1928燒肉總鋪｜高雄最美夕陽的海景燒肉店，超浮誇海鮮食材一次滿足!!!

1928燒肉總鋪 高流海洋店 環境分享

▼【1928燒肉總鋪 高流海洋店】位在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸(06館），從輕軌光榮碼頭站步行即可抵達，旁邊附設有收費停車場很方便!

▼【1928燒肉總鋪 高流海洋店】用餐環境超級漂亮，從窗戶就能看到絕美海港景色，尤其是日落是還有夕陽落下，真的十分浪漫，有放煙火的日子也能直接看到!

▼【1928燒肉總鋪 高流海洋店】位置空間很寬敞，採質感挑高式設計，共有一二層樓，無論是兩人或適合多人聚餐的座位都有。

▼【1928燒肉總鋪 高流海洋店】週五、六、日假日來用餐，晚間6點~9點還會有弦樂與鋼琴演奏家演出，整個氛圍感更十足~

▼【1928燒肉總鋪】海洋店限定雞大骨湯，可以無限享用喝到飽，喝起來清香不膩口，搭配燒肉好對味!

▼【1928燒肉總鋪】使用香噴噴的炭火燒烤，採自己動手烤的用餐方式，讓大家可以自在聚餐。

▼【1928燒肉總鋪】桌上的薄海鹽、特製椒鹽與燒肉醬汁皆可免費續加，搭配燒肉吃起來更多變化！

▼【1928燒肉總鋪】提供多款酒類可品嚐，還有海洋店限定的調酒，創意融合高雄海港的特色，無論是顏值和口味都很不錯，除了酒精也有無酒精可以點。

1928燒肉總鋪 菜單

1928燒肉總鋪 餐點介紹

手切沙朗牛排 💰820元

▼超大塊的手切沙朗牛排，是紅寶石牛肉最高Choice等級，擁有黃金比例的油花分佈，以直火逼出原肉甜味超級香，建議5-7分最為對味，，咬起來軟嫩多汁，口感和香氣都很厲害!

人氣雞頸肉💰330元

▼相當珍貴的雞頸肉部位，一吃下就讓人大驚豔，烤到金黃表皮酥酥脆脆，裡面的肉質很軟很多汁!

伊比利沙朗 💰520元

▼分量十足的伊比利沙朗給了兩大塊，厚切烤起來外脆內嫩，咬下去滿嘴肉汁，隨著咀嚼越能感受到牛肉香!

草蝦 💰200元 挪威鮭魚排 💰380元 極品甲羅燒 💰420元 澎湖中卷💰380元

▼來這裡絕對不能錯過海鮮品項，因為就在高雄港附近絕對新鮮，其中超特別的極品甲羅燒，是專屬高雄海洋店限定，會有蟹膏、蟹肉、鵪鶉蛋、細蔥，需要一邊烤一邊攪拌，整個提出蟹膏的飽滿甜味，每一口都好濃好爽!

北海道干貝刺身(3P) 💰390元

▼生食等級的北海道干貝刺身，稍微烤一下就可以享用，口感有夠嫩，咬下去整個干貝的甜味炸開，超頂!

綜合握壽司組(6貫) 💰329元

▼不可能燒肉店的綜合握壽司這麼有料吧，食材新鮮就連醋飯也很好吃，鮪魚、鮭魚腹、花枝、軍艦、鮭魚壽司等一次滿足。

火焰塔塔蝦球💰269元

▼充滿創意的火焰塔塔蝦球，外皮炸到超級酥脆，沾上濃郁塔塔醬更夠味，裏頭口感飽滿彈牙，充滿鮮甜的蝦味!

剝皮辣椒奶油龍蝦麵 💰588元

▼榮登我最愛的剝皮辣椒奶油龍蝦麵，霸氣擺上半尾新鮮龍蝦，底部則是超好吃的義大利麵，獨特的剝皮辣椒醬汁鹹甜鹹甜，僅僅扒著每一條麵體，涮嘴到瞬間被我吃光光!

烏魚子海鮮拌飯 💰269元

▼看起來就很讚的烏魚子海鮮拌飯，可以吃到烏魚子、扇貝、鮮蝦和逼逼波波鮭魚卵，伴隨著粒粒分明的米粒很過癮!

檸香優格塔 💰89元 巧克力生乳捲 💰169元

▼身為甜點控大推檸香優格塔和巧克力生乳捲，巧克力生乳捲是苦甜的大人味路線，檸香優格塔頂頭口感綿密，酸度十足，配著底部碎碎的塔皮很加分!

▼燒肉+美景一次都能大滿足，這家【1928燒肉總鋪 高流海洋店】認真大推，從鹹食到甜點每一道都好吃無雷，很適合約會或是慶生來享用!

1928燒肉總鋪-高流海洋店 店家資訊

地址：高雄市苓雅區海邊路15號之6

營業電話：07 269 2777

營業時間 : 11:30-1:30(凌晨)

