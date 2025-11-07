【東京史努比博物館】巨大史努比拍照打卡、必買伴手禮＆花生咖啡館美食推薦｜交通＆門票指南

日本「東京史努比博物館」是全球唯一的美國查爾斯·舒茲博物館暨研究中心海外分館。這裏展出了不少珍品，非常適合史努比的粉絲們前往朝聖。逛完後「史奴比主題咖啡廳PEANUTS Café」就在一旁，可以品嚐一下造型餐點和飲料。而且這裏本身就是「南町田Grandberry Park outlet 」非常好逛。從澀谷站搭乘東急田園都市線直達南町田Grandberry Park站，約35分鐘車程，站出來即達目的地，非常適合一日遊或親子行程。本文將帶您深入了解東京史努比博物館的交通、門票、必看展覽、獨家商品與特色咖啡廳，並提供實用的參觀小撇步，讓您的史努比東京之旅更加完美。

名稱：東京史努比博物館

地址：東京都町田市鶴間3-1-4(南町田Grandberry Park）

營業時間： 平日：10:00～18:00（最終入場 17:30）週六日、假日：10:00～19:00（最終入場 18:30）

休館日每年 1 月 1 日、2 月與 8 月各一次詳細請查官網

電話：042-812-2723

停車場：無專用停車場，附近為 Grandberry Park 停車場（不提供優惠）

東京史努比博物館｜交通資訊

從澀谷出發最方便！東急田園都市線直達

這次是從澀谷站搭東急田園都市線至「南町田Grandberry Park」（南町田グランベリーパーク）站

車程約40分鐘左右，下車後就直接抵達Grandberry Park Outlet，東京史努比博物館就位於購物中心內

下車就可以看到可愛的史奴比

東京成田機場到上野，最方便最快的交通就是「Skyliner 京成電鐵」啦，36分到日暮里，41分到上野。而且到上野交通四通八達，逛街購物也很方便。這次我們也到了「南町田Grandberry Park」說這裏是離東京市區最近的outlet 也不過，離澀谷也只要36分鐘。這裏結合史努比博物館、OUTLET、美食購物超好玩，光是這裏來個東京一日遊的行程很不錯哦

京成電鐵Skyliner 車票怎麼買?

可以到現場買 網路預購，目前也有簡化版的購票網頁

📍圖文介紹：京成電鐵攻略》skyliner購買搭乘教學+票價時刻表 36分鐘就從成田機場到東京市區，南町田outlet 離澀谷最快只36分鐘

東京史努比博物館｜門票

史努比博物館門票資訊

票種 一般／大學生 國中／高中生 4歲～小學生 預購券 ¥1,800 ¥800 ¥400 當日券 ¥2,000 ¥1,000 ¥600 全年通票 （SPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP） 當日票＋¥2,500 當日票＋¥1,300 當日票＋¥800

⚠️ 票價僅供參考，實際金額依現場或官方公告為準。

史努比博物館優惠門票哪裡買？

票種 價格 成人・大學生 NT$399／人 國中・高中生 NT$177／人 4歲〜小學生 NT$89／人

門票上印有當天日期在過去曾刊登的《花生漫畫》四格漫畫，具備特別的收藏價值。

東京史努比博物館｜遊園心得

建議為「東京史努比博物館」本身預留至少2至3小時，若加上PEANUTS Café用餐、BROWN’S STORE購物，以及逛Grandberry Park Outlet，整個行程建議預留半天至一天！

📍圖文介紹：京成電鐵 Skyliner 到上野》從成田機場到上野+酒酒井購物中心交通方式、逛街心得

東京史努比博物館｜空間環境

「東京史努比博物館」（Snoopy Museum Tokyo）是全球唯一的美國查爾斯·舒茲博物館暨研究中心（Charles M. Schulz Museum & Research Center）海外分館

2024年2月1日，新增了如史努比大嘴巴入口，走進來就進入史奴比的世界了

說它是全世界最有名的小狗應該也沒說錯吧!!

超吸睛的巨型史努比

長達約8公尺的巨大趴睡史努比娃娃，是館內最受歡迎的打卡點，

超大型的狗屋

售票處的天花板也是史奴比

搭乘電梯到樓上，再從下逛下來

這個空間有很多的史奴比!!! 光是這個小空間就可以拍很久了

我們家曾經有這個紀念品收藏!!

難得一見的女兒節雛人形，這一定是日本才有的

還有月份代表!!

史奴比的周邊商品真的不計其數啊

可愛的雞蛋糕模型

既然是博物館，當然也要介紹一下花生漫畫的歷史

豐富的《花生漫畫》原畫和手稿，而且大約半年就更新一次

這一區值得細細品味，當然也可以走馬看花!! 只是少了那份趣味

史奴比和他的小伙伴!!! 也都有個人特展

戶外露台上有史努比牆面（牆面上像是史努比加油的親友團）

東京史努比博物館｜必買紀念品推薦

「BROWN’S STORE」是販售多樣限定周邊商品紀念品店，是粉絲購物的好去處

而且這是限定購票入場者才能進入的商店，不是像一般的紀念品設在門外哦!

史努比博物館必買紀念品

Snoopy Museum Tokyo 限定 玩偶：博物館限定款，大多只在館內販售，有收藏價值。 Snoopy Museum Tokyo 限定 吊飾：體積輕巧，適合作為紀念或送禮。 Snoopy Museum Tokyo 零錢包：實用又可愛，結合了角色與日常用途。 Snoopy Museum Woodstock Clip Stand：以「Woodstock」為主題的小擺設／文具夾，適合桌上裝飾。 Snoopy Museum Tokyo 玩偶（一般款）：雖然不是限定款，但質量佳、款式多，是粉絲常選。 Snoopy Museum Tokyo 年代吊飾：以「某年度／某風格」為主題，特別適合收藏。 Snoopy Museum Tokyo 限定T‑Shirt：穿搭型紀念品，讓你帶走不只是玩偶，而是日常也能穿。 Snoopy Museum Tokyo 桌上擺飾：設計感較強，適合放在書桌、辦公桌作為裝飾。

裏面包括玩偶、文具和服飾、也有一些可愛的小東西!!

這是史努比哥哥：奧拉夫（Olaf），永遠都是睡眼惺忪的樣子

相信史奴比迷們早就知道這裏了吧，但這裏也很適合來此一遊，因為可以順便逛一下好吃、好買的outlet

離熱鬧的東京澀谷區只有40分的車程而已哦

東京史努比博物館｜花生咖啡館（PEANUTS Cafe）

花生咖啡館（PEANUTS Cafe）

提供主題餐點、甜點和飲料，讓粉絲們沉浸在充滿花生漫畫氛圍的環境中休息用餐。

花生咖啡館菜單價位

這裏的餐點也很有特色

花生咖啡館必吃推薦

那個「大漢堡＋薯條＋洋蔥圈」的套餐～漢堡麵包上還有 Snoopy 的烙印，超適合拍照。正餐類義大利麵或濃起司麵：如果肚子餓，這類份量比較夠。輕食款：像手拿就能吃的點心、薯條＋迷你套餐，適合想快點用餐或外帶。

季節限定甜點：像聖誕花環造型派＋莓果＋奶油＋ Woodstock 裝飾那款，非常有節日氣氛呢！