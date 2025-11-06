【喜浪鐵沐料理廚坊】宜蘭大學美食道地原住民風味餐，必吃傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉！

厭倦了千篇一律的都市餐點，渴望品嚐道地卻又獨特的風味嗎？位於宜蘭市區、宜蘭大學旁的「喜浪鐵沐料理廚坊」，正是你尋找的最佳答案！這家由宜蘭在地泰雅族青年主理的特色餐廳，巧妙地將傳統原住民美食文化，融入現代烹調手法，碰撞出令人驚豔的美味火花。無需遠赴山林，在宜蘭市區就能輕鬆體驗傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉等經典原民料理，週末夜晚更有原住民歌手駐唱，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在濃厚的原住民文化氛圍中。準備好，跟著我們一起探索「喜浪鐵沐料理廚坊」的獨特魅力了嗎？

名稱：喜浪鐵沐料理廚坊

地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段8號

營業時間：11:00-14:00 ，1730-21:00

公休日 : 周三

電話： 03 936 7776

需要預約預訂，有私人用餐包廂、全素餐點

喜浪鐵沐料理廚坊｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「喜浪鐵沐料理廚坊」即可到達

停車場：門口有幾個停車格，另外可路邊停車

喜浪鐵沐料理廚坊｜菜單價位

這裏點食只要主菜選一，再選主食，就可以了

喜浪鐵沐料理廚坊｜空間環境

「喜浪鐵沐料理廚坊」位於宜蘭市區，宜蘭大學旁!!是宜蘭南澳的泰雅族返鄉青年

裏面的陳設有些原住民的元素裝飾

還有包廂位置

這一排的座位區可以看到後院!!! 而且後院連通宜蘭大學裏

後方的用餐區感覺很不錯，點燈後的氣氛很好

我們是周六來用餐的，沒想到剛好碰上現場駐唱的時段，太幸運了

這裏也有一些自家的產品可以購買

喜浪鐵沐料理廚坊｜菜色心得評價

段木香菇湯

段木香菇濃湯，奶香濃郁。第一口就有點小驚艷，真的是意想不到的好味道

傳承風味鹹豬肉 /吉拿夫

主菜是傳承風味鹹豬肉，主食選了吉拿夫

這道「傳承風味鹹豬肉」醃製入味，再用恰到好處的火候烹調。外皮焦脆香酥脆，油脂豐富卻不顯油膩，肉質Q彈有嚼勁。鹹香夠味

每一口都吃得到豬肉本身的鮮甜與醃料的層次香氣。

主食的吉拿夫，也很像原住民的便當-阿醜，裏面是帶有葉子淡淡清香的小米飯

另外的蔬菜捲( 這個有得獎哦)、香腸、沙拉，也都很不錯

打那刺蔥燉雞肉 /竹筒飯

這道打那刺蔥燉雞肉湯品結合了兩種原住民常用的獨特香料：「打那」（即馬告，山胡椒）和「刺蔥」。

雞肉燉煮得軟爛入味，湯頭風味更加豐富，鮮甜回甘，真的是很少喝到的味道

像是這種微涼的天氣中喝上一碗，真的很舒服全身都會感到溫暖

主食的部份，就是原住民的竹筒飯

米飯吸收了竹子的芬芳，口感Q彈，每一口都帶著淡淡的清甜

這部份和之前介紹的是一樣的

「喜浪鐵沐料理廚坊」提供了在城市中體驗原住民飲食的機會。每一道菜呈現出店家對食材的用心與對傳統的傳承。

真的很不錯!

喜浪鐵沐料理廚坊｜附近景點美食

