【喜浪鐵沐料理廚坊】宜蘭大學美食道地原住民風味餐，必吃傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉！

厭倦了千篇一律的都市餐點，渴望品嚐道地卻又獨特的風味嗎？位於宜蘭市區、宜蘭大學旁的「喜浪鐵沐料理廚坊」，正是你尋找的最佳答案！這家由宜蘭在地泰雅族青年主理的特色餐廳，巧妙地將傳統原住民美食文化，融入現代烹調手法，碰撞出令人驚豔的美味火花。無需遠赴山林，在宜蘭市區就能輕鬆體驗傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉等經典原民料理，週末夜晚更有原住民歌手駐唱，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在濃厚的原住民文化氛圍中。準備好，跟著我們一起探索「喜浪鐵沐料理廚坊」的獨特魅力了嗎？
- 名稱：喜浪鐵沐料理廚坊
- 地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段8號
- 營業時間：11:00-14:00 ，1730-21:00
- 公休日 : 周三
- 電話： 03 936 7776
- 需要預約預訂，有私人用餐包廂、全素餐點
📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店
本文重點｜快速連結Toggle
喜浪鐵沐料理廚坊｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「喜浪鐵沐料理廚坊」即可到達
停車場：門口有幾個停車格，另外可路邊停車
喜浪鐵沐料理廚坊｜菜單價位
這裏點食只要主菜選一，再選主食，就可以了
喜浪鐵沐料理廚坊｜空間環境
「喜浪鐵沐料理廚坊」位於宜蘭市區，宜蘭大學旁!!是宜蘭南澳的泰雅族返鄉青年
裏面的陳設有些原住民的元素裝飾
還有包廂位置
這一排的座位區可以看到後院!!! 而且後院連通宜蘭大學裏
後方的用餐區感覺很不錯，點燈後的氣氛很好
我們是周六來用餐的，沒想到剛好碰上現場駐唱的時段，太幸運了
這裏也有一些自家的產品可以購買
喜浪鐵沐料理廚坊｜菜色心得評價
段木香菇湯
段木香菇濃湯，奶香濃郁。第一口就有點小驚艷，真的是意想不到的好味道
傳承風味鹹豬肉 /吉拿夫
主菜是傳承風味鹹豬肉，主食選了吉拿夫
這道「傳承風味鹹豬肉」醃製入味，再用恰到好處的火候烹調。外皮焦脆香酥脆，油脂豐富卻不顯油膩，肉質Q彈有嚼勁。鹹香夠味
每一口都吃得到豬肉本身的鮮甜與醃料的層次香氣。
主食的吉拿夫，也很像原住民的便當-阿醜，裏面是帶有葉子淡淡清香的小米飯
另外的蔬菜捲( 這個有得獎哦)、香腸、沙拉，也都很不錯
打那刺蔥燉雞肉 /竹筒飯
這道打那刺蔥燉雞肉湯品結合了兩種原住民常用的獨特香料：「打那」（即馬告，山胡椒）和「刺蔥」。
雞肉燉煮得軟爛入味，湯頭風味更加豐富，鮮甜回甘，真的是很少喝到的味道
像是這種微涼的天氣中喝上一碗，真的很舒服全身都會感到溫暖
主食的部份，就是原住民的竹筒飯
米飯吸收了竹子的芬芳，口感Q彈，每一口都帶著淡淡的清甜
這部份和之前介紹的是一樣的
「喜浪鐵沐料理廚坊」提供了在城市中體驗原住民飲食的機會。每一道菜呈現出店家對食材的用心與對傳統的傳承。
真的很不錯!
喜浪鐵沐料理廚坊｜附近景點美食
- 【久千代海鮮百匯餐廳】紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽，附停車場
- 【宜蘭渡小月餐廳】宜蘭無菜單料理，登上國宴在地手路菜，有合菜個人套餐，糕渣和西魯肉必點，海鮮炒麵、杏仁豆腐甜湯有很有名，附免費停車場
- 【蘭城晶英酒店攻略】2025親子飯店ㄧ泊二食房型價格！芬朵奇堡電動車、影城無限看
- 【一品香紅燒牛肉麵】宜蘭50年老店！牛肉拌麵創始店名號響亮，獨家鮮香湯頭吸引無數饕客
- 【宜蘭夜市美食地圖】東門觀光夜市必吃15間老店營業資訊
- 【芭樂狗 Mr.Balagov Ukrainian Cafe】宜蘭傳統三合院享用道地烏克蘭傳統佳餚，寵物友善餐廳
- 【老吳碳烤燒烤餅】宜蘭必吃胡椒餅老店，鹹酥餅 紅豆餅 芝麻糖酥餅~香酥好吃
- 【一銀宜蘭分行幾米裝置藝術】古蹟建築銀行，結合幾米繪本《忘記親一下》超萌
- 【宜蘭9個幾米景點】門票、周邊景點美食
- 【宜蘭米樂餐廳】宜蘭大學美食推薦！熱炒團體合菜，預約制無菜單寵物友善餐廳，停車超方便
- 【阿添魚丸米粉】宜蘭必吃百年美食!巷弄廟旁老店交通停車菜單，早上六點開門不到中午賣完
- 【宜蘭市景點一日遊】2025宜蘭火車站附近必訪景點、必吃美食、親子二日遊玩法一次看！
更多宜蘭美食推薦
精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！
更多宜蘭景點推薦
推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了
- ⇒ 礁溪溫泉平價湯屋
宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！
最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！
- ⇒ 宜蘭景點推薦
精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議
- ⇒ 宜蘭室內景點推薦
精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！
- ⇒ 宜蘭親子景點
宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足
你會需要的宜蘭景點優惠券
以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「喜浪鐵沐料理廚坊」文章推薦給你知道。
延伸閱讀
- 宜蘭吃到飽【MU Table】寒沐酒店自助餐廳評價＆九折餐券優惠，3小時盡情大啖豐盛異國饗宴！
- 【久千代海鮮百匯餐廳】紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽，附停車場
- 【益鮟鱇魚三吃】宜蘭頭城大溪漁港海鮮餐廳無菜單料理~大溪角蝦鮮甜好吃，不用怕荷包失血就可以嚐到大海鮮味
- 【小玉定和食｜宜蘭定食簡餐】飯湯咖哩醬可續，漬物小菜還可以免費吃到飽
- 【蘭城晶英酒店攻略】2025親子飯店ㄧ泊二食房型價格！芬朵奇堡電動車、影城無限看
- 【蘭城百匯自助餐廳】假日晚餐吃到飽3.5小時！帝王蟹粥、天使紅蝦、烤鴨石斑魚、紅蝦、啤酒果汁無限供應
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點