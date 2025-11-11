【小倉城】北九州必訪景點！唐造天守×真田紐DIY×茶道體驗、賞日式庭園，周邊美食交通一次看

「小倉城」是福岡縣北九州市的精神象徵，這裏不但是歷史古蹟，現在更融合了現代化的設施，成為了非常有趣的場館，非常適合全家大小一起遊玩。小倉城同時也是著名的賞櫻、賞楓勝地，附近更有「北九州的廚房」之稱的旦過市場及全日本第一個設有拱廊的商店街-魚町銀天街。如果挑對時間，更可以體驗夏季的「小倉祇園太鼓」和秋季的「小倉城竹燈籠祭」，真的是很棒的景點!! 這裏離門司港也只要十幾分鐘的車程，非常值得順遊體驗北九州的多元風情

名稱：小倉城天守閣

地址：福岡縣北九州市小倉北區城內2-1

開放時間： 9:00 – 18:00 (4月 – 10月) / 9:00 – 17:00 (11月 – 3月)

全年無休 (最後入場時間為閉館前30分鐘)

小倉城｜交通停車資訊

福岡博多到小倉

最省時的交通方式是搭乘東海道山陽新幹線，車程約15到17分鐘，票價較貴 JR九州鐵路的特急（如音速號），車程約50分鐘至1小時08分鐘，票價較經濟

小倉到小倉城

搭乘單軌電車到「旦過站」，再步行約3分鐘 從小倉站步行至小倉城約13~20分鐘

從小倉城（勝山公園）到魚町銀天街，步行時間： 約 10 – 15 分鐘

魚町銀天街到旦過市場，步行時間： 約 5 – 10 分鐘

小倉城｜遊園心得及行程安排

可以參觀「小倉城」天守閣、小倉城庭園，大約2-3小時，再步行到魚町銀天街、旦過市場，逛街購物吃美食

小倉城｜門票價位

票種 年齡 票價 一般票 19歲以上 NT$113 學生票 13–18歲 NT$65 兒童票 7–12歲 NT$32 幼童 7歲以下 免費 📍小倉城門票⇒ Trip｜｜ ✅ 備註：13–18歲為國中、高中學生；7歲以下兒童免費入場

「小倉城」門票不貴，其實整個北九州付費公共設施都不貴!!

小倉城｜空間環境

小倉城天守閣的建築風格獨特，稱為「唐造天守」，因為它的第五層比第四層大，不像傳統天守越往上層越小，非常特別

這樣看更明顯

宮本武藏與佐佐木小次郎的對決就在北九洲的巖流島，被稱為日本歷史傳說中最具代表性的劍術對決

這裏分為五個參觀樓層，而且天守閣在2019年重新整修後，增加了很多互動的歷史文化展示，參觀變得非常有趣

透過唯妙唯肖的城下町模型，一窺江戶時代小倉人民的生活樣貌

觀賞約10分鐘的影片，快速了解小倉城400年的歷史

而這位人物正是小倉出身的日本知名演員，草刈正雄，之前也曾演過大河劇真田丸的真田幸村父親

也可以和小倉的吉祥物合照

有趣的日本古裝拍照!! 還可以掃QR碼下來

這可以免費換裝成武士、忍者、公主等江戶時代服裝，並在逼真的軍議會場中拍照

流鏑馬：騎在會晃動的機械馬背上，手持弓箭，體驗彎弓射箭的樂趣

哈哈，連大人都玩的超開心的

也可以來個轎子體驗：模擬古代乘坐轎子的 感覺!!! 日本人的轎子非常小

迎之虎」與「送之虎」是小倉城天守閣的一大特色！

「迎之虎」位於天守閣一樓的內牆（或入口處附近）。畫中的老虎面向城內，像是正在迎接到訪的客人或城主歸來

這兩幅虎畫是世界規模最大的虎畫之一，也是小倉城天守閣的代表性裝飾。

小倉城中會有武士穿梭城中，帶來更多臨場感

藩主歷史與生活

三樓介紹了著名劍豪宮本武藏與佐佐木小次郎的生平，還有拍照區可以換裝與模型合影。

日本戰國末期武術家宮本武藏所著的融合劍法，兵法的著作

5F 展望區 * 360度展望台：這裏俯瞰小倉市區、小倉城庭園和勝山公園的美景。 也設有咖啡廳，可以一邊休息，一邊欣賞窗外風景。

而且很酷的是，這裏還可以包場舉辦宴會呢!!! 體驗城主的感覺

送之虎

位置： 位於天守閣四樓的外牆（面對城外）。畫中的老虎面向城外，像是在目送離開的客人

小倉城庭園｜空間環境

這裏是重現江戶時代武家宅邸的日式庭園，四季景致優美

散步、欣賞四季美景、在書院棟體驗日式茶道與甜點，但這部份的費用另計。

真田紐!!! 這也是有趣的體驗，相傳這是日本戰神真田幸村發明的，也靠此賺了不少錢

其實它就是非常結實的繩子

做好的繩子

聽說這裏的「窺視池」有水面漂浮庭園的夢幻感。

可以體驗日本的茶道文化

這裡是提供抹茶體驗的「茶席（Tea Room）」，每人400日圓，可在上午10點到下午4點間購票入內享用

喝杯真正的抹茶及點心，也學一下茶道文化的禮儀，非常有趣

建議來北九州市，一定要來小倉走走，可以預留半天至一天的時間，先逛小倉城天守閣，接著在庭園品茶放鬆

最後到附近的旦過市場或商店街享用美食和購物，就是很棒的小倉一日遊！

