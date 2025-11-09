基隆巷弄銅板美食神級小吃！阿國碳烤燒餅$15元起，每日下午開賣大排長龍。

基隆美食不只廟口夜市！隱藏在巷弄裡的阿國碳烤燒餅，以$15元起的銅板價提供現烤現做的鹹甜口味。這家老店是在地人從小吃到大的排隊美食，是基隆下午茶首選。

說到基隆美食推薦，許多人可能只想到廟口夜市，但你可就錯過了這間隱藏在巷弄裡的銅板美食神級小吃——阿國碳烤燒餅（阿國餅）。這家讓在地人從小吃到大的老店，每天下午一開賣就大排長龍，不誇張，隊伍長到像是在排演唱會門票一樣。這裡提供的燒餅是現烤現做，熱呼呼拿到手上，光是香味就讓人受不了，堪稱基隆銅板美食的代表。

排隊人氣與營業資訊

這家店的價格非常親民，最便宜的一顆燒餅只要$15元起，屬於銅板價就能吃出幸福感的平價美食。由於人氣極高，如果太晚去，很可能只會看到長長的人龍，建議想吃的朋友要提早前往，許多遊客都表示能買到最後幾顆的瞬間，簡直就像中樂透一樣開心。

必吃口味：鹹酥餅

阿國餅提供了多種口味任君挑選，其中鹹酥餅是人氣鹹點之一。這款鹹酥餅口感酥脆鹹香，最厲害的是它的層次非常分明，一口咬下去能感受到餅皮在口中崩解的細膩感，是那種讓人一口接一口、完全停不下來的好滋味，非常推薦給喜歡鹹味點心的遊客。

必吃口味：芋樂餅與綠豆餅

在甜點方面，芋樂餅和綠豆餅都是饕客們推薦的經典選擇。芋樂餅的特色是酥香的餅皮包裹著濃郁的芋泥內餡，吃起來甜而不膩，香氣十足。而綠豆餅的內餡則是綿密細緻，帶有傳統的古早味，同樣不會過分甜膩，是基隆甜點推薦的代表之一。

總結與定位

阿國碳烤燒餅以其現烤現做的熱騰騰美味、銅板價的親民價格，以及多樣化的鹹甜口味，成為基隆在地人從小吃到大的人氣排隊小吃。無論是當作下午茶點心，還是旅行時的散步美食，阿國餅都能讓人用最少的預算，換來最大的滿足感與幸福感。

阿國碳烤燒餅

電話：02 2421 2009

地址：基隆市仁愛區忠二路64號

營業時間：06:30–18:00(公休日)