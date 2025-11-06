【新竹食記】石二鍋(新竹忠孝店) - 服務好環境優，冬瓜檸檬冰沙無限暢飲

石二鍋是王品集團旗下的平價火鍋店，石頭鍋主打一炒、二香、三煮、四鮮，菜盤和肉量可以客製化份量，並提供多種沾醬可自行搭配，店內還有免費的冬瓜檸檬冰沙可以無限暢飲，CP值相當高。這次吃的石二鍋新竹忠孝店位在大全聯忠孝店附近，採買完用品很適合在這裡好好吃一下，感受王品集團的好服務和優質環境。

開車前往可停對面大全聯忠孝店停車場，至大全聯消費可折抵停車費。

▲石二鍋新竹忠孝店位在忠孝路上，綠底白字的招牌非常醒目。

▲抵達後至大螢幕選擇用餐人數，上面也會同時顯示候位人數，拿取號碼牌等候叫號。

▲十二鍋菜單：點餐順序為選湯底->主餐->副餐->加購，右邊有多款火鍋料和副餐可選，可以利用候位的時間先看看菜單要吃什麼。

▲店內用餐空間寬敞乾淨，有四人座方桌和高腳椅吧台桌，吧台桌正對面是鄰桌的陌生人，有時不小心對到眼會有點小尷尬。

▲醬料區提供八種各式醬料可自行搭配，我通常都是加沙茶+醬油+蒜泥+蔥段，增加食材的鹹香感。

▲自助區提供兩款飲料：無糖黑豆茶和檸檬冬瓜冰沙可無限暢飲，中間提供石頭鍋和刷刷鍋的湯底。

▲檸檬冬瓜冰沙：剛倒出來整杯都是冰沙，我會等它稍微融化一些再喝，檸檬的酸與冬瓜的甜搭配得極好，甜度適中，非常開胃和解膩的飲料。

▲石頭鍋：鍋底先放入熱油和洋蔥丁爆香，再倒入清澈見底的湯底，等湯滾了就可以放入食材囉！湯頭走的是清淡路線，沒有我期待爆香過的焦香。

▲菜盤可以依個人喜好客製化份量，愛呷肉是左邊，愛呷菜是右邊，菜量明顯不同，菜量較少的肉量就會較多，菜量較多的肉量就會較少。

▲石頭鍋(愛呷肉)：菜盤內有兩樣青菜、木耳、金針菇、南瓜、玉米、豆腐、芋頭、紅白蘿蔔、豬血糕、蛋餃，種類很多元。

▲佼佼者拼盤 49元：內有蛋餃、燕餃、魚餃三種餃類。

▲滷肉飯 +13元：附餐加13元白飯可升級成滷肉飯，滷肉飯淋上了滿滿一層肉醬，肉醬是全瘦的絞肉，醬汁相當夠味很下飯。

▲海陸三響上選豬 288元：主餐我們選了海陸三響上選豬，一次可以吃到上選豬、大白蝦和魚肉，適合喜歡多種類主食的人。

▲大白蝦和魚肉片都非常新鮮，鮮蝦肉質脆甜，魚肉緊實沒有腥味。

▲豬肉是帶油花的部位，紋理清晰色澤鮮紅，肉質極為軟嫩不乾柴，雖然是平價火鍋但肉類品質相當不錯。

雞蛋糕短評：店員極為親切熱情，當天小朋友在門口跌倒還主動關切，店內可暢飲檸檬冰沙和無糖紅茶，並有多種醬料可選，火鍋料品質有水準，肉片軟嫩不乾柴，值得吃一下！



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★★

CP值★★★★



【石二鍋新竹忠孝店美食資訊】

地址：新竹市東區忠孝路279-7號

電話：035751118

官網：https://www.12hotpot.com.tw/

營業時間：11:30–21:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有(可LINEPAY)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



