肉圓林

肉圓林的招牌特色在於它甜甜的特調醬汁，淋在白嫩的肉圓上，醬汁的甜度與鹹度調配得恰到好處，是傳統彰化肉圓不可或缺的風味。裡面的肉餡也很有水準，帶有淡淡的香料味，可以吃到扎實的肉塊感，並搭配爽脆的筍塊與香菇，讓口感層次更加豐富。這份三代傳承的味道，始終保持著最傳統的古早味，也難怪許多在地人都會特地來這裡購買。

鹿港肉圓林丸仔湯

如果想點個湯品搭配肉圓，可以試試店家的丸仔湯。丸仔湯的湯頭是清甜的大骨湯，內容物是兩顆大肉丸子，整丸都是扎實的肉，份量十足。不過，相較於極具特色的Ｑ彈肉圓，丸仔湯的表現中規中矩，對於追求極致古早味的饕客來說，這個品項屬於可點可不點的選項，重點還是要放在那顆Ｑ彈的肉圓上。鹿港肉圓林這家老攤，讓遊客能深深體驗到鹿港的傳統美食文化與樸實人情味，是遊覽鹿港時千萬不能錯過的經典美食。