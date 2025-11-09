台南永康火鍋推薦！$180元起吃到飽，冰淇淋與爆米花自助吧超佛心。

台南永康的「界美味火鍋」以$180元起的高CP值著稱。主打實在湯頭與新鮮海鮮，白飯、泡麵、冰淇淋自助吧無限供應，是永康最強小火鍋推薦。

臺南市永康區必吃美食，在地人激推的「界美味火鍋」絕對榜上有名。這家店從湯頭到食材都走實在派，海鮮新鮮、肉片厚薄剛好，而且提供了高CP值的自助吧吃到飽，像是白飯、泡麵、冷飲、咖啡、冰淇淋和茶包通通免費無限供應。無論是臭臭鍋控、海鮮控、家庭客或學生族，都能在這裡找到對味的一鍋，難怪它被封為台南永康最強小火鍋推薦。

界美味火鍋的環境與位置

界美味火鍋位於臺南市永康區北興路212號，外觀以黑金色系為主，招牌醒目又帶質感，遠遠就能認出。店門口設有雨傘架與外帶取餐區，並特別貼有LINE掃碼點餐QR code，方便線上訂購、外帶自取或外送。走進店內，第一印象是乾淨明亮又寬敞，採用沉穩的黑色桌椅搭配木質地板，座位之間保有適當距離，服務人員親切且收桌很勤，讓整體環境維持得相當整潔。

高CP值自助吧：甜點冰品天堂

吃火鍋最怕飯後沒有甜點，界美味火鍋完全滿足了這項需求，提供了霜淇淋、BRAVO布拉芙冰淇淋、雪糕全都免費吃到飽。霜淇淋機提供雙色旋轉造型，香濃奶香加上微苦巧克力，甜而不膩。BRAVO布拉芙冰淇淋則有多款濃郁細緻的口味可選，如芋頭、香草、巧克力、OREO餅乾等。吃完熱呼呼的鍋物，再來一支霜淇淋收尾，幸福感直接爆棚。

豐富主食：泡麵、白飯與爆米花

自助吧除了冰品，還藏有許多小驚喜，像是黃金爆米花跟咔哩咔哩都是現場使用專業爆米花機持續出爐。貼心的是，想外帶也沒問題，現場裝好的爆米花與咔哩咔哩一桶只要$50元。在附食方面，整排抽屜打開瞬間超療癒，不僅有經典的王子麵、科學麵、維力火鍋麵，還有鍋燒意麵、冬粉、香Q麵等多種選擇，想吃哪一款自己拿，完全不用怕吃不飽。

海味雙享：蛤蜊鮮魚鍋與蝦拚鮮魚鍋

界美味火鍋的海鮮新鮮度看得到。蛤蜊鮮魚鍋一上桌就是滿滿蛤蜊與魚片，蛤蜊顆顆吐沙乾淨、下鍋即開口，湯頭自然回甘不死鹹，魚片厚薄均勻、口感細嫩。蝦拚鮮魚鍋則有整排大尾白蝦排列整齊，蝦子身形完整、殼好剝，鮮脆帶甜，搭配厚切魚片，一鍋雙享海味滿點。湯底因海鮮精華交融而越煮越香，非常暖胃又療癒。

肉片選擇與湯頭的靈魂

肉片推薦梅花豬肉片，油花分布均勻，涮個5到7秒口感最嫩。如果想升級，可以加價選特選羊、培根牛、鯛魚、多利魚、無骨雞腿等。火鍋的靈魂在湯頭，第二靈魂就在醬料，界美味的醬料檯相當豐富，常見的蔥花、蒜泥、辣椒、沙茶等一應俱全。此外，這裡的紅蔥拌醬拌白飯鹹香提味，是會讓人一碗接一碗的那種罪惡美味。天然蔬菜不僅為湯底增添清甜香氣，也讓整鍋的風味更平衡、層次更豐富。

在地人推薦的滷味與優惠方案

界美味火鍋的滷味也是內行人的必點。滷鴨血色澤深、孔隙細密，一咬就爆汁，滷汁是辣中帶香的路線。滷臭豆腐外觀方正、氣孔均勻，臭香明確但不刺鼻，外層吸滷、內裡保有豆香，可以搭配蒜花、辣椒醬油吃。另外，當月壽星或滿60歲的長輩，出示證件並開鍋即可獲贈海陸拼盤（蝦子2/豬肉5/蛤蠣6），茹素者可換小食蔬拼盤。外帶則享任一鍋物贈送豬肉片5片、價格折抵10元，以及冷飲一杯的優惠。

界美味火鍋

電話:06-205-5071

營業時間: 11:00–14:00, 17:00–21:30 六日 11:00–21:30 詳見官網或google商家資訊

地址:臺南市永康區北興路212號