ABV閣樓餐酒館板橋府中店｜隱身在高樓中歐陸餐酒館，主打多款特造型義大利麵，尾牙春酒優惠開跑 - 糖糖's...

ABV閣樓餐酒館板橋府中店｜隱身在高樓中歐陸餐酒館，主打多款特造型義大利麵，尾牙春酒優惠開跑

最近又吃到一間讓糖糖驚豔不已的義大利麵餐廳啦！就是這間板橋唯一高樓景觀餐酒館ABV閣樓餐酒館板橋府中店，不得不說，ABV集團真的很厲害，旗下品牌橫跨各國料理，還主打店內超過300支來自世界各地的精釀啤酒。而這間ABV閣樓餐酒館板橋府中店不僅有多款創意義大利麵可選，還能邊用餐邊欣賞迷人的高空景色，氛圍感滿分

ABV閣樓餐酒館板橋府中店位置

ABV閣樓餐酒館板橋府中店位在新北市板橋區府中路上，就在美麗殿商旅的12樓中，鄰近捷運府中站，步行約3分鐘，是板橋目前唯一的高樓景觀餐酒館

ABV閣樓餐酒館板橋府中店環境

ABV閣樓餐酒館板橋府中店以歐風設計打造出典雅氛圍，無論是細節擺設或色調搭配都相當用心。白天時自然光灑落，空間顯得明亮通透，呈現出一種歐洲午茶般的悠閒感

最熱門的座位區就是這區半圓形的空間，能邊享用美食，同時還能欣賞美麗的高空景色

除了室內的座位區外，ABV閣樓餐酒館板橋府中店也有戶外座位區，坐在這裡可以將城市高空美景盡收眼底，除了一般用餐座位，還有超舒適的沙發區，超適合邊小酌邊聊天放鬆

ABV閣樓餐酒館板橋府中店世界精釀啤酒櫃

ABV最具代表性的特色，莫過於店內那座壯觀的啤酒冰箱，冰箱中陳列著超過300款來自世界各地的精釀啤酒，從經典風味到限量款式一應俱全，滿足各種啤酒愛好者的喜好

ABV閣樓餐酒館板橋府中店菜單

ABV閣樓餐酒館板橋府中店也有提供現烤法國麵包，吃完可以再續加

起司鮮蝦大貝殼 420元

第一次看到這麼巨大的貝殼麵！ABV 閣樓餐酒館板橋府中店的起司鮮蝦大貝殼真的讓人超驚艷，厚實的麵體完美包覆濃郁的醬汁與餡料，每一口都飽滿紮實。大貝殼麵中塞滿彈牙的鮮蝦與香濃起司，入口時海味的鮮甜與起司的鹹香交織，層次豐富、餘韻迷人，讓人一口接一口停不下來

蒜味鯷魚鮮蝦麻花捲 380元

第一次吃到「麻花捲」造型的義大利麵，真的太特別了！這道蒜味鯷魚鮮蝦麻花捲，以鯷魚提味、搭配辣椒清炒，香氣濃郁又帶點微辣的刺激感，麻花捲麵體Q彈有勁，能牢牢吸附蒜香與鯷魚的鹹香醬汁，每一口都香氣滿溢。最貼心的是，裡頭的白蝦都已經事先去殼，吃起來更方便、也更能專注享受那鮮蝦的鮮甜與醬香的融合

朝鮮薊菠菜奶油雞肉大水管 420元

ABV 閣樓餐酒館板橋府中店不只推出巨大的大貝殼，竟然還有「大水管」！這道朝鮮薊菠菜奶油雞肉大水管是糖糖目前吃過最巨的一款水管麵！主廚把朝鮮薊的風味發揮到極致，不僅以朝鮮薊入醬，調製出濃郁滑順的菠菜奶油白醬，更以義大利傳統手法將朝鮮薊油炸入菜，增添酥香層

整片去骨雞腿排香煎至外酥內嫩，搭配勁道十足的水管麵，一口咬下是濃郁奶香、朝鮮薊與嫩滑雞肉的完美融合，口感豐富又飽足

楓糖培根奶油寬扁麵 400元

這道楓糖培根奶油寬扁麵一上桌就香氣撲鼻，選用滑順又帶勁的寬扁麵，能牢牢吸附醬汁，以白醬為底，融合烤至金黃的楓糖培根與藍紋起司，鹹香與微甜在口中交織，帶出細膩又多層次的濃郁滋味，料理中加入香炒洋蔥與脆嫩蘆筍，為整體增添自然甜味與清爽口感，讓奶香不顯厚重

熱那亞青醬野菇雞肉直麵 440元

這道熱那亞青醬野菇雞肉直麵選用正宗義大利原產的羅勒青醬，以新鮮羅勒、松子、帕馬森起司與初榨橄欖油細緻調製，香氣清新濃郁、層次分明，麵體採用Q彈的義大利直麵，能完美吸附青醬的香氣與油潤，搭配嫩煎雞胸肉與香炒野菇，入口時雞肉的鮮嫩、菇類的香氣與青醬的香濃交織出豐富層次，清爽不膩、香氣繚繞

火烤墨魚漆黑直麵 460元

將整支墨魚以火爐燻燒炙烤上色，外層微焦、香氣四溢，鎖住了墨魚的甘鮮與滑嫩，搭配以天然墨魚汁製成的漆黑直麵，麵體Q彈帶勁，能完美吸附炙烤墨魚的鮮香與海味，入口瞬間，炙烤香氣、海洋鮮甜與墨汁的濃郁鹹香在口中交織，層次豐富又充滿深海氣息

黑啤酒馬鈴薯香腸 360元

這道黑啤酒馬鈴薯香腸是店內人氣下酒菜之一！以德國黑小麥黑啤酒慢火燉煮馬鈴薯與德式香腸，啤酒的麥香滲入食材之中，帶出濃郁卻不苦的深層香氣，香腸鹹香多汁、口感彈脆，馬鈴薯則吸飽啤酒與肉汁的風味，綿密中帶著微微的甘苦，層次豐富，整體風味偏重口感、鹹香開胃，是配啤酒的完美拍檔

佛羅倫斯菠菜奶油鮭魚 360元

以香醇濃郁的奶油白醬為基底，融入新鮮菠菜的清甜與柔滑口感，讓整體風味更加平衡細膩，鮭魚經細火燉煮後口感嫩滑，與白醬的溫潤奶香完美融合，濃郁卻不膩口，奶香中帶著鮭魚的鮮甜與菠菜的清爽，層次相當豐富

鄧爸麥酒 – 水蜜桃蘋果氣泡酒

起初入口時能感受到爽快的氣泡帶來清新的刺激，緊接著，水蜜桃的甜香迅速浮現，有成熟水蜜桃那種果肉柔嫩、蜜汁感十足的香氣，最後帶出一抹酸度與蘋果的清脆感，讓整體甜味不會過膩，不會有厚重的酒感，很適合女孩們

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

啤酒頭釀造 – 刺波 草莓果實氣泡酒

刺波 草莓果實氣泡酒呈現金黃澄亮的酒色，酒帽量偏低，泡沫持久性不強，但一打開就能聞到誘人的草莓香氣，混合蘋果帶來的清爽酸味，還帶有一絲糖粉般的甜香，入口時，微酸甜的氣泡立即在口中綻放，彷彿以蘋果西打為基底，加入草莓果汁調味，清新果香與細膩氣泡相互交織，讓整體風味輕盈、愉悅，非常適合喜歡水果風味、口感柔和的氣泡酒愛好者

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

整體來說，ABV 閣樓餐酒館板橋府中店不僅以創意義大利麵征服味蕾，更能在高空景觀的浪漫氛圍中，邊用餐邊小酌，享受城市夜景的療癒時光，店內擁有超過300款來自世界各地的精釀啤酒，無論是想品嚐經典風味還是探索異國啤酒新驚喜，都能一次滿足

目前還有尾牙春酒優惠開跑，特約廠商購買 ABV 現金券即可享有超值回饋，滿5,000元送300、滿10,000 送800、滿50,000送5,000，不論是聚餐、慶功，還是單純想找個地方放鬆小酌，ABV 閣樓餐酒館都是絕佳選擇，用美食與啤酒為每一刻增添微醺的幸福感

《店家資訊》

店家：ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館 – 板橋店

電話：02-29699989

地址：新北市板橋區府中路67號12樓

時間：12:00~01:30