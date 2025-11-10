茶鄰客｜咀嚼控必喝爆料手搖飲，限時買一送一絕對要衝!

咀嚼控絕對會大愛的【茶鄰客】，生意好到在桃園又有新店開幕啦，主打超有飽足感的滿料系手搖，從粉角、珍珠、椰果、芋圓到粉粿通通有，還有超可愛的漸層告白熊熊杯，福州二店新開幕活動11/15(六) ~ 11/16(日) 8選2買一送一 限 (one)組，11/17(一) ~ 1/31 (六) 全品項85折 不限組數，喜歡喝飲料絕對不能錯過這家!

❤️福州二店新開幕活動❤️

11/15(六) ~ 11/16(日) 8選2買一送一 限 (one)組

11/17(一) ~ 1/31 (六) 全品項85折 不限組數

11月活動限定品項，8選2來店2杯89元(不限組數)

茶鄰客 環境分享

▼起家於新竹的人氣手搖【茶鄰客】，居然來到桃園中壢展店啦，就在熱鬧的中壢區福州二街，鄰近中原文創園區，從中壢火車站開車10分鐘即可抵達，看到吸睛的亮黃色店面就是了!

▼【茶鄰客】提供外帶和內用服務，夏天或是天氣熱的時候，可以在裏頭吹冷氣休息!

▼【茶鄰客】的飲品和配料都是每日手工現做，很喜歡他們家的配料，粉粿、Q彈波霸、芋圓與地瓜圓，吃起來都超級Q彈好咀嚼!

茶鄰客 菜單

茶鄰客 飲品介紹

玫瑰鹽奶蓋紅茶💰60元

▼我最愛的玫瑰鹽奶蓋紅茶，在清香的紅茶頂頭，鋪上一層厚厚的綿密奶蓋，還會撒上超特別的玫瑰鹽，喝起來奶香濃郁，鹹香鹹香，是清爽又療癒的輕盈系路線。

三圓紅茶拿鐵💰65元

▼咀嚼控會愛的三圓紅茶拿鐵，以醇厚紅茶為基底融合香濃牛奶，入口滑順香甜，有著淡淡蜂蜜香氣，搭配Q彈波霸、芋圓與地瓜圓，咬起來超級軟嫩Q彈，每一口都是爽快的滿足感~

望梅止渴💰60元

▼望梅止渴這杯非常解膩~，在綠茶中加入手釀梅汁與整顆梅子，酸中帶甘、清爽解渴，茶香與果酸完美融合，層次感超級豐富~

茶鄰客 飲用心得

喜歡咀嚼的朋友不能錯過這家，【茶鄰客】真的讓人感到太驚豔，無論是茶飲或是配料，喝起來都很有水準，趕快趁買一送一衝一波吧!

茶鄰客 店家資訊

茶鄰客茶飲專賣 福州二店

地址：桃園市中壢區福州二街466號

營業電話：03 452 0158

營業時間 : 10:30-22:00

茶鄰客茶飲專賣光復店

地址：新竹市光復路一段99號1樓

電話：03-5210080

營業時間：10:00～21:00

茶鄰客茶飲專賣楊梅新農店

地址：桃園市楊梅區金山街393號1樓

電話：03-4272856

營業時間：10:30～21:00

