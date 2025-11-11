【不一羊一碗小羊肉】人氣必點紅燒羊肉湯， 湯頭內用可免費喝到飽

「不一羊小羊肉」是新店人氣羊肉小店，我們是在往烏來泡湯的中途發現的，原來是已開業數十年的老店了，店裏重新裝修後，用餐環境乾淨清爽，羊肉湯可邊加熱邊喝湯，紅燒羊肉湯微辣過癮加個手工麵線，真的很不錯。

名稱：不一羊一碗小羊肉資訊

地址：新北市新店區北宜路一段196-1號

營業時間：11:00~20:00

電話：02 8911 3191

不一羊一碗小羊肉交通停車

自行開車： Google導航輸入 「不一羊小羊肉」

Google導航輸入 停車場：無停車場，白線內可路邊停車

不一羊一碗小羊肉空間環境

「不一羊小羊肉」外表看似新開的，但其實1987年創立至今已有35年的老店了

新店這一帶可說是小羊肉一條街啊

店門外有洗手間

空間還算寬敞，環境也很乾淨，可惜我們是晚上來的，如果是大白天，應該更明亮

店裏服務人員很貼心要幫我們安排熱門的靠窗區，不過，晚上沒什麼燈光，也看不到什麼美景

其實店裏有點像小火鍋店的裝潢，每一桌都有可以加熱電磁爐

遠方有個公車中心還有南勢溪的風光可以看

「不一羊小羊肉」內用可免費續湯，一鍋加清燉湯頭，一鍋是紅燒湯頭，這點倒是滿不錯的

餐具、調味料、熱湯都是自取喔，特別是一定要用豆乳醬配上辣豆瓣，用來沾著羊肉吃最對味了

不一羊一碗小羊肉菜單價位

「不一羊小羊肉」餐點全部都是必點、超推薦

若多一點人一起用餐，那就全點了吧!

不一羊一碗小羊肉心得評價

紅燒羊肉湯

我們詢問了服務人員，他們說紅燒羊肉湯最多人點，所以我們就點了這碗

隨者它慢慢加熱，香氣隨著熱氣上升，真的很不錯啊，而且可以一直加熱，不怕愈喝愈冷

看起來紅通通，喝起來有點小辣～但其實算是溫潤型的，所以慢慢喝很過癮

裏面大概有六到七塊的超大羊肉，肉質軟嫩可口，滿好吃的

丁骨羊小排

丁骨羊小排，醃漬燒烤復放在發燙的石鍋中上桌

小羊排擠上金桔後帶有清香的風味。也滿好吃的

只不過，這個丁骨小羊排非常有嚼勁，雖然愈嚼愈香，但牙口不好建議還是點別道好了

羊雜筍

羊雜筍選用了很嫩的桂竹筍、加上羊油燉煮入味，這道也很不錯

手工麵線

麵線ＱQ軟軟的，加上我們的紅燒羊肉湯後，真的超好吃的

麻油麵線

麻油麵線不用加什麼湯，自帶麻油的香氣就很可口了

新店美食推薦「不一羊小羊肉」。這裡是台北往烏來的必經之路，可以順道安排到烏來一日遊、泡個湯，有吃有玩來個半日很不賴喔！

不一羊一碗小羊肉附近景點美食

以上是紫色微笑 Ben Jean 饗樂生活的「不一羊小羊肉」文章推薦給你知道。