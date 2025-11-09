宸軒園尾牙春酒攻略！萬元內龍蝦佛跳牆，港點與粵菜海鮮的極致饗宴。

新北新店在地人激推的宸軒園粵菜海鮮，靠近新店區公所站，交通超方便。這家店由香港老師傅駐店掌杓，提供原汁原味的港式料理，是尾牙、春酒、家庭聚餐的首選餐廳。

這次在新北聚餐時，意外發現這間在地人激推的「宸軒園粵菜海鮮中興店」，它靠近捷運新店區公所站，交通超方便，走路過來大約8分鐘即可抵達。店裡總是熱鬧滿滿，海鮮新鮮、粵菜香氣四溢，連香港老師傅都駐店掌杓，一上桌就讓人想拿起手機狂拍，被封為「新店聚餐餐廳首選」。這裡的用餐空間寬敞，一樓、二樓以及地下一樓都有座位，地下一樓還配備卡拉OK設備，從尾牙、春酒到家庭聚餐都超適合。

尾牙春酒與年菜的超值選擇

宸軒園粵菜海鮮中興店已推出2025年到2026年的尾牙年菜桌菜。每桌萬元有找，就能吃到蒜香波士頓龍蝦、龍虎斑、佛跳牆、金牌脆皮雞等澎湃大菜。桌菜共有三種價位可選，分別是宸軒饗宴8000加一成、宸軒美饌10000加一成、宸軒帝饌12800加一成。其中宸軒饗宴包含四喜拼盤、佛跳牆、清蒸海石斑等經典菜色。此外，年菜外帶套組自12月31日前預訂付清可享早鳥價7200元，除了外帶、內用，也能宅配到府。

平日中午限定的優惠活動

現在來宸軒園粵菜海鮮中興店，正推出光輝十月限定優惠活動，只要在10月31日前，連假不適用，平日中午時段來用餐就超划算。主食粉、飯、麵類通通全面8折，例如廣式主食與海鮮煲類的價位大約落在140到380元之間。此外，店家再加碼單點炒菜任選3樣以上，就免費加贈白飯一碗。茶資每人是20元，可以任選香片、普洱、烏龍，逢年過節則會酌收服務費。

香港老師傅的粵菜海鮮招牌菜

這裡最受歡迎的一道菜，絕對是「金牌脆皮雞」，一份半隻是520元。這道菜一上桌就香氣四溢、金黃油亮，外皮烤得酥脆到發出細微的「咔嗞」聲，入口立刻爆出油香，雞肉部分則是鮮嫩多汁、軟嫩不柴，完全保留了雞肉原始的甜味與肉汁。上頭灑上的脆蒜酥更是畫龍點睛，香氣層次超豐富，搭配一旁的醃蘿蔔提味，油香中多了一抹清爽感。

必點的經典港式料理

橙汁子排一份340元，亮澤誘人的橙色醬汁在燈光下閃閃發亮，外層微酥、內裡軟嫩的子排，吸飽了橙汁的酸甜香氣，酸中帶甜、不膩反香，無論大人小孩都會喜歡。乾炒牛肉河一份190元，一上桌就能聞到濃濃的鑊氣，這道菜是港式料理的靈魂代表，河粉炒得油亮Q彈、帶著微焦香，搭配軟Q的河粉、脆口的豆芽與鹹香入味的牛肉，口感層次超豐富。

白飯殺手與海鮮煲湯

鹹魚雞粒豆腐煲一份360元，是超級白飯殺手。剛上桌時熱氣騰騰、香氣濃郁，鹹魚特有的鹹香一飄出來，整桌人都忍不住轉頭尋找香味來源。豆腐炸得外酥內嫩，吸飽了鹹魚與雞丁炒出的醬汁，鹹香中帶著雞肉的鮮甜。另外，芋香鯧魚米粉鍋一份700元，上桌時超有氣勢，裡面有兩大隻金黃煎香的鯧魚，湯頭融合鯧魚的鮮與芋頭的香，喝起來濃郁卻不膩，米粉吸滿湯汁精華，每一口都超入味。

港式小點與甜點系列

粵菜怎麼能少了港式小點。這裡的奶黃流沙包兩顆88元，是絕對不能錯過的必點甜點。一撕開包子，金黃色內餡立刻爆漿流出，香濃奶香混著微鹹的蛋黃香氣，濃郁卻不膩，外皮鬆軟綿密。另外，晶瑩剔透的水晶蝦餃皇三顆118元，每一口都能咬到紮實又鮮甜的蝦肉。甜點類還有經典西多士，外層煎得金黃酥脆，內裡鬆軟，鹹甜交織、香氣撲鼻，是下午茶的罪惡代表。

宵夜時段與兩店資訊

宸軒園貼心推出「宵夜尾牙加開時段」，針對餐飲業及夜貓族聚會需求，晚上9點到12點皆可開桌，最晚甚至可以到12點開桌。只要3桌以上即可預訂，彈性安排、吃得盡興不趕場。宸軒園有兩家店同步營業，中興店主打粵菜海鮮、桌菜宴席，地址在新北市新店區中興路一段141號。安民店則主打港式粉、飯、麵，地址在新北市新店區安民街86號。

宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

電話:02-2915-6006

營業時間:11:00–14:30, 17:00–21:00 詳見官網或google商家資訊

地址:新北市新店區中興路一段141號