> 美食 > 【喜浪鐵沐料理廚坊】宜蘭大學美食道地原住民風味餐，必吃傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉！

【喜浪鐵沐料理廚坊】宜蘭大學美食道地原住民風味餐，必吃傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉！

tiger Walker 玩樂季原住民料理泰雅文化鹹豬肉
2025-11-06 19:53文字：紫色微笑 

紫色微笑

厭倦了千篇一律的都市餐點，渴望品嚐道地卻又獨特的風味嗎？位於宜蘭市區、宜蘭大學旁的喜浪鐵沐料理廚坊，正是你尋找的最佳答案！這家由宜蘭在地泰雅族青年主理的特色餐廳，巧妙地將傳統原住民美食文化，融入現代烹調手法，碰撞出令人驚豔的美味火花。無需遠赴山林，在宜蘭市區就能輕鬆體驗傳承鹹豬肉、吉拿夫與打那刺蔥燉雞肉等經典原民料理，週末夜晚更有原住民歌手駐唱，讓你在享受美食的同時，也能沉浸在濃厚的原住民文化氛圍中。準備好，跟著我們一起探索「喜浪鐵沐料理廚坊」的獨特魅力了嗎？

  • 名稱：喜浪鐵沐料理廚坊
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市女中路三段8號
  • 營業時間：11:00-14:00 ，1730-21:00
  • 公休日 : 周三
  • 電話： 03 936 7776
  • 需要預約預訂，有私人用餐包廂、全素餐點

📍宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店

推薦給你好康優惠區

宜蘭景點推薦

本文重點｜快速連結

Toggle

喜浪鐵沐料理廚坊｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入喜浪鐵沐料理廚坊即可到達

停車場：門口有幾個停車格，另外可路邊停車

喜浪鐵沐料理廚坊｜菜單價位

這裏點食只要主菜選一，再選主食，就可以了

喜浪鐵沐料理廚坊｜空間環境

喜浪鐵沐料理廚坊位於宜蘭市區，宜蘭大學旁!!是宜蘭南澳的泰雅族返鄉青年

裏面的陳設有些原住民的元素裝飾

還有包廂位置

這一排的座位區可以看到後院!!! 而且後院連通宜蘭大學裏

後方的用餐區感覺很不錯，點燈後的氣氛很好

我們是周六來用餐的，沒想到剛好碰上現場駐唱的時段，太幸運了

這裏也有一些自家的產品可以購買

喜浪鐵沐料理廚坊｜菜色心得評價

段木香菇湯

段木香菇濃湯，奶香濃郁。第一口就有點小驚艷，真的是意想不到的好味道

傳承風味鹹豬肉 /吉拿夫

主菜是傳承風味鹹豬肉，主食選了吉拿夫

這道「傳承風味鹹豬肉」醃製入味，再用恰到好處的火候烹調。外皮焦脆香酥脆，油脂豐富卻不顯油膩，肉質Q彈有嚼勁。鹹香夠味
每一口都吃得到豬肉本身的鮮甜與醃料的層次香氣。

主食的吉拿夫，也很像原住民的便當-阿醜，裏面是帶有葉子淡淡清香的小米飯

另外的蔬菜捲( 這個有得獎哦)、香腸、沙拉，也都很不錯

打那刺蔥燉雞肉 /竹筒飯

這道打那刺蔥燉雞肉湯品結合了兩種原住民常用的獨特香料：「打那」（即馬告，山胡椒）和「刺蔥」。

雞肉燉煮得軟爛入味，湯頭風味更加豐富，鮮甜回甘，真的是很少喝到的味道
像是這種微涼的天氣中喝上一碗，真的很舒服全身都會感到溫暖

主食的部份，就是原住民的竹筒飯
米飯吸收了竹子的芬芳，口感Q彈，每一口都帶著淡淡的清甜

這部份和之前介紹的是一樣的

喜浪鐵沐料理廚坊提供了在城市中體驗原住民飲食的機會。每一道菜呈現出店家對食材的用心與對傳統的傳承。
真的很不錯!

喜浪鐵沐料理廚坊｜附近景點美食

更多宜蘭美食推薦

精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！

更多宜蘭景點推薦

推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，順便來礁溪一日遊太好玩了

宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！

最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！

不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！

網羅宜蘭觀光工廠、宜蘭親子手作DIY景點，收錄了超夯的免門票室內景點，不論晴天雨天都能安心出遊！

「宜蘭特色溜滑梯20個」包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心

精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議

精選TOP 40熱門親子景點推薦，包含玩水秘境、免門票公園、觀光工廠、親子餐廳到戶外農場通通有！

宜蘭最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足

你會需要的宜蘭景點優惠券

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活喜浪鐵沐料理廚坊文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

喜浪鐵沐料理廚坊

03-9367776
宜蘭縣宜蘭市宜蘭縣宜蘭市女中路三段8號
0