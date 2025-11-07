頭份交流道五分鐘美食！蒜頭蜆精鍋鮮味爆炸，超值加點M9和牛與海鮮。

苗栗頭份交流道旁藏著「真涮火鍋」。平日午餐$399就能享用七種肉品、多樣鍋料無限暢吃。更有咖哩、牛丼、滷肉飯、冰淇淋超豐盛自助吧，CP值爆表。

你知道在頭份交流道下來走路不到五分鐘，就藏著一間CP值爆表的平價火鍋吃到飽餐廳嗎。這家「真涮火鍋」平日午餐只要$399，就能享用七種肉品、二十種鍋料與十種蔬菜無限暢吃。此外，店內還有超豐盛的熟食、飲料、甜點自助吧，包含咖哩、滷肉飯、牛丼飯等通通任你裝，無論是肉控還是海鮮控都能吃得過癮。

餐廳位置與收費標準

真涮火鍋位於苗栗縣頭份市中華路1263號，從頭份交流道下來走路不到五分鐘即可抵達。營業時間為11點30分至22點30分。價格方面，平日午餐是399，晚餐則為469，用餐時間限制1.5小時。針對兒童，100公分以上收費$50元，140公分以下則是半價。

七種吃到飽肉品與超值單點

真涮火鍋主打七種吃到飽的肉品，包含了頂級板腱、特選小肥牛、嫩肩小羔羊、鮮嫩雞腿、手切雞柳、精選雪花豬以及活菌豬五花。這些肉品的品質不馬虎，油花分布漂亮，涮起來柔嫩順口，口感可不輸單點火鍋店。如果想升級肉品，還能單點一盤$199元的M9和牛，粉嫩肉色看起來非常新鮮。

湯底選擇與海鮮升級方案

湯底有兩款人氣必點：蒜頭蜆精鍋39元，湯頭清甜中帶點蒜香；以及四川麻辣鍋79元，風味香麻有層次，辣得過癮且還會回甘。如果選擇蒜頭蜆精鍋，遊客可以像作者一樣再點一盤現流蛤蜊搭配，讓整個鮮味爆炸。此外，也可以加點北海道小干貝(119)、自然蝦10隻(109)，或是極鮮鱸魚($109)，讓整鍋湯充滿海味。

豐富的熟食自助吧

真涮火鍋在熟食區的供應非常大方，光主食區就很猛，咖哩、滷肉、牛丼這三種都能自己淋在白飯上享用，配白飯吃讓人完全停不下來。此外，自助吧還提供了麻辣鴨血和豆腐，以及四種輪流出餐的炸物熟食小菜和冷盤。

飲品與甜點無限供應

在飲品區，店家準備了咖啡、冰沙等一整排的飲料機供遊客無限取用。最後，再來一球冰淇淋和爆米花甜點收尾，讓這一餐的滿足感達到最高。以平日午餐$399的價位來說，真涮火鍋的內容真的非常豐富又澎湃，是頭份聚餐的新選擇。

真涮火鍋

地址 : 苗栗縣頭份市中華路1263號

電話 : 03 769 6563

時間 : 11:30–22:30

價位 : 平日$399晚餐$469/1.5Hr

100公分以上50元 140公分以下半價