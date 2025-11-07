宜蘭巿區創意美食【游饗創意中式定食】九層階梯式擺盤超浮誇/視覺與味覺雙重享受/一整層兒童遊戲室/Google...

誰說只有喜宴可以吃到辦桌菜，游饗提供創意中式定食套餐，一個人也能享用多達十一樣辦桌菜，使用九層階梯式擺盤，看起來超有儀式感，360元起就可以享用，Google評論送點心，CP值爆表，招牌必點每日限量主廚特餐，二樓還有一整層40坪親子遊戲空間，讓大人可以安心吃飯，小孩盡情放電，提醒假日用餐一定要先訂位，客內常常客滿，成為宜蘭必去親子餐廳。

每日限量主廚特餐，滿滿一桌居然只要300元，CP值超高。

游饗位在宜蘭巿區陽明一路，周邊空地可以停車。

擁有大面積的窗戶，用餐環境乾淨舒適。

最新DM，實際DM以店家為主，招牌必點中式套餐，還有各種海鮮套餐可以選。

游饗結合宜蘭在地食材做創意料理，每一份定食套餐都會附上9種小菜，以及一湯品和一主食，使用九層木製餐盤，不僅擺盤精緻還超有儀式感～

二樓有一整層40坪遊戲空間，小朋友一定超愛的。

不管是積木、溜滑梯、汽車、球池應有盡有，讓大人安心吃飯，小孩盡情放電

一端上桌超讓人驚豔，九層階梯式擺盤超浮誇，真是一場視覺與味覺雙重享受。影片分享

招牌必點：每日限量主廚特餐300元，這次主廚特餐是蔥油雞，份量不少還附上配料，另外還有生菜沙拉、炒青菜、金絲龍鬚蝦、海鮮羹湯、50元飲品等超豐盛的。

招牌必點：金棗果香豬里肌380元，鮮嫩多汁的豬里肌，融合了金棗獨特的酸甜香氣，一口咬下果香四溢，酸甜開胃，回味無窮。

甜點：炸堅果芋頭酥：酥脆不甜膩好吃。

兩人擺滿一桌的菜，超豐盛的～難怪Google評論五顆星，果然名不虛傳，若不是很難預約，值得一訪再訪的餐廳。

Google評論送點心雞米花-價值100元，份量超多。

游饗・創意中式定食：宜蘭縣宜蘭市陽明一路126號；營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

宜蘭最新龍潭湖玻璃茶屋【Herbelle Tea 湖畔茶屋】低消80元就可以坐擁湖景第一排/湖光山色盡收眼底/迷霧森林人間仙境/享受超Chill午後時光

宜蘭礁溪在地人推薦中式早午餐【早吳吃麵】Google評論高達4.8顆星/招牌必點肉麻麵酸辣抄手/早來早享受晚來吃不到/隱藏在礁溪稻田旁/礁溪必吃銅板美食

宜蘭火鍋推薦【福湯麻辣養生鴛鴦火鍋】套餐鍋物260元起/一個人也能吃麻辣鍋/招牌必點雙人鴛鴦小資鍋799/麻辣鴨血豆腐無限續/享受簡單幸福的滋味/宜蘭CP值高火鍋店

宜蘭新越式餐廳【LUMA CAFE】吃越南菜也可以很文青/精緻擺盤享受儀式感滿滿早午餐/法式建築充滿異國風/當月壽星生日送蛋糕/宜蘭有質感網美咖啡應

2025宜蘭最新景點│宜蘭冰棒土地公│順風宮拜拜求平安│隱身在壯圍田中央的土地公廟│四周綠油油的稻田超療癒的││宜蘭最佳中繼休憩站

宜蘭必吃美食【蘭田穀王烘焙坊】招牌必吃焦糖布丁蛋糕/五層混搭香濃滑順超滿足/羅東林場周邊美食/宜蘭團購冠軍伴手禮

宜蘭羅東人氣早午餐│大勝早午餐南門店│招牌必點炒蛋餅炒泡麵銅板價就能享用│羅東文化工場旁│天空藝廊飄浮月台觀景台│羅東CP值高早餐店

宜蘭礁溪飯店吃到飽推薦【葛瑪蘭之星星苑餐廳】全新早午餐580元吃到飽/享有儀式感六宮格餐盤/中西日式海陸饗宴/宜蘭礁溪CP值高吃到飽餐廳

礁溪飯店早餐吃到飽【9號食堂】礁溪巿區早餐200元吃到飽/九號溫泉旅店早餐/工業風半自助式早餐/套餐式早餐/宜蘭CP值高飯店早餐

宜蘭貓咪咖啡廳【萬記商行The One's Shop】有喵星人坐檯超療癒/招牌必點超澎湃早午餐/貓奴必去宜蘭咖啡廳

宜蘭自宅烘焙甜點店【薯光甜點廚房】Google評論5顆星/隱身在礁溪田野三合院/一周只賣三天老宅甜點店/內用送現泡紅茶/宜蘭好吃便宜甜點店

宜蘭玻璃屋咖啡館【抺茶山下】皮卡丘蜘蛛人超吸睛/最新草莓季甜點/招牌必點小熊拿鐵/抹茶山下療癒性甜點

宜蘭文青牛肉麵【宜吃牛】隱身在巷弄內老宅美食/傳說中好吃的牛肉麵/加麵不加價/每日限量想吃要早點來

宜蘭礁溪在地人美食【三寸舌尖】來礁溪絕不能錯過的美食/食尚玩家推薦平價熱炒/隱藏在田野間鐵板屋熱炒店/招牌必點粒粒分明充滿香氣蛋炒飯/宜蘭CP值高平價餐廳

宜蘭隱藏版美食│上旺農家樂│宜蘭桶仔雞│不預約吃不到│食尚玩家推薦│好吃新鮮便宜CP值高│望龍埤落羽松之美

宜蘭最美的海景飯店【凱渡廣場酒店】全台首間渡假型郵輪飯店/免出國就能到巴里島度假/全台唯一引進戶外海水泳池/坐擁海景第一排/享受極至奢華度假勝地

宜蘭必吃桶仔雞【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店】宜蘭交流道旁/脆皮多汁蔗香桶仔雞/專業剝雞的周邊服務

宜蘭森林系景點│鳳梨屋水上莊園│宜蘭絕美世外桃源│台版奧入瀨溪│最佳的消暑盛地│擁有大片落地窗玻璃屋│宜蘭最美的瀑布景觀餐廳

宜蘭隱藏版網美早午餐【萍水Xiang feng】隱身在員山鄉間早午餐/韓系充滿唯美浪漫風/享受悠閒愜意的早餐/兒童遊戲區/宜蘭超Chill景觀餐廳

宜蘭隱藏版在地美食【好然餐廳】宜蘭員山景觀餐廳/隱身在好春民宿無菜單料理/手路工夫菜/以自家栽種的新鮮蔬菜/享受最純樸田園美食饗宴

宜蘭必遊景點|北后寺|日式禪風落羽松庭園|好山好水好清靜|隱藏版聽水咖啡|讓人身心靈放鬆療癒好所在